Fiala ke snížení daní: Bude to tlak na vlády, aby braly vážně krocení výdajů. Koalice s ANO je vyloučená

Snížení daní z příjmu na patnáct procent přinutí současný kabinet i příští vlády k úsporám, myslí si šéf ODS Petr Fiala. Jeho strana spolu s poslanci hnutí ANO a SPD změnu minulý týden prosadila přes odpor zbytku sněmovny i Národní rozpočtové rady. Způsobí výpadek ve státním rozpočtu zhruba 90 miliard. „My tím vlastně vytvoříme tlak na tuto a každou další vládu, aby brala vážně krocení výdajů státu," říká Fiala v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 25. listopadu 2020

Řada politiků včetně vašich nových partnerů v čele s TOP 09, ale i mnoho ekonomů a členové Národní rozpočtové rady ostře kritizují snížení daně z příjmu na 15 procent, pro které minulý týden hlasovala ODS spolu s hnutím ANO a SPD. Vy si za tímto krokem stojíte. Jak chcete předejít rozvratu veřejných financí, který podle kritiků hrozí?

Já za tím krokem určitě stojím. Jsem rád, že lidé budou mít nižší daně a že v únoru všichni zaměstnanci najdou ve svých peněženkách vyšší příjem. Myslím, že je to v době ekonomické nejistoty velmi důležité. Je to důležité jak pro lidi, tak pro oživení ekonomiky. Navíc jsme to slibovali v našem programu. Už čtyři roky říkáme, že prosadíme nižší daně. Když teď je příležitost, tak jsme to udělali. Mám z toho radost. Já prostě nižším daním věřím.

A k tomu rozvratu veřejných financí – jsme to my, kdo tady léta varuje, že se stát pořád zvětšuje, zvětšují se výdaje, utrácejí se větší a větší částky.

Avizoval jste, že předložíte návrh úspor, kde na to vzít. Kde konkrétně najdete úspory ve výši 90, respektive 130 miliard (viz box)?

My návrh úspor předkládáme každý rok při projednávání státního rozpočtu. Připomenu, že loni jsme takto našli asi 46 miliard. Letos to uděláme zase, moji kolegové už na tom pracují. Až budeme projednávat druhé čtení státního rozpočtu, tak předložíme pozměňovací návrhy, které ukážou, kde se dá uspořit.

Jaké změny daní sněmovna schválila? - Zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazby daně z příjmu 15 procent. Pro příjmy nad zhruba 140 tisíc korun měsíčně by pak platila druhá sazba 23 procent (návrh poslance Andreje Babiše)

- Zvýšení základní daňové slevy na poplatníka na úroveň průměrné hrubé mzdy za předminulý rok (návrh Pirátů)

- Snížení daní připraví veřejné rozpočty o zhruba 90 miliard. Zvýšení daňové slevy na poplatníka o dalších čtyřicet miliard. Celkový výpadek by tak činil 130 miliard korun

- Daňový balíček teď projedná Senát

V zásadě ty úspory ve státním rozpočtu lze najít třeba v nesmyslných dotačních titulech. Tam jsou desítky miliard, které jdou velkým agrokoncernům nebo na neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. Nemusíme mít nesmysly, jako je sleva na jízdném a podobně. Samozřejmě se musí šetřit i na dalších věcech. Máme o šestnáct tisíc víc úředníků za poslední roky. Neříkám, že se mají vyházet, ale je potřeba přemýšlet nad tím, proč stát takto roste. Mají lidi opravdu pocit, že služby státu jsou lepší? My si myslíme, že ne. A kde se podle mě dá ušetřit na provozu státu? Pojďme konečně posunout tu digitalizaci, udělat věci, o kterých ODS mluví dlouho. Těch úspor je tam celá řada.

Jsou to věci, na kterých se dá ušetřit skutečně 130 miliard? To je obrovská suma.

Vláda tady předložila na letošní rok deficit pět set miliard. Na příští rok 320 miliard. Všechno to jsou ale hausnumera, vymyšlená čísla. Ať mi nikdo netvrdí, že se v tomhle nenajde devadesát miliard, které nevydáme navíc a necháme je lidem. My tím vlastně vytvoříme i tlak na tuto a každou další vládu, aby brala vážně krocení výdajů státu.

ODS byla první, kdo se zrušením superhrubé mzdy přišel. Nicméně technicky jste minulý týden změnu podpořili v návrhu poslance Andreje Babiše (ANO). Bez vás by neprošel. Neměla si ODS dát předem nějaké podmínky právě v oblasti úspor?

Já bych si neodpustil, kdybychom nevyužili příležitost a nepodpořili náš program a náš návrh. To, že Andrej Babiš se ješitně nemohl přidat k našemu návrhu a přepsal ho, je jen technikálie. Andrej Babiš donedávna odmítal zrušení superhrubé mzdy. Náš návrh je ve sněmovně od srpna 2018. Neumím si představit, že bychom ho teď nepodpořili.

Je to dobré řešení. Takže ve chvíli, kdy se dostáváme do krize, tak i ta rozhazovačná vláda zjišťuje, že to je jediná cesta, jak se z krize dostat. To jenom ukazuje, že naše politika je správná.

Zpětně ale už nemáte žádnou páku, jak vládu k těm úsporám, které prosazujete, dotlačit.

Ale máme. Ten návrh ještě musí projít Senátem. A když se ty úspory nepovedou prosadit letos, tak příští rok, až budeme ve vládě, tak ten rozpočet pod kontrolu dostaneme. To mohu garantovat. Teď mohu jen tlačit na premiéra, aby se choval rozumně. Mimochodem to, že to dopadlo, jak to dopadlo – 130 miliard – to je přece důsledek neodpovědného chování vládní koalice. My jsme hlasovali, jak jsme řekli: pro snížení daní i pro zvýšení slevy na poplatníka. Ale to, že jednou s námi hlasovala na truc ČSSD a podruhé hnutí ANO, to, že dvě vládní strany hlasovaly proti sobě, to je samo o sobě evropský unikát a úplně absurdní situace.

Vaše ODS byla spolu s SPD jediná strana, která podpořila oba ty návrhy: snížení daní i pirátský návrh na zvýšení slevy na poplatníka. Nebyla to chyba, jak říká ministryně financí Alena Schillerová (ANO)? Není to skutečně v současné situaci příliš?

My jsme tu slevu na poplatníka podpořili mimo jiné proto, že jsme sami s jejím zvýšením přišli. To není špatný nástroj. Naše návrhy byly ale vždy dobře propočítané – vždy znamenaly slevu do 30 tisíc ročně. To, co se teď schválilo, je trochu vyšší. Pojďme se v Senátu bavit o tom, jak to dostat pod nějakou rozumnou kontrolu.

‚Vydělá na tom každý‘

Teď je tedy na tahu Senát. Premiér Babiš už avizoval, že bude jednat se šéfem horní komory Milošem Vystrčilem (ODS), tedy členem vaší strany. Bude se ho snažit přesvědčit, aby Senát z návrhu zvýšení slevy na poplatníka vypustil. Jak se k tomu občanští demokraté v Senátu postaví?

Máme řešení pro následující postup a předložili jsme dva návrhy, o nichž jsme připraveni jednat a které bych nazval Velkou dohodou mezi Poslaneckou sněmovnou, Senátem a samosprávami o velkém snížení daní. V první variantě počítáme s tím, že zůstane 15procentní základní sazba a sleva na poplatníka bude ve výši přibližně 28 800 korun a ve druhé variantě pak s tím, že základní sazba daně bude 16 procent a sleva na poplatníka opět v hodnotě přibližně 28 800 korun. Počítáme také s kompenzacemi pro obce a kraje. Ve druhém případě je ale klíčové, aby se nezvýšily daně živnostníkům.

Analýza think tanku IDEA dospěla k závěru, že na samotném zrušení superhrubé mzdy a snížení sazby daně z příjmu na 15 procent skoro vůbec nevydělají lidé s nejnižšími příjmy. Přitom právě ti by v době krize finance nejvíc potřebovali. Co na tuto kritiku říkáte?

Že není pravdivá. Na tom vydělá každý. Když má někdo průměrnou mzdu, tak bude mít zhruba dvacet tisíc ročně. A i lidé s velmi nízkými příjmy, například v dělnických profesích, na tom vydělají třeba kolem 12 tisíc ročně. Když má někdo malý rozpočet, tak i pár tisíc je pro něj hrozně moc. Teď si lidé můžou číst různé chytré úvahy a analýzy, ale v únoru se podívají na výplatní pásku a uvidí, že mají skutečně vyšší mzdu.

Řada lidí s nízkými příjmy ale už dnes díky různým úlevám neplatí skoro žádné nebo žádné daně. Těch se snížení sazby skutečně nedotkne.

Logicky: Prostě nemůžou mít nižší daně, když žádné neplatí, to tak je. Ale určitě na tom neprodělají.

A naopak – čím vyšší příjem, tak tím více peněz lidem díky změně zůstane v kapse. Jenže podle ekonomů právě ti bohatší nebudou tyto peníze utrácet. Spíš si je uspoří. Ty peníze se tedy do ekonomiky nevrátí.

Já nevím, kdo tohle může říkat. I v případě, že člověk ty peníze dá do banky, tak ta banka s nimi taky podniká, ony se taky hýbají. Lidi si třeba budou chvíli spořit a pak si koupí byt. Oni ty peníze nesní ani je nespálí. Většina lidí je využije. Já nevím, kde ti komentátoři a ekonomové žijí. Ale ať se podívají, jak žijí normální lidi v malém městě nebo na venkově. Vždyť oni tak tak vycházejí. Určitě si rádi koupí lepší služby, zajistí něco pro děti. Já bych se vůbec nebál, že lidi nevědí, co s penězi.

Vyloučená spolupráce s ANO

Nemůže postoj ODS při hlasování o daních negativně dopadnout na nové spojenectví s TOP 09 a KDU-ČSL? Obě strany byly výrazně proti snížení sazby na 15 procent. Miroslav Kalousek ve sněmovně mluvil o zločinu. Jak se to projeví na vaší vzájemné spolupráci?

Doufám, že nijak. My jsme o našem postoji předem informovali naše partnery. Oni nám zase řekli, že budou hlasovat jinak. Do minulých voleb jsme šli každý sám, jsme tři strany, které měly velmi blízké, ale přece jen odlišné programy. A teď jde přece o projekt do budoucnosti. Chceme se domluvit na programových bodech, které budeme prosazovat v příští vládě.

Prý jsme hlasovali s Babišem. Zbláznili jste se? Babiš hlasoval s námi. Proč? To nevím, na to se ptejte jeho. — Petr Fiala (@P_Fiala) November 22, 2020

Nicméně, kdyby jste hypoteticky zasedli společně v nové vládě po příštích volbách, tak byste museli společně nakládat s důsledky tohoto kroku. Nebudete si to navzájem vyčítat?

Ne. Počítám s tím, že i kdyby snížení daní nenastalo, ta by nás čekala práce na racionalizaci výdajů státu.

A k hnutí ANO - nepootevírají se vaším společným hlasováním o takto zásadní věci dveře nějaké možné budoucí spolupráci?

Bylo to jedno hlasování ve prospěch našeho programu. To snad ani nestojí za komentář. Já jsem před volbami 2017 pořád čelil otázkám, jestli půjdeme do vlády s hnutím ANO. A ať se každý podívá, jak to dopadlo. My máme Vyšehradskou deklaraci, která to vylučuje. Leda že by ANO naplnilo její podmínky, ale to se nestane, to je vyloučené. Tohle hlasování znamená jedinou věc: Andrej Babiš obrátil a podpořil návrh ODS, který léta odmítal, to je celé.

Platí tedy, že s Babišem do vlády v žádném případě.

To nejde. Podívejte, jakou reprezentuje politiku, jaké jsou kolem něj problémy. I v krajích všude sestavujeme koalice bez hnutí ANO. Já pracuji na koalici s TOP 09 a KDU-ČSL, která má všem lidem ze střední třídy nabídnout slušnou, dobrou a rozumnou politiku.

Momentálně pracujete s TOP 09 a lidovci na společném programu. Jak v něm formulujete společný postoj k přijetí eura?

K tomu se ještě dostaneme. Ale myslím, že to nebude problém, protože euro není vůbec realistické. Pro Českou republiku teď určitě není výhodné.

Třeba vedení TOP 09 ale dlouhodobě mluví o tom, že je pro ně přijetí eura zásadní.

Nemyslím si, že by taková situace, abychom se o tom vážně bavili, nastala v příštích letech. Ty rozdíly nejsou až tak velké. Takže to nebude žádná překážka pro naši dohodu. Platí, že ODS je proti přijetí eura, ale ne z ideových důvodů. Jsme přesvědčeni, že eurozóna ve stávající podobě má hluboké problémy včetně strukturálních. A že to je pro Českou republiku nevýhodné.

Před časem jste prohlásil, že by vláda po odeznění koronavirové krize měla požádat o důvěru. Pokud to neudělá, což je pravděpodobné, podáte návrh na vyslovení nedůvěry kabinetu?

Nemáme pro to většinu. Já bych to klidně udělal, říkám to znova. I když mi kritici namítají, že do voleb je jen deset měsíců. No jo, ale co když přijde nějaká třetí vlna pandemie? Zase to bude řešit takhle vláda a tento premiér tak zoufale, jak jsme to viděli? Považoval bych proto za odpovědné, kdyby vláda požádala o vyslovení důvěry. Pro nedůvěru my nemáme dost hlasů.

Nehrát na otevřený tendr

Minulý týden byly zveřejněny připomínky bezpečnostních složek státu k tendru na stavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Doporučují v tendru vůbec neoslovovat uchazeče z Ruska a Číny. Jednotlivá ministerstva se na tom ale neshodnou. Jaký je váš pohled na věc?

Jsem přesvědčen, že není možné pustit do tak strategické a zásadní věci firmy ze zemí, které jsou označovány jako bezpečnostní riziko. Pro mě je toto jednoznačné. I co se týká serióznosti České republiky, mi připadá lepší říct úplně na začátku před tím tendrem, které země nesplňují naše podmínky, než tady hrát hru na otevřený tendr a pak na závěr někoho vyřazovat. To je právně i ekonomicky riskantní a taky neseriózní.

Pokud by se do výběrového řízení přesto zapojili všichni uchazeči, finální slovo o výběru vítěze bude mít příští vláda. Jak byste s tím naložil v hypotetické pozici premiéra?

Jednoduchá odpověď – obávám se , že tato vláda to nikam nedovede, tudíž ani nebude co řešit. Pokud by tendr spouštěli v situaci, kdy ho nemají pořádně připravený, nejednají o notifikaci a jenom si dopředu schválí nějaké smlouvy, tak to bych skoro označil za bezpečnostní zločin. Doufám, že to nenastane. Myslím ale, že během příštích 10 měsíců se tohle nestane. Každá příští vláda se pak k tomu bude muset vrátit.

Petr Fiala | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz