Tuny odpadu z Británie skončily ve Smržovce na Jablonecku. Případ šetří inspekce životního prostředí

Inspektoři životního prostředí v Liberci začali šetřit případ nepovoleného dovozu odpadních plastů z Velké Británie. Tuny materiálu naložené na osmi kamionech skončily v sile bývalého teletníku ve Smržovce na Jablonecku. Jak zjistili celníci, firma provozující odpadní dvůr neměla potřebná povolení k uskladnění plastů ani k jejich zpracování. Na případ upozornil server iDNES.cz.

Začalo to namátkovou kontrolou kamionu plného plastu. „V okamžiku, kdy hlídka zjistila, že jde o odpady, už se řešilo podezření, protože vozidlo nebylo označeno velkým písmenem A, které je povinné pro všechna vozidla, která přepravují odpad,“ popsal pro Český rozhlas Liberec mluvčí libereckých celníků Martin Stočes.

Kamion vezl odpad z Anglie. Složit ho měl v Srní na Českolipsku, plasty ale celníci objevili ve Smržovce.

„Došli jsme ke zjištění, že se na místě nachází už více odpadu. Během dvou dnů šlo už o složených osm kamionů plastového odpadu,“ doplnil Stočes.

Policisté případ okamžitě nahlásili inspektorce životního prostředí Danuši Hrázké, která zjistila, že provozovatel areálu ve Smržovce – firma EF Recycling – nemá potřebná povolení. Inspektoři proto zahájili kontrolní řízení.

„Pokud subjekt, který dováží odpad na území České republiky, nemá povolení k provozu zařízení k využívání odpadu, jakože subjekt neměl, tak v tomto případě jde o nedovolenou přeshraniční přepravu odpadu podle nařízení Evropské unie. Pokud se vše prokáže, tak hrozí sankce až do výše 50 milionů,“ upřesnila Hrázká.

Firma pochybení uznává

Jak tvrdí jednatel firmy EF Recycling Martin Sluka, plasty skončily ve Smržovce dočasně kvůli odstávce recyklační linky v jiném podniku. Pochybení uznal a odpad chce co nejdříve odvézt.

„Dodržíme všechny věci, které nám zadali. Materiály samozřejmě jedou na recyklaci,“ uvedl Sluka pro Český rozhlas Liberec.

Smržovka se případného nahromadění odpadů z Anglie bojí, jak zdůraznil starosta Marek Hotovec z ODS. „Straší nás to, protože kdyby tady něco takového vzniklo, tak bychom to řešili, ale je to běh na dlouhou trať,“ dodal.

A připomněl také nedávný případ Bulovky na Frýdlantsku, kam jedna z firem navezla nelegálně tisíce tun odpadu z Německa. A jeho ekologická likvidace stála stát a kraj miliony korun.

