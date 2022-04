Začíná volební kongres ODS. Strana si zvolí nové vedení, Fiala ani Stanjura nemají protikandidáta

V Praze v pátek odpoledne začne dvoudenní kongres vládní ODS. V sobotu pak v O2 universum zvolí 600 delegátů nové vedení. Jediným kandidátem na post předsedy je dosavadní šéf ODS a premiér Petr Fiala. Ve funkci zřejmě zůstane i první místopředseda a ministr financí Zbyněk Stanjura. Členové Občanské demokratické strany zvolí taky čtyři řadové místopředsedy. V pátek delegáty čekají projevy ministrů ODS nebo debata o přípravě na komunální volby. Praha 8:58 8. 4. 2022 (Aktualizováno: 9:06 8. 4. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Členové Občanské demokratické strany zvolí předsedu, prvního místopředsedu a čtyři řadové místopředsedy (Ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Za uplynulých šest let v opozici jsme vrátili naše principy a hodnoty do středu politiky ODS a já si myslím, že je čas vrátit je i do středu vládní politiky,“ prohlásil Petr Fiala v kandidátském projevu na posledním kongresu ODS v lednu 2020. Delegáti ho následně drtivou většinou zvolili už počtvrté do čela strany.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zasahování do marží? Je to netradiční a komplikovaný krok, ale doba je mimořádná, říká ministr financí Zbyněk Stanjura

Občanská demokratická strana se v loni skutečně do vlády vrátila. Fiala, který ODS vede už osm let a v prosinci se stal premiérem, ve funkci předsedy s největší pravděpodobností zůstane i nadále.

Není doba na velké změny

Fiala ani jeho nejbližší spolupracovník na pozici prvního místopředsedy, ministr financí Zbyněk Stanjura, nemají žádného protikandidáta.

Oba se ve vedení občanských demokratů osvědčili třeba i podle ministra kultury Martina Baxy, který bude sám obhajovat křeslo řadového místopředsedy.

Volební kongres ODS bude politická idyla, ale před stranou stojí výzvy Číst článek

„ODS se ukázala jako velmi životaschopný organismus i ve špatných časech, takže si myslím, že není ani prostor ani důvod k razantním změnám. Myslím si, že je důležité udržet kontakt s členskou základnou i z komunální politiky v době, kdy část reprezentace strany odešla do vládních pozic, aby nevznikl pocit odtržení mezi pražskou vládní garniturou a zbytkem strany,“ míní Baxa.

Do vedení ODS znovu kandiduje taky ministr dopravy Martin Kupka a europoslanec Alexandr Vondra.

„Mám ještě co nabídnout na evropském hřišti, na bezpečnostním hřišti a koneckonců i na hřišti životního prostředí. Nemyslím, že máme podnikat nějaký dalekosáhlý pozměňovací manévr,“ říká Vondra.

Naopak předseda Senátu Miloš Vystrčil se jako jediný člen dosavadního vedení nebude snažit funkci místopředsedy obhájit. Už před časem oznámil, že se chce naplno věnovat vedení horní komory a rodině. O uvolněné místo bude nově usilovat viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Straně chce přispět například v oblasti digitalizace.

Ministr Stanjura navrhne přesun 1,8 miliardy korun na humanitární pomoc uprchlíkům a Ukrajině Číst článek

Podle Zajíčka digitalizace probíhá v celé společnosti i v ODS. Je však třeba ji dál rozvíjet. „Vzhledem k tomu, že k této problematice mám blízko, tak to je jedna z věcí, kde bych rád přispěl ODS, aby se posunula dál,“ dodává.

Nominaci na post místopředsedy má taky senátor Tomáš Goláň, který se ale kandidatury plánuje vzdát.

„Sice budu mít kandidátský projev, ale kandidaturu stáhnu. Jsem v ODS rok a půl a myslím, že není patřičné, abych kandidoval na místopředsedu. Musím mít za sebou nejdřív nějaké výsledky,“ vysvětluje Goláň.

Na čtyři místa řadových místopředsedů tak budou zřejmě čtyři kandidáti. A vedení největší vládní strany zůstane s největší pravděpodobností nadále čistě mužské. Nominaci regionů totiž nemá ani jedna členka ODS.