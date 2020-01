Česko vítězí díky ANO, napsal na sítích Babiš. ‚Otevřít 4 kilometry dálnic ročně nestačí,‘ reagovala ODS

Heslo občanských demokratů Země, která vítězí, pochválil v sobotu na twitteru premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je pravdivé, a to díky jeho hnutí a bez ODS ve vládě. ODS Babišovi na oplátku připomněla, že nestavění dálnic či drahé zakázky vítězství nepředstavují. Kongres ODS pak provázely i další twitterové výměny názorů šéfa vládního hnutí ANO a opozičních občanských demokratů. Praha 22:49 18. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ODS Petr Fiala a premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Heslo Země, která vítězí je součástí kampaně ODS za změnu v zemi. „Heslo ODS o ‚zemi, která vítěz‘, je super a naprosto pravdivé, Česká republika skutečně vítězí. Díky hnutí ANO a už sedmý rok, kdy ODS není ve vládě,“ uvedl Babiš na svém twitterovém profilu.

Posledním velkým počinem občanských demokratů podle něj bylo, že „zplodila nějakého AB a hnutí ANO“.

ODS vzápětí zareagovala kritikou. „Opravdu nestačí otevírat čtyři kilometry dálnic ročně a o každé opravené silnici tvrdit, že je to nová dálnice. Řadit se ve stavebním řízení mezi nejhorší země na světě nebo pořizovat e-shop za 400 milionů neznamená vítězit,“ stálo na stranickém twitteru s výzvou, aby si premiér poslechl projev šéfa ODS Petra Fialy.

Babiš večer v kritice ODS pokračoval, když sdílel odkaz na necelých 30 stránek dlouhý dokument, který podle něj na jednotlivých kauzách shrnuje „zdrcující“ dopady vládnutí ODS na ekonomiku a život občanů.

„Škoda, že nepíšete o sobě v 90. letech, jak jste si tykal s kmotry, hrál s nimi tenis a neskutečně zbohatl. Ale chápeme, že když nemáte co říct lidem o budoucnosti, tak šíříte fake news, lži, závist a nenávist,“ kontrovala ODS.

Fiala v sobotu na stranickém kongresu vládu kritizoval za to, že nemyslí na budoucnost. Premiéra s jeho investičním plánem přirovnal k baronu Prášilovi.

Podle Fialy budou příští sněmovní volby referendem o tom, jestli má být politika „show a festival výtržností, nebo solidní práce“. V projevu před svým znovuzvolením řekl, že chce vést tažení proti populismu a „mistrům facebookových lží“. I další projevy byly k Babišovi a vládě kritické.

Podle posledního průzkumu agentury STEM by loni v prosinci volby vyhrálo Babišovo ANO s 33,6 procenta hlasů. O druhou příčku by se s odstupem dělila ODS a Piráti, a to s 12,3 procenta hlasů. Podle zjištění Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by ANO v prosinci podpořilo 29,5 procenta voličů. ODS by skončila za Piráty třetí se ziskem 12,5 procenta.