Občanští demokraté volí v Praze nové vedení, velké změny se nečekají, post obhajuje Fiala

Pět set padesát delegátů kongresu ODS bude v sobotu v Praze volit vedení strany na další dva roky. Jediným kandidátem na předsedu je zatím současný šéf občanských demokratů Petr Fiala, který stranu řídí už šest let. Post první místopředsedkyně chce obhájit zastupitelka na Praze 2 Alexandra Udženija. Praha 6:30 18. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala, Alexandra Udženija, Zbyněk Stanjura | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před dvěma lety na kongresu ODS v Ostravě obhájil Petr Fiala hladce svoji pozici v čele strany. „Já vám moc děkuji a musím se přiznat, že jsem tím výsledkem zaskočen a dojat a že jsem ho vlastně nečekal,“ reagoval Fiala na znovuzvolení v roce 2018.

Podobný scénář možná nastane i při sobotní volbě předsedy ODS. Fiala totiž nemá žádného vyzyvatele a do čela strany ho nominovaly všechny krajské organizace. Má i podporu nejbližších spolupracovníků včetně první místopředsedkyně občanských demokratů - zastupitelky na Praze 2 Alexandry Udženije. I ona bude svůj post obhajovat. Nové vedení by podle ní mělo stranu hlavně připravit na krajské a sněmovní volby.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou zprávu Zdeňky Trachtové

„Tak jak jsme vyhráli senátní volby v minulém roce, jak se prohnala modrá tsunami, tak si myslím, že máme na to, abychom to opakovali v tomto roce. Určitě bych považovala opravdu za úspěch, abychom se vrátili do krajů, abychom získali nějakého hejtmana, protože žádného nemáme,“ řekla zastupitelka Prahy 2 Alexandra Udženija.

„A doufám také a věřím, že se nám to podaří. Protože za celou tu dobu, co je pan Fiala v čele, tak každé volby posilujeme,“ dodala.

‚Nechci z modré dělat zelenou‘

Posty řadových místopředsedů obhajují poslanci Martin Baxa, Martin Kupka a senátor Miloš Vystrčil. Ze současného vedení znovu nekandiduje jen europoslanec Evžen Tošenovský. Nominaci do vedení mají nově taky poslanci Jan Skopeček, Miroslava Němcová a Zbyněk Stanjura nebo europoslanec Alexandr Vondra, které ho straníci nominovali i na místo prvního místopředsedy. Vondra plánuje tuto nominaci odmítnout. Chce se stát řadovým místopředsedou a ve straně prosazovat konzervativní hodnoty.

STEM: V prosinci by se do sněmovny dostalo všech devět stran. ANO má stále velký náskok Číst článek

„Budu hájit svobodné poměry, ze kterých je znovu a znovu ukrajováno. Budu hájit výdobytky geopolitické. Ale rozhodně nechci dělat z modré strany stranu zelenou. Nechci naskakovat na různé módní trendy, jenom protože jsou teď trendy. A nikdo nemá přesně spočítané, k čemu přesně to povede,“ dodává Vondra.

Vedení ODS se rozhodlo sobotní kongres v pražských Vysočanech otevřít všem členům strany. Kromě pěti set padesáti delegátů by tak do haly O2 Universum mělo dorazit dalších zhruba 450 lidí.