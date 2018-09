Babišův výrok o sirotcích je v kategorii extrému a na hranici mezinárodních závazků, říká Telička

V sobotním rozhovoru pro deník Právo Andrej Babiš (ANO) odmítl, že by přijal do Česka 50 syrských sirotků. Na jeho slova reagovali zástupci opozice i 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Europoslanec za ANO Pavel Telička v neděli pro Radiožurnál označil takovou strategii jako „na hranici humanity i dodržování některých mezinárodních závazků“. Samotný výrok je pak podle něj v kategorii extrému. Praha 16:42 16. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jsou nemalé rozdíly mezi pražskými volebními slogany a „reálným úsudkem a konkrétním návrhem řešení,“ tvrdí Telička. | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Proč bychom je přijímali? Máme sirotky i u nás, které musíme připravit na vstup do života. Něco o tom vím, protože moje nadace na to dávala peníze,“ uvedl Babiš.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý výrok Pavla Teličky

Předseda koaliční ČSSD Hamáček na twitteru napsal, že odmítámé povinné kvóty a to je v pořádku, ale „zcela jistě bychom jako desetimilionová země zvládli nabídnout nový domov 50 dětem, které ve válce v Sýrii ztratily rodiče...“.

Na stejné platformě se vyjádřil i Miroslav Kalousek (TOP 09). „My ale říkáme celému světu, že jsme nelidští. Kráčíme dobrovolně do izolace a opovržení. Na tuhle hloupou a buranskou politiku těžce doplatíme. Bohužel zcela zaslouženě,“ uvedl.

Za hranicí humanity

Telička označil odmítání kvót za logické. Teď si však myslí, že Česká republika bez diskuze a zvážení migrační otázky jde „tak daleko, že to je na hranici humanity i dodržování některých mezinárodních závazků.“

Existují podle něj nemalé rozdíly mezi volebními slogany a „reálným úsudkem a konkrétním návrhem řešení.“

Babišův výrok vnímá Telička jako další posun. Nejprve prý Česko z rozumné, promyšlené pozice zahrnující i odmítání kvót přešlo k odmítání nelegální migrace, „aniž by česká vláda řekla, co to vůbec je ta nelegální migrace“. A nyní premiér podle něj říká, že země nebude ani uvažovat o poskytnutí azylu nebo dočasné ochrany lidem z válkou postižené Sýrie.

„To znamená, že on ani žádnou diskusi nepřipustil. To si myslím, že už skutečně je v kategorii extrému, který dostává premiéra tak trošku do pozice sirotka české politické scény,“ uvedl Telička.