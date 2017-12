'Menšinová vláda má být posledním pokusem.' Občanští demokraté ani lidovci vládu nepodpoří

Občanští demokraté nepodpoří kabinet premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Oznámil to po úterním jednání předseda ODS Petr Fiala. Menšinová vláda má být podle něj až posledním pokusem. A jednobarevný kabinet nepodpoří ani KDU-ČSL. Odmítá, aby vládu vedl obviněný člověk. Jednání s lidovci nebylo podle Babiše vůbec příjemné. Vládu nechtějí podpořit ani TOP 09, Piráti nebo SPD. Praha 11:10 19. 12. 2017 (Aktualizováno: 13:35 19. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš, šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a předseda ODS Petr Fiala | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Premiér Andrej Babiš začal v úterý vyjednávat s představiteli stran zastoupených ve sněmovně o podpoře nebo toleranci pro svou menšinovou vládu.

Jako první jednal o programovém prohlášení, které má zhruba tři desítky stran, s předsedou ODS Petrem Fialou. Občanští demokraté ale Babišovu menšinovou vládu nepodpoří.

„Jsme přesvědčeni, že menšinová vláda má být až poslední pokus, když selže jednání o většinové vládě. Nic takového hnutí ANO nedělalo,“ uvedl Fiala.

Občanští demokraté chtějí podle něj razantnější snížení daní, než navrhuje ANO. Nelíbí se jí ani zachování elektronické evidence tržeb.

„V programovém prohlášení jsou věci, o kterých bychom se mohli bavit. Ale jsou tam také věci, které pro nás nejsou přijatelné. Byli bychom pro mnohem razantnější snížení daní, zjednodušení daňového systému. Zůstávají tam věci, které nechceme, třeba EET,“ upřesnil Fiala.

„Setkání proběhlo v normálním duchu. Bavili jsme se neformálně, k věci. I když výsledek pro nás není pozitivní, tak jsem spokojený,“ dodal Babiš.

Jednání s lidovci nebylo příjemné

Následovala schůzka se zástupci KDU-ČSL. „Platí stále naše podmínka, že budeme, podpoříme nebo budeme tolerovat jen takovou vládu, ve které nebude člověk, který je obviněn a hrozí mu kriminál,“ řekl předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

O programu pak podle premiéra moc nemluvili. „Když to porovnám s ODS, tak jednání nebylo vůbec příjemné. Myslím, že se lišíme ve všem,“ poznamenal Babiš. „Debata neproběhla, protože tam je zásadně jiný názor o tom, jaká má být vláda a kdo v ní má sedět,“ dodal.

„Programové prohlášení je z jedné strany líbivé. Jistě tam najdeme některé věci, které lze podpořit. Na druhou stranu některé věci tam chybí a některé jsou nedostatečné,“ podotkl Bělobrádek.

Ocenil například prozápadní orientaci v NATO a aktivní roli v Evropské unii. „Žádné referendum nebo vystoupení z Evropské unie nebo NATO tam není, to je určitě věc dobrá,“ uvedl předseda lidovců. Kritizoval naopak nedostatek pozornosti pro vědu a výzkum.

Předseda vlády chce programové prohlášení do vánočních svátků představit vyjednávačům všech sněmovních stran. S druhým kolem jednání o případné podpoře vlády počítá po Novém roce.

Ve středu se premiér sejde se zástupci ČSSD, Starostů a nezávislých a také komunistů. Na čtvrtek jsou naplánované schůzky s Piráty, SPD a TOP 09. Všichna tři naposled jmenovaná uskupení už avizovala, že Babišovu menšinovou vládu nepodpoří.

„TOP 09 nepodpoří tuto vládu, nevysloví jí důvěru a je připravena aktivně hlasovat proti vládě," řekl v úterý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Zástupci hnutí Svoboda a přímá demokracie vedené Tomiem Okamurou pak nenašli v programovém prohlášení vlády ANO své základní programové priority, nevidí proto zatím důvod Babišův kabinet podporovat.

O důvěře se rozhodne 10. ledna

Jednobarevná Babišova vláda požádá sněmovnu o důvěru 10. ledna, tedy několik dní před prvním kolem prezidentských voleb, které se uskuteční 12. a 13. ledna.

Podporu vznikající vládě zatím žádná strana nepřislíbila. Pouze KSČM nechává věc otevřenou, otázku projedná její výkonný výbor. I kdyby ale komunisté vládu podpořili, bude ANO potřebovat přinejmenším toleranci alespoň jedné další strany, aby menšinová vláda důvěru získala. Hnutí SPD se pak rozhodne podle shody v programech.

Další pokusy pro Babiše?

Pokud by Babišova vláda důvěru nezískala, prezident by musel znovu jmenovat premiéra. Zeman už dal ale předem najevo, že by Babišovi svěřil i tento případný druhý pokus.

Jestliže by byl znovu neúspěšný, musel by prezident jmenovat premiéra na návrh předsedy Poslanecké sněmovny, kterým je nyní Radek Vondráček z ANO.

Pokud by se ani na třetí pokus nepodařilo vládu sestavit, mohl by Zeman rozpustit Poslaneckou sněmovnu. Následovaly by předčasné volby. Tuto možnost už ale Zeman několikrát odmítl.

„Myslím si, že by to byla absolutní pitomost. Podle Ústavy mám právo rozpustit Poslaneckou sněmovnu. Ale pozor, toto právo nemusím využít. Poslanecká sněmovna může fungovat dál a může fungovat i vláda v demisi,“ upozornil před časem prezident Zeman.

