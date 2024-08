Odpálíme ji na místě, prioritou je ochrana před střepinami, říká pyrotechnik o pumě v Záluží

Dopravní omezení, uzavřená silnice, 600 evakuovaných lidí, odstavená rafinerie. To všechno kvůli nevybuchlé pumě z druhé světové války, kterou našli ve středu v areálu chemičky v Záluží u Litvínova. V pátek ráno se budou pyrotechnici radit, jak ji zneškodnit. Chybět u toho nebude ani plukovník Karel Čadil, ředitel Pyrotechnické služby Policie ČR. „Ze zjištěných poznatků si myslím, že s pumou nebudeme manipulovat,“ řekl pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 9:21 23. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Litvínově-Záluží zasahuje policie u nálezu pravděpodobně letecké pumy. Na místo jede pyrotechnik. Probíhá evakuace zaměstnanců z areálu společnosti, ve které k nálezu došlo | Zdroj: Policie České republiky

Tahle letecká bomba nalezená u Litvínova má zvláštní aktivační chemický mechanismus. Co je to vlastně za látku a proč se kvůli tomu systému nesmí s tou bombou pohnout pět dní?

Leteckých pum bylo na naše území svrženo spousta, zejména na prostor v Záluží u Mostu. Tam bylo zhruba 16 až 18 náletů a stovky svržených leteckých pum. Tato puma je zvláštní tím, že kromě své ráže, to znamená 500 liber (zhruba 227 kilogramů), je opatřena chemickým, dlouhodobějším zapalovačem N37.

Tento zapalovač se skládá ze skleněné ampule, ve které je aceton. Po dopadu pumy a rozbití ampule aceton naleptává celuloidové kroužky. Podle počtu celuloidových kroužků je nastavena doba zpoždění letecké pumy, která může být od 12 do 144 hodin.

Slyšeli jsme, že je to ojedinělý nález. Něco takového u nás ještě opravdu nebylo nalezeno? Taková puma s takovým odpalovačem?

Za posledních 30 let rozhodně ne. Nemáme o tom záznamy. Nenašli jsme je. Ani kolega, který se leteckými pumami zabývá, nenašel záznamy ani od roku 1946. To ale nevylučuje to, že to mohli pyrotechnici zlikvidovat i bez jakýchkoliv záznamů. Anebo ten zapalovač nerozpoznat.

Přizvali jste ke spolupráci také kolegy pyrotechniky z Německa. Ti už mají zkušenosti s tímto typem odpalovače?

V Německu za druhé světové války bylo svrženo mnohonásobně více leteckých pum než u nás. Řekl bych, že počet nálezů u nás za 30 let odpovídá tomu, co mají němečtí pyrotechnici za rok, když vezmu celou Spolkovou republiku Německo.

A ano, tento typ (nálezu – pozn. red.) a způsoby zneškodnění s nimi intenzivně konzultujeme. V některých případech za poslední dobu došlo v Německu i ke smrti asi tří pyrotechniků při vlastním zneškodňování.

Teď tedy čekáte. Ta puma tam ležela poměrně dlouho. Znamená to tedy, že s pumou bylo pohnuto a od té doby tedy počítáme čas k tomu poslednímu kroužku, který by mohl být naleptán, a bomba by mohla za pět dní vybuchnout?

Ano, jsou tam dvě varianty.

Buď došlo k selhání zapalovače při odhozu a dopadu před 80 lety, nebo došlo ke spuštění činnosti zapalovače prací bagristy, protože na nalezené letecké pumě byly značné vrypy od manipulace s bagrem. Nemůžeme vyloučit, že iniciační mechanismus zapalovače spustil bagrista ve středu odpoledne, když s ní manipuloval.

To znamená, že teď je kolem té bomby vymezený nějaký velký prostor, kdyby se stalo to, že by explodovala. Při té explozi se nikomu nic nestane?

Ano, držíme perimetr. Stanovený perimetr je na jednu stranu 1500 metrů a na druhou stranu 750 metrů. 750 metrů je z důvodu, že puma se nachází u paty stavby, která je určena k demolici. Právě proto byla nalezena. Je to budova, která byla postavena v roce 1940 a ve spodní části je protiletecký kryt.

Pokud se to tedy nestane, v což všichni doufáme, že nebyl aktivován ten mechanismus odpalu na místě, co bude dál? Zneškodníte pumu na místě, nebo ji budete někam odvážet? Je to vůbec možné při takové váze?

O tom se budeme radit, ale z dosavadních zjištěných poznatků si myslím, že s pumou nebudeme manipulovat. Zabezpečíme ochranu proti rozletu střepin, to znamená různými vaky naplněnými pískem, a pak dojde k řízenému odpalu.

Dost možná pomůžete i s demolicí toho objektu, který je potřeba odstřelit vedle. Nebo toho se to nedotkne?

Objektu se to dotkne. Vlivem rázové tlakové vlny, zejména seismické vlny, může dojít k poškození například vnitřních sítí vedených zemí.

Samozřejmě se budeme snažit, aby co nejméně došlo k poškození vlivem střepinového účinku, protože je to speciální chemický provoz, kde jsou nadzemní nádrže, nadzemní vedení všech plynů a dalších výbušných látek. Naší prioritou bude maximálně omezit střepinový účinek při výbuchu.