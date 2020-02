ODS by ve sněmovních volbách podle Medianu přeskočila Piráty, byla by druhá. Zvítězilo by ANO

ODS by podle volebního modelu agentury Median v lednových volbách do sněmovny skončila druhá a předstihla by Piráty, kteří mírně ztratili. První by bylo nadále hnutí ANO. Pod pětiprocentní hranicí pro vstup do dolní komory by z hlavních sněmovních uskupení zůstala TOP 09. Výsledky průzkumu v úterý uveřejnil Median. Praha 13:51 18. 2. 2020 (Aktualizováno: 14:53 18. 2. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ODS | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

ANO by – podobně jako podle předchozího listopadového šetření Medianu – volilo 30 procent lidí. ODS si polepšila na 14 procent, což je nárůst o 1,5 procentního bodu. Piráti naopak spadli na 11,5 procenta, což je pokles o jeden procentní bod.

Čtvrtí by podle volebního modelu skončili komunisté s osmi procenty před SPD se 7,5 procenta a ČSSD se sedmi procenty hlasů.

Starostové by měli šest procent, KDU-ČSL pět procent a TOP 09 by dostala 4,5 procenta hlasů. Tato tři uskupení mají podle Medianu s ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku podobnou šanci na vstup do sněmovny. Zelení i Trikolóra měli shodně podporu dvou procent voličů.

Předpokládané zisky stran jsou zaokrouhleny na půl procenta. Statistická odchylka činí kolem půl procentního bodu u malých stran a až 3,5 procenta u největších stran, uvedl Median.

STEM: Piráti by byli druzí

Sněmovní volby by v lednu podle modelu agentury STEM vyhrálo ANO s náskokem před druhými Piráty a třetí ODS. Zastoupení v dolní komoře by mělo sedm místo nynějších devíti stran, TOP 09 a STAN by do ní na rozdíl od prosincového průzkumu nepronikly. Posílilo hnutí Trikolóra, poslance by ale navzdory tomu nemělo. Výsledky průzkumu uveřejnila agentura v úterý.

Podpora ANO premiéra Andreje Babiše klesla meziměsíčně o necelý procentní bod na 32,7 procenta. Zatímco v prosinci by opoziční Piráti a ODS zaznamenali stejný volební výsledek 12,3 procenta, v lednu by si Pirátská strana polepšila na 13,6 procenta, občanští demokraté by naopak klesli na 9,8 procenta.

Mírný propad podpory přisoudil průzkum KSČM a ČSSD. Komunisté, kteří tolerují vládu ANO a sociálních demokratů, by si v lednu pohoršili o půl procentního bodu na 7,7 procenta a ČSSD o 0,9 procentního bodu na 5,5 procenta. Stejně jako socialisté by dopadla opoziční KDU-ČSL. Obě levicové strany a lidovce by v lednu předstihlo hnutí SPD se ziskem 8,1 procenta, o 2,5 procentního bodu vyšším než v prosinci.

Hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího by v lednu dostalo 4,8 procenta hlasů, v prosinci to bylo půl procenta. Hnutí tak na začátku roku předstihlo TOP 09 i STAN. Starostové si pohoršili o procentní bod na 4,5 procenta, TOP 09 z 5,8 procenta na 4,1 procenta.