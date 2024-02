Odpůrci: S vývojem EU jsou nespokojeni, vnímají drobné výhody členství, málo je ale čerpají

Jsou převážně negativně naladění jak vůči Evropské unii, tak i vůči domácí politice a vládě. Skupinu nazvanou Odpůrci tvoří 24 procent české populace, jde o občany často zklamané polistopadovým vývojem i současnou politickou či ekonomickou situací ČR, ukazují výsledky unikátního výzkumu Rozděleni Evropou analytického ústavu STEM pro Český rozhlas. Rozděleni Evropou Praha 5:00 26. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Unikátní výzkum Rozděleni Evropou analytického ústavu STEM pro Český rozhlas: skupina Odpůrci | Foto: Toy Box | Zdroj: Český rozhlas

Typicky jde o občany, kteří jsou dlouhodobě, byť ne vždy úplně konkrétně, nespokojeni s tím, jak některé věci v ČR fungují. Výzkumníci upozorňují, že významná část z nich disponuje nižším sociálním či ekonomickým kapitálem, což jim neumožňuje tolik využívat některé výhody, které Unie nabízí. A to následně spoluovlivňuje jejich vztah k EU.

„Pod dojmem krizí mají často pocit, že nebude lépe. Do budoucna nevidí tolik pozitivních výhledů, například si většinově nemyslí, že by se jejich dětem mohlo dařit lépe než jim samotným. I to může formovat jejich skeptický pohled na svět kolem i na EU,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál sociolog Martin Kratochvíl.

„Spolu se Skalními odpůrci jde o skupinu lidí, kteří se nejvíce zklamali v polistopadovém vývoji České republiky. Významnější rozdíly mezi nimi v tomto bodě nejsou, jde mezi nimi více méně jen o intenzitu tohoto zklamání,“ říká sociolog.

Možnost změny jejich názorů k více proevropským je relativně malá, na rozdíl od Skalních odpůrců ale vnímají alespoň drobné výhody členství v EU. Smířlivější postoj k EU mají rovněž z hlediska zajištění bezpečnosti ČR. „To bylo hodně zformováno po ruské invazi na Ukrajinu. Šok z propuknutí blízké války způsobil, že se i Odpůrci přimkli o něco blíže k EU a vidí ji jako potenciálního garanta bezpečnosti. Jinak jsou ale stále především kritičtí,“ uvádí Kratochvíl.

Skupina Odpůrců se mírně častěji skládá ze starších ročníků. O něco častěji mají základní nebo středoškolské vzdělání bez maturity. Podstatná část z nich je již v důchodu, pokud pracují, je to nejčastěji v dělnických profesích. Častěji žijí na vesnicích či v menších městech. Sami se převážně považují za průměrně nebo špatně zajištěné, do zahraničí cestují méně často či vůbec.

Situaci posledních dvou let silně pocítili, část z nich to dovedlo do finančních potíží. Obecně je pro ně obtížnější vypořádat se s finančními krizemi.