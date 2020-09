Odposlechy lze využít, i když byly nařízeny v jiné kauze, prohlásil Nejvyšší soud

„Bylo by nelogickým anachronismem, pokud by jakékoliv záznamy ze sledování povoleného soudem v jiné věci byly důkazně vyloučeny, i když by poskytovaly zásadní důkazní materiál o těch nejzávažnějších zločinech,“ uvedl podle Hospodářských novin v rozhodnutí soudce NS Josef Mazák.

Podle odborníků, které HN oslovily, odstranil NS nejistotu kolem prostorových odposlechů. „Všichni na něj čekáme v mnoha věcech, protože to byla otázka, na kterou jsme neměli jednotný názor,“ uvedla pražská soudkyně Jana Miklová.

„Je skvělé, když NS dá zásadní a pro mě naprosto srozumitelné a logické vodítko. Nasadíte neuvěřitelně sofistikovaný sledovací systém s obrovským průlomem do soukromí a pak byste nestíhali vraždu, která je nahraná zařízením, které tam bylo dáno pro odhalení jiné trestné činnosti,“ řekl předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra.

NS konkrétně rozhodoval v kauze dvou policistů, kteří byli obviněni z vydírání a zneužití pravomoci. Jeden policista během vyšetřování spáchal sebevraždu, druhého prvoinstanční soud potrestal peněžitým trestem. Odvolací soud verdikt zrušil a předal policistu ke kázeňskému potrestání. Po dovolání nejvyššího státního zástupce ale NS zprošťující verdikt zrušil a vrátil případ k novému projednání.

V kauze dvou policistů shodou okolností rozhodující soudy prostorové odposlechy uznaly, Mazákův senát podle HN přesto využil případ k tomu, aby nejednoznačnou praxi sjednotil a rozebral, jak zacházet s odposlechy pořízenými v jiných kauzách. Úplnou zelenou ale použití prostorových odposlechů z jiných kauz nedal. Upozornil, že musí být splněny dvě podmínky. Nesmí jít o bagatelní trestný čin a soudy musí také zkoumat, zda nešlo o příliš velký zásah do soukromí.