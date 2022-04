U ODS je vidět obrovský posun, je to vládní strana a musí řešit urgentní věci, říká komentátor Pečinka

„Poplácáme se po ramenou, ale nebudeme bouchat šampaňské,“ předjímala atmosféru na kongresu ODS ministryně obrany za tuto stranu Jana Černochová. A její slova se naplnila. Nejsilnější vládní strana jede po parlamentních volbách na vítězné vlně. Současně ale musí řešit zásadní otázky kolem války na Ukrajině, přílivu uprchlíků a vysokých cen. Dosavadní předseda Petr Fiala získal už pátý mandát, dostal všech 510 platných hlasů. Rozhovor Praha 14:13 9. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosavadní předseda Petr Fiala získal už pátý mandát, dostal všech 510 platných hlasů. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Naším cílem musí být, abychom se z této ruské energetické smyčky dokázali v horizontu dalších pěti let úplně vyvléci. A to bude znamenat velké investice. Bude to znamenat změnu pro každého z nás, ale pokud to teď neuděláme, tak spácháme vážný politický zločin na budoucnosti České republiky. A to v žádném případě nemůžeme připustit,“ řekl ve svém projevu na kongresu ODS Fiala. Co byste z jeho projevu vyzdvihl? Ať už z jeho obsahu, nebo ze stylu?

Kdybych to měl srovnat s projevem před dvěma lety na kongresu ODS, který se konal ve stejných prostorách O2 universa v Praze, tak je vidět obrovský posun k tomu, že ODS je vládní strana a předtím neřešili věci strategické, ale stranické.

Dnes se celková politika přesunula do vlád a nejen do vlád. V tom projevu se odrážela ta specifická situace. Naznačil, že příští dva roky nebudou ani tak o tom uskutečňovat programové prohlášení vlády, na kterém se dohodli ještě koncem minulého roku, ale že klíčem bude dělat urgentní věci, které s sebou přinesla válka na Ukrajině.

V prvé řadě energetika. Slíbil, že představí pětiletý energetický projekt, který - podle toho, co bylo teď řečeno - vyváže Českou republiku z ruské energetické smyčky. A druhá věc je způsob řešení toho, co ta válka přinesla, tedy migrační vlny. Čili řekl, že vládní priority - a potažmo priority ODS na celostátní úrovni - se výrazně promění.

Pak tam byla jedna důležitá věc, že řekl to, co tak nějak všichni cítíme: že svět, který jsme znali, se hodně mění a že vznikají úplně nové vztahy na evropské úrovni mezi jednotlivými státy. Budou tam vznikat nové koalice spolupracujících stran. Země budou plnit trošku jinou úlohu. Redefinují se tam také priority, co je důležité a co není důležité, a že on by toho chtěl být aktivní součástí. Tím zdůvodňoval, proč v minulých měsících prakticky pořád jezdil do zahraničí - do Londýna, Bruselu, Kyjeva a podobně.

Když se podíváme dovnitř ODS, tak evidentně nechce měnit vítěznou sestavu. Ale proč ve svém vedení nebude mít žádné ženy? Nebo má pravdu Pavel Blažek, že to vlastně voličům ODS ani tolik nevadí, když jí dali důvěru?

Tyto věci vždy vzniknou nějak spontánně. Kdybych měl říct, kdo měl při tom včerejším jednání nejlepší projev za sebe a největší potlesk za ty delegáty, tak to byla Jana Černochová. A já myslím, že ona je „neformální ženou“ ve vedení té strany, protože je součástí užšího vedení.

Proč nekandiduje na místopředsedkyni a proč kandiduji jiní, to je podle mě součástí nějakých - jak to v těch stranách bývá - dohod mezi kraji, aby když jeden kraj má místopředsedu, tak aby ho měl ten druhý nebo kraje, co spolu spolupracují.

A na to neobsazené místo, které by podle mě mělo patřit z logiky věci Janě Černochové a nikoliv protože žena, ale protože plní tuto funkci a stala se jednou z tváří, kandiduje jiný Pražan z jiného pražského regionu Zdeněk Zajíček. Podle takových nepsaných dohod by dva Pražáky do vedení asi nezvolili.

Hodnocení vlády

Když jste tedy zmínil Janu Černochovou, tak ona si snaží vydobýt své ostruhy ve vládě ve funkci ministryně obrany. Jaké vysvědčení si vlastně občanští demokraté svým působením ve vládě vysloužili? Jak si vede premiér? Ministři kromě paní Černochové i pánové (Zbyněk) Stanjura nebo (Martin) Kupka?

V normální situaci bychom měli už za sebou to, čemu se říká hodnocení sta dnů vlády. Jenže tady je abnormální situace v tom, že přišli na ministerstva někdy 17. prosince, pak měsíc psali programové prohlášení, ohledávali nový terén. Pak dostala vláda důvěru a pak přišla válka, která všechno převrátila.

Například to, že ČR je z 95 % závislá na ruském plynu a chce to radikálně změnit, vyvolá poptávku po řešení těchto urgentních problémů. A najednou ministerstva redefinují své úkoly, své cíle. Samozřejmě asi ne ministerstvo školství, ale ta ekonomická a silová ministerstva. Možná vlastně i to ministerstvo školství, protože budoucí začlenění desítek tisíc ukrajinských dětí do škol a do zdravotních zařízení vyvolá pohyby.

Takže teď nevíme, co máme hodnotit - jestli to, co bylo napsáno někdy koncem ledna, nebo priority, které ještě nebyly tak úplně zveřejněny.

Například Petr Fiala slíbil, že vláda někdy do týdne předloží pětiletý energetický plán, nebo teď bylo na vládě ve středu projednáváno, že zveřejní nějaké nové priority pro jednotlivé resorty. Takže jsme v takové situaci, že nevíme, za co bychom měli hodnotit.

A co třeba za to, jakým způsobem vykládá svoji empatii k lidem, kterým rostou obrovsky ceny energií a to, jakým způsobem jim pomůže, vyjadřuje opravdu tady dostatečný vhled do toho, co ti lidé potřebují, co cítí?

Já tam vidím obrovské posuny, třeba co se týče benzinu a nafty, kdy vláda řekla, že si nejdříve prověří, jestli nezneužívají prodejci marže. Nechala si posílat ministerstvo financí každý týden zjišťovat, jaké jsou marže. A na základě toho, že zjistila, že asi některé řetězce toho zneužívají, takže dá nějaký strop na marže.

Tady se postupuje spíše metodou postupných kroků a tam jsou vždy dvě váhy. Jedna je zastropovat, regulovat ceny energií, nejen nafty a benzinu, ale i dalších.

A získat z toho na druhé straně - to je na druhé misce té váhy - méně peněz, méně výběru daní, menší peníze na straně příjmů státního rozpočtu, které se musí používat například na řešení migrační krize, ale nejen na ně.

A vždy by ti ekonomičtí ministři v čele s ministrem financí měly rozhodovat, co je v tu chvíli danou důležitější.