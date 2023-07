1. ODS se vždy hlásila k liberálnímu konzervatismu. To je politický směr, který prosazuje liberální přístup k ekonomice (volný trh, nízké daně) a konzervativní přístup ke společnosti (tradice, rodina, národní hrdost). Taková byla ODS v době svého vzniku, v době, kdy jsem do ní vstupoval. A taková by měla ODS být i v budoucnu, pokud chce přežít a být úspěšná. Za svoji osobu bych doplnil, že tyto zásady nejsou vůbec v rozporu se sociálním cítěním. Naopak umožňují sociální politiku realizovat.

2. V domácí politice může z parlamentních stran být pro ODS dobrým partnerem pro společenská témata KDU-ČSL, pro některá ekonomická TOP 09. Ta ale určitě ne například v názoru na přijetí Eura. Obecně máme zřejmě největší programový průnik se Svobodnými, kteří jsou ovšem marginální.

3. Projekt Spolu má smysl v těch typech voleb, kde je možné využít vlastností volebního systému ve prospěch posílení středo-pravicových stran v zastupitelském sboru. To například rozhodně nejsou volby do Evropského parlamentu. V jiných volbách záleží i na místní situaci a schopnosti se na takové SPOLU kandidátce, která by byla ku prospěchu všech zúčastněných. Rozhodně by se ODS v projektu SPOLU neměla rozpustit nebo zředit.