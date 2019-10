ODS podle kontrolorů chybovala ve financování kampaně. Straně hrozí až půlmilionová pokuta

ODS špatně vykázala část nákladů kampaně do sněmovních voleb v roce 2017. V účetnictví jí chybělo 2 250 000 korun. Vyplývá to z kontrolního protokolu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který Radiožurnál získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Celkem kontroloři u ODS zjistili 12 nedostatků. Praha 7:00 30. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsednictvo ODS (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Strana například včas nepřevedla nevyužité peníze z volebního účtu. Hrozí jí pokuta až 500 tisíc korun. Podle mluvčí dohledového úřadu Lindy Hrubešové ODS nepodala žádné námitky.

SPD dostala za nezákonnou transakci na účtu pokutu 45 tisíc. 'Chybu jsme uznali, zaplatíme,' vzkazuje Číst článek

„V této chvíli je na úřadu, zda zvolí cestu klasického správního řízení, anebo pouze zadá příkaz o uložení pokuty. Výši sankce nelze blíže specifikovat, úřad se bude držet v rozmezí, které stanovuje zákon,“ vysvětlila Radiožurnálu Hrubešová.

Princip je takový, že pokuta se ukládá za nejvážnější přestupek, ale hodnotí se také, ke kolika přestupkům došlo a jak jsou závažné.

Podrobnosti dodává člen dohledového úřadu Jan Outlý: „Nemůžeme říct, že by se jednalo o nějaké černé financování chodu strany. Ta v účetnictví všechny tyto věci uvedeny měla, ale o volební kampani se vede účetnictví zvlášť. V některých případech ODS ty věci zaevidovala do běžných výdajů strany, do provozního účetnictví, ale ne do volebního.“

‚Neúmyslná pochybení‘

Podle člena předsednictva ODS Zbyňka Stanjury strana výsledky kontroly nerozporovala.

Přes 120 menších stran dostalo pokuty za 700 tisíc. Úřadu nedodaly adresu webu s financováním Číst článek

„Protokol jsme plně akceptovali, závěry převedeme do interní metodiky, abychom se příště těm neúmyslným pochybením vyhnuli. Úřad nám například zahrnul do volebních nákladů některé akce z února ještě předtím, než byly vyhlášeny volby. Nicméně teď už víme, jak takový zákon aplikovat,“ popsal Stanjura.

Stanjura předpokládá, že ODS by zaplatila i případnou pokutu. Kvůli vyšším než původně uvedeným nákladům se strana přiblížila k devadesátimilionovému stropu kampaně do sněmovních voleb. Nová pravidla poprvé platila právě před posledními volbami do sněmovny.

Dohledový úřad se kvůli pochybnostem v souvislosti s kampaní do sněmovních voleb rozhodl na jaře zkontrolovat šest stran. Šlo o ANO, ČSSD, ODS, SPD a taky Realisty a Zemanovce. U hnutí SPD úřad zjistil 17 pochybení. Na výsledky kontrol u dalších uskupení se zatím čeká. Úřad začal s kontrolou voleb s prodlevou kvůli průtahům v začátcích fungování této instituce, která vznikla v roce 2017.

Přečtěte si dokument Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který Radiožurnál získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.