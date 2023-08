Neříkáme, že ODS jde do eurovoleb samo. Billboardem jen upozorňujeme na naši práci, říká europoslankyně

Do voleb do Evropského parlamentu zbývá ještě deset měsíců, ale už nyní se v politických stranách rozbíhá závod o místa na kandidátkách. Kromě výběru jednotlivých kandidátů jde také o strategické rozhodnutí, s kým případně uzavřít koalici. Interview Plus Praha 21:47 18. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrecionová i Vondra jsou veřejně známí především svojí působností v ODS | Foto: Michal Turek | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Skutečnost, že koalice Spolu uspěla v domácích volbách, ještě vůbec neznamená, že ODS, TOP 09 a KDU-ČSL půjdou společně do evropských voleb. Podle dostupných informací koaliční partnery ODS vůbec nepotěšily billboardy Veroniky Vrecionové a Alexandra Vondry, které se nyní objevily v ulicích a které se o koaličních partnerech nezmiňují ani písmenem.

„Každý z europoslanců naší frakce má možnost využít finanční prostředky k prezentaci své práce. Já často bývám dotazovaná, proč na tom billboardu není ODS. To není propagace ODS, my jenom chceme upozornit na naši práci, kterou odvádíme a odváděli jsme v tomto volebním období pro evropské voliče a v zájmu především českých voličů,“ říká europoslankyně za ODS Veronika Vrecionová.

Vrecionová i Vondra jsou veřejně známí především svojí působností v ODS, a právě proto je velmi pravděpodobné, že si lidé jejich kampaň spojí s celou ODS.

„Chtěla bych upozornit na to, že i ostatní kolegové v Evropském parlamentu za ČR i z jiných frakcí velmi často využívají možnost kampaně a sebeprezentace. Často využívají možnost internetové reklamy a my jsme se rozhodli využít možnost prezentace v offline prostředí, protože chceme oslovit i lidi mimo internet. Myslím, že to je to správné, že musíme lidem ukazovat a vysvětlovat, co děláme v Evropském parlamentu a jakým způsobem zastupujeme naše voliče,“ míní.

Skutečně Spolu?

Spekuluje se také o tom, zdali koalice Spolu půjde do eurovoleb skutečně spolu, nebo každá strana samostatně. Billboard Vrecionové a Vondry tak vzbudil debatu, zda ODS nakonec nebude chtít jít skutečně sama za sebe.

„Nevím, jestli to někdo takto čte, ale rozhodně to takhle myšlené nebylo, protože volby do Evropského parlamentu budou až za deset měsíců. V ODS ještě ani neproběhly primární volby, ty proběhnou až na podzim. Já samozřejmě stojím o to na té kandidátce být, nicméně nikdo z nás to nemáme jisté. A diskuse o tom, v jakém formátu půjdeme, jestli sami jako ODS nebo v koalici Spolu, teprve probíhá a snažíme se najít optimální řešení,“ říká.

Hospodářské noviny se ptaly představitelů TOP 09 i KDU-ČSL na právě zmiňovanou kampaň, která obě strany zaskočila a podle jejich slov jim neudělala velkou radost.

„Toho je mi líto, ale je přece normální prezentovat svoji práci a řada kolegů se také prezentuje, jak říkám, možná jinou formou, ne zatím billboardy. Práce politika často nebývá vidět a my musíme upozorňovat na to, co děláme, a vůbec to nemá naznačovat, v jaké formaci do eurovoleb půjdeme,“ uvádí.

Sama Vrecionová ale pro Echo24 uvedla, že sama osobně je pro to, aby ODS šlo do voleb samostatně.

„Debaty o tom vedeme. Snažíme se dávat si dohromady různé argumentace a naším cílem vůbec není vyvolávat boj, ať vnitrostranický, nebo v rámci koalice Spolu, která dobře funguje a v národních volbách se ukázalo, že to je velmi kvalitní a dobrý projekt. Snažíme se ale najít takový model, který umožní, aby do Evropského parlamentu uspělo co nejvíce poslanců jak za koalici Spolu, tak samozřejmě i za ODS,“ dodává.

