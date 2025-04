Odpovědnost za stavební řízení nese Bartoš, vadí ANO. Chyby začaly za Dostálové, tvrdí exministr

Hnutí ANO nechalo k digitalizaci stavebního řízení (DSŘ) a jejím hospodářským škodám svolat na minulý čtvrtek mimořádnou schůzi Sněmovny. „Když nepřijde premiér Petr Fiala (ODS), za mě je to pohrdání opozicí,“ kritizuje v pořadu Pro a proti na Plusu poslanec Robert Králíček (ANO). Schůze se nezúčastnil ani bývalý vicepremiér pro digitalizaci a exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). „Nic nového by nezaznělo,“ vysvětluje poslanec Bartoš. Pro a proti Praha 17:21 29. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Minulý týden představilo ministerstvo pro místní rozvoj pracovní verzi právního auditu digitalizace stavebního řízení, některá jeho zjištění unikla do médií. V reakci na to pak hnutí ANO svolalo mimořádnou schůzi. Vy jste se, pane Bartoši, ze schůze k digitálnímu řízení omluvil. Nebylo záhodno, abyste tam byl?

Ivan Bartoš: Měl jsem dlouhou dobu naplánováno setkání, kde bylo asi 200 lidí.

Byla to docela známá informace. Otázkou je, proč byla schůze vymyšlena takto hloupě na 18.00 ve čtvrtek, když mi začínalo setkání s občany.

Musím říct, že kdykoliv ve Sněmovně vystoupí Piráti, tak se stejně okamžitě sesype hnutí ANO a řečníci a řeší se – ať už je to téma vatikánské smlouvy či cokoliv jiného – digitalizace.

Den předtím jsme řešili nějaké dotace, které měl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vymáhat po Agrofertu. Já jsem si prakticky to dění ve Sněmovně odehrál den předtím, ačkoliv téma bylo na něco úplně jiného.

Ale když jde o mimořádnou schůzi k digitálnímu stavebnímu řízení, jehož jste byl architektem...

Bartoš: Tam by nic nového nezaznělo. Vystupoval jsem den předtím. Znám to, co říkal pan Karel Havlíček (ANO) na své tiskové konferenci. Nesouhlasím s tím. Ostatně jsem to komentoval i den předtím. Ať už jsou to ty fiktivní škody…

‚Bartoš chyběl na schůzi‘

Takže jste nepovažoval za podstatné to zopakovat na schůzi?

Bartoš: Nebyl ani ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN). Myslím, že tam nebyl ani premiér Fiala. Skutečně jsem měl dlouhou dobu oznámené setkání s lidmi, bylo tam asi 200 lidí.

Bavili jsme se tam také o digitalizaci stavebního řízení, byť to byl takový formát trošku netypický, takzvaný roast. Tam asi nebylo co nového říct, co bych neřekl předtím.

Pane Králíčku, chyběl vám na mimořádné schůzi někdejší vicepremiér pro digitalizaci?

Robert Králíček: Samozřejmě. Myslím, že tam měl být. Souhlasím s Ivanem Bartošem, že mimořádná schůze byla svolána špatně. Za mě to je pohrdání opozicí, protože když vám nepřijde premiér, který je za to primárně odpovědný, nepřijde tam současný ministr pro místní rozvoj... Samozřejmě chápu, že nikdo nemůže nutit Ivana Bartoše.

Čili ta hodina byla špatně?

Králíček: Ano, ta hodina byla špatně. Hlavně bylo špatně to, že tam nebyl nikdo z odpovědných lidí. U Ivana Bartoše to chápu, dnes není členem vlády, nicméně za mě nese zásadní odpovědnost za ten tragický stav, který tam je.

Ale měl tam být ministr Kulhánek, který byl údajně na dovolené. Měl tam být premiér Fiala, který tam přes den byl, byl na interpelacích, ale večer už nepřišel. A je to právě koalice, která stanovuje pořad schůze, stanovuje hodinu a měla si zjistit, že tam budou klíčoví lidé. Za mě to opravdu bylo špatně, arogance moci.

Chyba Dostálové?

Pane Bartoši, vy jste pořádání mimořádné schůze i v našem vysílání označil za předvolební estrádu…

Bartoš: Protože už jsme dopředu věděli, že schůze bude přerušena v 21.00 a bude se čekat do května, možná ještě do června. Audit, o kterém hovořil ministr Kulhánek, zadávalo ministerstvo práce a sociálních věcí, což samo o sobě moc nedává smysl. A měl být hotový v lednu nebo v únoru.

Pak se řeklo, že bude v dubnu, teď máme květen. Najednou se budou plánovat schůze někdy na červen a červenec. Já v tom vidím jistou tendenčnost.

Ale víte dobře, že ministr Kulhánek to vysvětloval tím, že třeba ke zhotovení technické části se ještě v lednu nepřihlásil žádný odpovídající kandidát, protože téma digitalizace, jak on říkal, „je toxické“.

Bartoš: Já se nedivím. Ale u zhodnocení technického řešení byli analytici Spolu, kteří ještě v říjnu loňského roku hovořili o tom, že systém je možné dodělat.

To, že se ho vláda rozhodla stopnout na další tři roky, znamená z pohledu české státní správy, že pokud budou nové volby, tak je to odsunuto do nikdy.

Ty systémy se teď používají – jak úřadech, tak Portál stavebníka. Mluvil jsem s panem (šéfem komory architektů Janem) Kaslem, mluvil jsem s lidmi z obcí s rozšířenou působností, ze stavebních úřadů. Používají se. Je to prostě blamáž. A když se bavíme o tom auditu…

‚ANO nedigitalizovalo‘

Ale kdybych se měla vrátit k mé otázce, kdy jste v našem vysílání říkal, že schůze ve Sněmovně je jen předvolební estrádou…

Bartoš: Ale audit ukázal, že pochybení – já jsem takto vystupoval už před třemi lety – začalo už za ministryně Kláry Dostálové (ANO). Osm let bylo ANO na ministerstvu pro místní rozvoj a nedigitalizovalo. V momentě, kdy pan Kulhánek řekl „tady Klára Dostálová pochybila,“ tak ANO udělalo tiskovou konferenci a začalo svolávat tu schůzi.

Pane Králíčku, budete reagovat?

Králíček: Víte, mě úplně fascinuje bizarnost odpovědí Ivana Bartoše, který se snaží hodit všechnu vinu na lidi okolo. Bože, vždyť si vezměte, jaká je situace. 1. července loňského roku to byla destrukce stavebního řízení, nic nefungovalo, byly tam technické a uživatelské problémy – a ono to pokračuje. Obejděte si ty stavební úřady.

Vždyť tam vystupovali kolegové starostové, primátoři. Situace je dál úplně špatná, systémy nefungují. Na některých úřadech ani nemohou pracovat ve starších systémech. A my tady řešíme lži pana Kulhánka, pana Bartoše, že za všechno může Klára Dostálová...

Porušení zákona

Jaké jsou to lži?

Králíček: V auditu není žádné pochybení o Kláře Dostálové. Pan Bartoš s panem Kulhánkem neustále říkají, že na tom pracoval jeden člověk. I audit na stránce 41 vyjmenovává lidi řídicího týmu, které Ivan Bartoš zrušil bez náhrady. Jeho tehdejší ředitelka říká, že to bylo špatně.

Audit to tam jasně uvádí. Uvádí porušení zákona o veřejných zakázkách, uvádí porušení zákona o kybernetické bezpečnosti.

Promiňte, že vás přerušuji, ale podle ministra Kulhánka audit potvrdil, že projekt digitalizace měl zpoždění i kvůli předchozímu kabinetu. Tuto odpovědnost byste bral?

Králíček: Ale jaké zpoždění? Zákon byl schválen a byly vypsány soutěžní dialogy. Jaké zpoždění? Ivan Bartoš nastoupil na ministerstvo, rozhodl se změnit stavební zákon, to bylo jeho rozhodnutí.

A rozhodl se změnit soutěžní dialogy, respektive je zrušit. Všechno vypisoval z ruky, což potvrdil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ministerstvo pro místní rozvoj za to dostalo pokutu. Tak co udělala Klára Dostálová špatně?

Jaká další zjištění přinesl audit o digitalizaci stavebního řízení? Jak funguje digitalizace na úřadech v současné době? A mělo být DSŘ odloženo? Poslechněte si celou debatu ze záznamu v úvodu článku.