Česko zaplatí odškodné muži, kterého v roce 1995 postřelili. O tři roky později jednoho policistu zabil

Česká republika zaplatí 7000 eur (zhruba 170 000 korun) Fehimu Hanušovi, kterého v roce 1995 postřelili policisté při zásahu. Vláda návrh na vyrovnání předložila Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP), ten mu vyhověl a vyškrtl Hanušovu stížnost ze svého seznamu. Na vývoj v pondělí upozornil server Česká justice. Hanuša žádal podle webu po českém státu 80 milionů korun. Muž byl v roce 2000 odsouzen za vraždu policisty na Plzeňsku. Praha 22:36 9. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fehim Hanuša a vězeňská stráž | Zdroj: Profimedia

Hanušu policisté postřelili v Chlustině na Berounsku v prosinci 1995. Podezřívali jej ze znásilnění mladé ženy, státní zástupce ale obvinění později stáhl. Když policejní zásahová jednotka vnikla na Hanušův pozemek, muž si údajně myslel, že jde o přepadení, proto vytáhl legálně drženou pistoli, aby bránil sebe i rodinu. V následné přestřelce skončilo v jeho těle 14 střel.

Policie zadržela podezřelého z vraždy rappera Shakura. Zastřelen byl z jedoucího auta před 27 lety Číst článek

Česká republika v návrhu podle rozhodnutí uznala porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Částku musí Hanušovi vyplatit do tří měsíců, pokud by muži peníze nevyplatila, mohla by se stížnost k ESLP vrátit. České soudy už v minulosti přiznaly Hanušovi 150 000 korun jako náhradu za ztížení společenského uplatnění a bolestné, upozornil web Česká justice.

V roce 1998 se Hanuša se svým synem dostali u Letkova na Plzeňsku do další přestřelky s policisty. Hlídka je pronásledovala kvůli podezření z obchodu se zbraněmi. Jednoho policistu zastřelili, dalšího zranili. Za to jim soud v roce 2000 vyměřil 25 a 14 let vězení. Hanuša několikrát neúspěšně žádal o obnovu procesu.