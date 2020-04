‚Nebezpečné a nepřijatelné‘. ODS kritizuje návrh na posílení pravomocí ministra zdravotnictví

Občanští demokraté nesouhlasí s posílením pravomocí ministra zdravotnictví, o kterém v úterý hovořil po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Nástroje k omezování svobody nesmí být podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury v rukou jednoho ministra. Uvedl to ve středečním tiskovém komentáři. Nápad se nelíbí ani předsedovi nejsilnějšího senátorského klubu STAN Petru Holečkovi. Praha 12:56 29. 4. 2020 (Aktualizováno: 13:20 29. 4. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Zbyňka Stanjury (ODS) by namísto posílení pravomocí měl být ministr zdravotnictví odvolán | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda v pondělí projedná novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by posílila kompetence ministerstva zdravotnictví. Sněmovna by se normou mohla podle Babiše zabývat následující den a projednat ji ve stavu legislativní nouze. Upravené kompetence resortu by umožnily zachovat restriktivní opatření, která chce vláda udržet do 25. května, i po skončení nouzového stavu. Sněmovna v úterý rozhodla o jeho prodloužení do 17. května, přestože vláda žádala o 25. květen.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nechtěl zákon komentovat. „Musím si nejprve přečíst text, pak se vyjádřím,“ napsal.

„Posílení pravomocí ministra zdravotnictví je nebezpečné a pro ODS nepřijatelné. Omezování svobody lidí je natolik závažná věc, že o něm vláda musí rozhodovat jen ve výjimečných případech, vždy jako celek a s posvěcením Parlamentu, v tomto záměru je ale zřetelná snaha Parlament obejít. Jediný ministr nemůže mít červené tlačítko, pomocí kterého vypne fungování země. Ministr Vojtěch v rámci koronavirové krize navíc opakovaně selhal, a dokonce jednal protizákonně. Dávat ministrovi, který by měl být spíše vyměněn, více pravomocí je podobné jako dávat pyromanovi do ruky sirky,“ uvedl Stanjura.

Podle premiéra má nový zákon ministerstvu dát možnost „zakázat nebo omezit činnost obchodních center, obchodních a výrobních provozoven, bazénů, wellness zařízení, veřejné dopravy, všech druhů zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb a nařídit jim používání hygienických opatření. Dále povinnost používat osobní ochranné prostředky a dezinfekční prostředky. Regulovat hromadné akce, omezit jejich rozsah“.

Holeček také zákon nepodporuje, podle něj není správné vytvářet nový zákon, aby měl ministr zdravotnictví nové kompetence. „Mně se ten návrh nelíbí. Domnívám se, že vytvářet zákony na to, abychom mohli trochu zákon porušovat, není úplně správné,“ řekl na středeční tiskové konferenci před schůzí Senátu.