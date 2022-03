Odškodnění v řádech desítek milionů není ve světě novinkou. V Česku je Tempel jedním z prvních

Dříve doživotně odsouzený Robert Tempel žádá po České republice jako odškodnění 97 milionů korun. V loňském roce ho justice osvobodila po zásahu Evropského soudu pro lidská práva. Jak popsal serveru iROZHLAS.cz jeho advokát Jakub Kříž, v Česku nebyl žádný podobný případ a museli se inspirovat v zahraničí. Server iROZHLAS.cz přináší výběr podobně odškodněných ve světě. Praha 17:44 31. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věznice, vězeň, vězení, mříže, odsouzený, vazba, cela, zločin, kriminalita, ruka, pouta, výkon trestu. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V české justici se advokáti osvobozeného Tempela inspirovat nemohli. Peníze za nezákonné věznění i aktuálně žádá i Lukáš Nečesaný, jde však o podstatně nižší částku. Stát mu sice vyplatil 1,2 milionu korun, s tím ale poškozený nesouhlasil a dožadoval se až 20 milionů korun.

Jeho advokát nakonec připustil, že je ochotný s ministerstvem spravedlnosti o částce jednat. Obžaloba vinila Nečesaného z útoku na kadeřnici z února 2013, pachatel ji udeřil do hlavy polenem a vzal jí přes 10 tisíc korun.

Za pokus o vraždu strávil dva roky za mřížemi. Z vězení se dostal na základě zásahu Nejvyššího soudu. Justice ho nakonec definitivně zprostila viny kvůli nedostatku důkazů a případ zůstal neobjasněný.

V minulosti se podobným způsobem domáhal finančních náhrad i Jan Šafránek, kterého odsoudili na jeden rok za znásilnění ženy na Chrudimsku. Neprávem potrestaný muž požadoval téměř 32 milionů korun, nakonec však získal pouze zlomek sumy - necelých pět milionů korun.

Pro relevantnější srovnání se však stačí podívat jen kousek za české hranice – do Polska. V roce 2018 tam po osmnácti letech očistili Tomasze Komendu, který dříve odešel od soudu s pětadvacetiletým trestem za brutální znásilnění a vraždu.

Neprávem odsouzený po celou dobu odmítal svou vinu, navíc měl alibi. Soud ho i přesto v roce 2004 odsoudil mimo jiné na základě otisků čelistí. V době svého věznění se pokusil o sebevraždu. Nejdůležitějším důkazem v obnoveném řízení byla právě nová expertiza otisků čelistí.

Loni polské soudy rozhodly o odškodném: stát musí poškozenému vyplatit 13 milionů zlotých (74,6 milionu korun).

Případy z USA

Častější jsou případy justičních omylů a následného vypalcení odškodnění ve Spojených státech amerických. Například porota v americkém státě Severní Karolína loni přiznala celkem 75 milionů dolarů (1,5 miliardy korun) dvěma nevlastním bratrům, kteří byli v mládí nespravedlivě odsouzeni za znásilnění a vraždu 11leté dívky a strávili 31 let za mřížemi.

Americké soudy poslaly bratry do vězení již v roce 1983. Policie je vyslýchala hodiny bez jejich právníka. Na konci výslechu oba mladíci podepsali doznání připravená vyšetřovateli.

I poslední případ se týká dvou bratrů, které americká justice neprávem poslala do vězení. V roce 2019 se dostali po 24 letech na svobodu, od státu Maryland dostali každý 1,9 milionu dolarů (asi 45 milionů korun). Černošští bratři měli podle původní obžaloby zavraždit jedenadvacetiletého muže, přestože na dobu spáchání činu měli alibi.

„Peníze nemohou napravit ztracený čas, ani dozorce, kteří mě zmlátili a strčili do díry. To peníze nenapraví. Každý den po probuzení (ve věznici) jsem se ptal, zda se to opravdu děje,“ řekl jeden z odškodněných.