Rybáři bojují s nedostatkem vody v řece Odře. Sucho zabíjí ryby, navíc se zhoršuje

Kvůli suchu vyhlásilo město Odry zákaz odběru vody i rybolovu, píše Český rozhlas Ostrava. Na jejich dodržování dohlíží městská policie. Nízká hladina toku ohrožuje více než desítku druhů chráněných živočichů a ryb, které v ní žijí. Rybáři proto v nejkritičtějším místě postavili provizorní hráz. Odry 16:57 3. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hladina vody v řece kvůli suchu klesá a letošní deště pomůžou vždy jen na pár dní (ilustrační snímek) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Jako děti jsme to dělali každé léto, dnes je zasahování do koryta prakticky pod pokutou,“ vysvětluje hospodář oderských rybářů Jaroslav Fabián, proč ke stavění hráze potřebuje povolení vodohospodářů.

„Když je velké vedro, není voda a neprší, nejsou tůně, hladina klesá a ryba se potom prakticky udusí,“ dodává Fabián.

Hladina vody v řece kvůli suchu klesá a letošní deště pomůžou vždy jen na pár dní. Sucho se navíc podle předsedy zdejších rybářů Miloslava Černocha rok od roku stupňuje.

Mrtvá voda

„Je tady příliš mnoho predátorů – kormorán, čáp černý, vydra, volavka – kteří tu řeku úplně vyplundrují. Kdybychom my, rybáři, do té vody nesadili ryby, tak už je dávno mrtvá,“ dodává Černoch.

Jaroslav Fabián chodí stav řeky pravidelně kontrolovat. „Jsem tady dvakrát, třikrát denně, protože se může stát, když se lidé u splavů začnou koupat, že někdo skočí do vody a ta tlaková vlna malátné ryby prostě dorazí,“ říká při stavění zídky. Má povolenou třiceticentimetrovou výšku.

Dodává, že v Odře žijí až dvě desítky druhů ryb včetně některých zákonem chráněných: „Vranka obecná, střevle potoční, lipan podhorní. Kriticky je tady ohrožený pstruh potoční a občas se nám tady objeví mihule, parma, ostroretka, candát.“

S problémy bojují i jinde

S podobnými problémy se potýkají rybáři v celé horní části řeky. „Třeba na Vítkovsku chybí tři čtvrtiny toho, co normálně naprší. Je to vlastně tím, že se tady vykácely veškeré lesy, zůstalo jich jen pár. A je to tou klimatickou změnou,“ říká hospodář vítkovské organizace Josef Vejvoda.

Podle Fabiána situaci zhoršuje fakt, že je koryto části toku uměle narovnané a chybí tam i stín stromů.