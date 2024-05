‚Odpovědi nemám.‘ Vysoká škola tají, co udělala se znalcem, který stáhl část posudku z internetu

Zmizel ze školního webu a nechce nic komentovat. Vladimír Kulil, jehož posudek, který stál pražský dopravní podnik téměř 7 milionů korun a obsahuje stovky stran stažených z internetu, už Ústavu oceňování majetku ostravské Vysoké škole báňské nešéfuje. Podle mluvčí s ním teď spolupracuje jiná část univerzity. Kam se Kulil přesunul, ale vedení školy tají. Původní zpráva Ostrava 5:00 14. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Znalecký posudek + VŠB-TUO | Foto: VŠB-TUO | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Místo odborného posouzení znalci dodali spíše kompilát stovek stran dokumentů, tabulek a obrázků stažených z internetu. Radiožurnál a server iROZHLAS.cz v polovině března upozornily na podivný posudek pro Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP), pod který dal své kulaté razítko Vladimír Kulil, někdejší ředitel znaleckého Ústavu oceňování majetku ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.

Posudek měl sloužit dopravnímu podniku ve sporu se společností Inženýring dopravních staveb (IDS) o více než 370 milionů korun za inženýrské práce při stavbě první etapy metra D. A Kulil se svými kolegy za něj dostali 5,6 milionu korun bez daně (necelých 6,8 milionu s DPH).

Kulil sám jakékoliv stahování z internetu odmítl. „I kdyby to bylo stejné, tak to není zkopírované,“ tvrdil reportérům Radiožurnálu poté, co ho se zjištěním konfrontovali. Prý „postupoval podle zákona“.

Krátce poté, co byl případ zveřejněn, ale šéf znaleckého ústavu zmizel ze stránek vysoké školy. Jakou roli teď na akademii má, odmítl reportérům sdělit. „Já už se s vámi bavit nebudu. Podám na vás stížnost, nebudu s vámi komunikovat. Obraťte se na Vysokou školu báňskou, na tiskovou mluvčí,“ řekl a zavěsil.

„Spolupráce s doktorem Kulilem pokračuje dále, jen za jinou část univerzity. Proto není na daném webu uveden.“ Petra Halíková (mluvčí Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě)

Jenže ani Petra Halíková, tisková mluvčí Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, nevysvětlila, kam se někdejší ředitel znalců přesunul. „Spolupráce s doktorem Kulilem pokračuje dále, jen za jinou část univerzity. Proto není na daném webu uveden,“ vysvětlila, proč už není možné Kulila na stránkách školy dohledat. Na dotazy, kam přesně se přesunul, reagovala jen tím, že odpovědi k dispozici nemá.

Reportéři nepochodili ani u děkana Vojtěcha Spáčila. „Já vás odkážu na paní mluvčí Halíkovou. Děkuji a neshledanou,“ sdělil rychle a položil telefon. Mluvčí i po měsíci urgencí jen opakovala, že „odpovědi nemá“ a na dotaz, proč není možné důvod sdělit, už reagovala jen: „Nezlobte se, nebudeme se vyjadřovat.“

Budou následovat spory?

Jak už Radiožurnál a server iROZHLAS.cz popsaly, řešený znalecký posudek má 584 stran a jeho velkou část zabírají pasáže zkopírované metodou copy+paste (tedy přesně zkopírovat a vložit z jiných dokumentů pomocí klávesových zkratek ctrl+c a ctrl+v). Ta by se ale podle právníka Miroslava Frýdka, který se na brněnské Masarykově univerzitě zabývá vzděláváním znalců, neměla ve znaleckých posudcích vyskytovat. „Předmětný postup považuji za neprofesionální, vymykající se běžné praxi ve znalectví,“ uvedl expert na znalecké právo.

V části posudku poznal například geolog Petr Kycl svou prezentaci, kterou v roce 2013 přednášel studentům prvního ročníku pražské přírodovědy. Týkala se inženýrsko-geologického výzkumu a podle svých slov se jí snažil co nejvíce zjednodušit. I proto byl překvapený, že její části se ve znaleckém posudku za miliony objevily.

„Těch pár stran, co jsem prošel, je slepenec nesprávně okopírovaných slidů, což ve mně budí dojem, že někdo chtěl napsat hodně stran,“ zhodnotil Kycl s tím, že u několika pojmů znalci v kopírování dokonce chybovali, když k nim přiřadili nesprávné definice. „Text vznikl opravdu prostým kopírováním bez kontroly a zamyšlení, k čemu by měly formulace vlastně sloužit,“ uvedl tehdy Kycl, který pracuje pro Českou geologickou službu a sám je soudním znalcem.

Porovnání prezentace, kterou geolog Petr Kycl vytvořil pro své studenty (nahoře, stránky 14 a 15), a posudku od ostravských znalců | Foto: koláž Český rozhlas

Problém má s posudkem také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), jejíž část webu ostravští znalci do dokumentu také zkopírovali. A to mimo jiné mezi stranami 24-148. Ve znaleckém posudku dokonce zůstaly i žlutě zvýrazněné hypertextové odkazy z webu.

Znalci řeší vystupování znalce Reakcemi Vladimíra Kulila na dotazy Radiožurnálu a obhajobou jeho práce, se zároveň zabývá také Komora soudních znalců, respektive její dozorčí rada. Sám Kulil v orgánech komory působí na pozici prvního místopředsedy. Předseda komory Vladimír Vácha už dříve nechtěl Kulilův přístup hodnotit.

I proto komora zvažuje, že se bude proti zneužití svých textů, které podle mluvčí Markéty Kohoutové nesmějí být využity ke komerčním účelům, bránit. „Sami jsme o tomto zneužívání textu nevěděli, takže to budeme řešit. Předložíme to odpovědným orgánům,“ řekla dříve reportérům. Rozhodnutí komory by mělo padnout v nejbližších týdnech.

Znalec Kulil se hájil tím, že informace na stránkách komory „jsou pro všechny volně přístupné“. Dotazy reportérů, proč odtud zkopíroval tak rozsáhlou část svého posudku, si ale ani pořádně nevyslechl. „Co vám komora říká, je nám úplně jedno, protože my pracujeme správně,“ reagoval podrážděně.

Porovnání znaleckého posudku (nahoře) a textu na webu České komory autorizovaných inženýrů a techniků | Foto: koláž Český rozhlas

Dopravní podnik uzavřel s někdejším Kulilovým ústavem smlouvu na vypracování posudku v půlce února 2023. Už o měsíc později museli znalci odevzdat jeho první část za 350 tisíc korun. Druhou část dokončil ústav o půl roku později a získal za ni zbylých 5,3 milionů korun.

Jak ale zjistil Radiožurnál, posudky zadané Inženýringem dopravních staveb u Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně byly nejen výrazně levnější (každý vyšel na zhruba milion korun), ale zároveň jejich sepsání trvalo univerzitám více než rok.

Dopravní podnik (DPP) se k ceně či spokojenosti s odevzdaným posudkem odmítl už dříve reportérům vyjádřit. „Omlouváme se, ale s ohledem na probíhající soudní spor, ve kterém je dopravní podnik účelově žalován o stovky milionů korun, se k ostatním otázkám nebudeme do vynesení rozsudku vyjadřovat,“ sdělil vedoucí komunikace DPP Daniel Šabík.