Každý čtvrtý řidič zastavený kvůli alkoholu nebo drogám loni odmítl testy

Více než 4 tisíce řidičů, kteří loni spáchali dopravní přestupek, odmítlo vyšetření na alkohol a drogy. Vyplývá to z aktuální statistiky ministerstva dopravy, kde se taky uvádí, že policie v loňském roce zastavila celkem 18 tisíc motoristů, kteří řídili pod vlivem návykové látky. Tím, že řidiči zkoušku odmítnou, riskují ztrátu řidičského průkazu. Praha 8:40 6. února 2018

Řidič, který zkoušku na alkohol nebo drogy odmítne, automaticky spáchal přestupek. Za ten mu hrozí pokuta ve správním řízení do 50 tisíc korun, 7 trestných bodů a zákaz řízení až na dva roky. O řidičský průkaz ale přijde okamžitě.

„Jestliže řidič odmítne orientační vyšetření na místě nebo výzvu k podrobení se odbornému lékařskému vyšetření, je to důvod k zadržení řidičského průkazu a samozřejmě i k zabránění další jízdy,“ dodává pro Radiožurnál šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

Řidiči, kteří zkoušku na alkohol a drogy odmítají, se podle právníka Josefa Biňovce záměrně vyhýbají tvrdším postihům. „V podstatě se doznávají, že látku požili, ale neprokáže se jim kolik. To znamená, že se to nedostane do trestního řízení, ale je to posuzováno jen jako přestupek v dopravě. Tím získají to, že spáchali přestupek, takže nemohou být odsouzeni za spáchání trestného činu,“ říká právník.

Loni spáchali motoristé na českých silnicích přes 400 tisíc přestupků a trestných činů.