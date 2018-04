Už jste zaplatili za odpad? Cena by mohla příští rok stoupnout

Už jste zaplatili za popelnici? Právě v těchto týdnech je to aktuální, v některých městech už je dokonce pozdě. To je případ třeba Kladna, kde byla splatnost do 15. dubna. Ale třeba obyvatelé Plzně, Českých Budějovic nebo Ostravy mají ještě čas. Cena za svoz odpadu by se pak příští rok mohla zvyšovat. Praha 6:30 23. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Iva Kokešová | Zdroj: Český rozhlas

Za odvoz odpadu platí obyvatelé Českých Budějovic ročně 680 korun. Ve dvou splátkách ho lidé hradí nejpozději do 31. května a do 30. listopadu.

Třeba v Kladně už by ale lidé měli mít zaplaceno, 600 korun za roční odvoz odpadků měli zaplatit do 15. dubna. Obyvatelé Ostravy mají čas do 30, června, v Liberci byla splatnost už do 31. března.

Některá města ale musejí řešit kam s vytříděnými odpadky, protože Čína - největší odběratel odpadu - loni omezila jeho dovoz. Přebytek odpadu teď snižuje jeho výkupní cenu.

„Ten trend tady je. Města a obce to řeší průběžně posilováním finančních výdajů do oblasti lepšího třídění na třídičkách. Za třídění plastu na třídičce se doplácí sto, dvě stě až čtyři sta korun na tunu plastu,“ vysvětluje pro Radiožurnál výkonný ředitel Svazu měst a obcí a nezávislý starosta Velkého Oseka Pavel Drahovzal.

Ministerstvo životního prostředí ale omezení výkupu odpadu ze strany Číny jako problém nevidí.

„Neříkáme, že se nějaké komplikace nemohou vyskytnout. Stát se to pochopitelně může. Nicméně platí, že přímý export odpadu z České republiky do Číny je malý. Vyvážíme do jiných zemí a dlouhodobě vyvážíme už vytříděné komodity, například plast, papír nebo kov, o které je na trhu zájem,“ vysvětluje mluvčí resortu Marek Čihák.

Česko musí recyklovat

Řešení je podle ministerstva třeba i v tom, aby v Česku vznikala nová recyklační místa, a to už úřady podporují.

„Zejména prostřednictvím dotačních výzev Operačního programu Životní prostředí, protože budování finálních recyklačních kapacit v České republice pokládáme za účinné řešení využití odpadu,“ doplňuje Čihák.

Inovativní technologie na recyklaci odpadu podporuje i ministerstvo průmyslu a obchodu. Úřad už proto vypsal tři výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. O tuto podporu je podle resortu velký zájem, ministerstvo se proto chystá vypsat i čtvrtou výzvu.

Zvýší se ceny za svoz odpadu?

Přestože ceny za výkup odpadu klesají, poplatky za odvoz odpadu se zatím nezvyšují. Už příští rok by to tak ale být nemuselo.

„Mám informaci od řady starostů, kde už do toho museli vložit další prostředky, a jde to na úkor obecního rozpočtu. Zatím se to ale neprojevilo do zvýšení poplatků. Je možné, že to pro rok 2019, pokud ta situace bude přetrvávat, nakalkulují,“ domnívá se Drahovzal ze Svazu měst a obcí.

Případné zdražení by ale podle svazu bylo v řádech několika desítek korun. Problém podle svazu není ani tak ve sběru a svozu odpadu, ale právě ve zpracovatelské kapacitě. Jinými slovy, jestli zpracovatelé vůbec mají zájem odpad odebrat, přepracovat na jiný materiál a následně zužitkovat na trhu.

V roce 2015 dosáhla podle ministerstva životního prostředí celosvětová produkce plastů 322 milionů tun a očekává se, že v roce 2035 to bude dvakrát tolik. Například v Česku se za rok podle odhadů spotřebuje až 20 tisíc tun plastového nádobí. I to by chtěly úřady změnit.