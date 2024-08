Odpadní vody tekly na stavbě dálnice D3 u Budějovic do nesprávné nádrže. Kvůli tomu unikal metan

Silný zápach v posledních dnech pociťovali nedaleko stavby dálnice D3 obyvatelé části Českých Budějovic Suché Vrbné a Dobré Vody. Vodohospodáři teď našli příčinu. Zhotovitel dálnice podle nich nelegálně přečerpával splašky z kanalizace do retenční nádrže, která k tomu nebyla určená. V místě tak unikal nebezpečný metan. České Budějovice 13:11 8. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Silný zápach v posledních dnech pociťovali nedaleko stavby dálnice D3 obyvatelé části Českých Budějovic Suché Vrbné a Dobré Vody | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Při výstavbě dálničního tunelu Pohůrka stavaři prováděli plánovanou překládku kanalizace, která odvádí odpadní vodu z nedalekého Srubce a Dobré Vody. Při překládce údajně přestalo fungovat čerpadlo, takže se dělníci rozhodli splašky přečerpat do retenční nádrže. Ta ale slouží pouze pro zachytávání dešťové vody.

„Z této nádrže byly vody následně přečerpávány do kanalizace v ulici E. Beneše. Protože je horko, odpadní voda, která byla takto vystavena povětrnostním vlivům, začala pracovat. Začal se vyvíjet bioplyn, metan a ten se čerpáním dostal do kanalizační sítě. To je nebezpečná věc a je to v rozporu s vodním zákonem. Trvalo to pravděpodobně od začátku července, ale přesné datum neznáme,“ uvádí technický ředitel vodohospodářské společnosti Čevak Jiří Lipold.

Příčiny i přesný rozsah škod teď odborníci zjišťují. Do šetření se zapojují jak pracovníci firmy Čevak, tak zástupci investora stavby, tedy Ředitelství silnic a dálnic. Zajímá je mimo jiné to, jestli fekálie neunikly do nedalekého Dobrovodského potoka.

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla momentálně žádné nebezpečí nehrozí. „Likvidujeme následky, což znamená, že na stavbě už velkokapacitní fekální vozy čerpají tu splaškovou vodu a odváží ji do míst, kde je přesně podle norem a bezpečně likvidována,“ dodává.

Stavbu dálničního obchvatu Českých Budějovic provádí sdružení firem Hochtief, Colas a M-silnice. Jejich vyjádření se Českému rozhlasu nepodařilo získat.