,Je pro mě velice těžké koexistovat s kolegy.‘ Majerová Zahradníková opustí poslanecký klub ODS

Poslankyně to řekla ve středu večer v televizi Nova. Předseda ODS Petr Fiala ani předseda klubu Zbyněk Stanjura rozhodnutí Majerové Zahradníkové zatím nekomentovali. Místopředseda poslanců ODS Marek Benda řekl, že o rozhodnutí poslankyně informován nebyl.

„Je pro mě velice těžké koexistovat s kolegy v klubu, kteří nechápou mé rozhodnutí,“ řekla. Stranické barvy měnit nehodlá.

Nehovořte o odbornosti, ale o korytech, bránil se Klaus mladší při odvolání ze školského výboru Číst článek

Majerová Zahradníková v dnešní debatě před hlasováním o Klausovi oznámila, že pro jeho odvolání hlasovat nemůže, protože vždy byla zastáncem odbornosti. Klub jinak hlasoval jednotně, Sněmovna na návrh ODS Klause ml. ze školského výboru odvolala.

‚Není to emocionální záchvěv‘

O tom, že by nehlasovala pro Klausovo odvolání, přemýšlela už od chvíle, kdy ho ODS vyloučila ze strany, uvedla Majerová Zahradníková. „Měla jsem na to měsíc a rozhodně to není nějaký emocionální záchvěv,“ řekla. Do Poslanecké sněmovny šla jako bývalá učitelka prosazovat kvalitní školství, rodinu, práva jednotlivce a svobodu, uvedla. „V poslední době cítím totální deziluzi z toho, že jedna z proklamací, kterou ODS vždy říkala, že školství je její priorita, tak dělá vše pro to a ukazuje to na svém jednání, že je ochotna školství vyměnit za cokoliv,“ prohlásila.

Vedení ODS vyloučilo Klause ml. ze strany v polovině března, protože podle její výkonné rady „svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozoval dobré jméno ODS“.

Předsednictví školského výboru připadlo občanským demokratům na základě povolebních dohod ve Sněmovně. ODS před časem neprosadila výměnu Klause mladšího v čele výboru za stranického místopředsedu Martina Baxu. Proto dnes navrhli Klausovo odvolání z výboru, Sněmovna místo něho zvolila nového nominanta občanských demokratů Karla Krejzu.