Hamáček navrhne postup odškodnění obyvatel okolí Vrbětic. Pozemky znehodnotilo vyšetřování explozí

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí vládě předloží navrhovaný postup, jak odškodnit obyvatele v okolí Vrbětic na Zlínsku, kde v roce 2014 explodovaly dva muniční sklady. Nejjednodušším způsobem podle něj je speciální zákon schválený Parlamentem. Pokud vláda nalezne shodu, přistoupí vnitro k dalším krokům pro přípravu odškodňovacího zákona. Hamáček to v pátek řekl po jednání se zástupci postižených obcí. Muniční sklady ve Vrběticích (ilustrační foto).

„Z materiálu, který nám byl prezentován, je evidentní, že pokud by to stát měl řešit v rozsahu požadovaném zástupci obcí, nejjednodušším možným řešením je speciální zákon, který by přijal Parlament a tam by veškeré nároky obcí, občanů a vlastníků vypořádal,“ uvedl Hamáček.

Kvůli explozím a zásahu složek integrovaného záchranného systému, který ve vrbětickém areálu skončil až loni, nemohli majitelé hospodařit na stovkách hektarů pozemků. Byly znehodnoceny, událost snížila cenu nemovitostí, měla i dopad na kvalitu života obyvatel, řekl už dříve europoslanec a advokát čtyř postižených obcí Stanislav Polčák (STAN).

Přímé škody na majetku obcí Vlachovice, Haluzice a Lipová a města Slavičína se podle něj pohybují okolo 80 milionů korun. Další škody způsobené obcím a obyvatelům odhadl na stovky milionů korun.

Návrh ještě v červnu

V pátek po jednání Polčák uvedl, že je možné adekvátně odškodnit obce i občany ještě do konce volebního období. „Myslíme si, že je důležité, aby tento politický signál byl vyslán, a tady mohu deklarovat maximální možnou součinnost ze strany obcí a doufáme, že jednání, které by navazovalo na jednání vlády by mohlo být ještě v měsíci červnu tak, aby mohl být takový případný zákon ještě v červnu připraven a předložen,“ uvedl Polčák.

Podle Hamáčka je třeba také dořešit hloubkovou pyrotechnickou asanaci pozemků v okolí areálu, na kterých byl dosud proveden jen povrchový sběr munice. Vnitro už loni v létě předložilo vládě materiál, podle kterého by měly být vytvořeny fondy ve výši zhruba 100 milionů korun. Tehdy pro návrh ale nebyla politická podpora, proto byl stažen. Vnitro nyní návrh aktualizovalo a je o něm připraveno dále jednat, doplnil Hamáček.

Jeden sklad ve Vrběticích explodoval v říjnu 2014, druhý v prosinci téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group, v době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav. České bezpečnostní složky mají podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což před nedávnem vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem. Rusko obvinění odmítá.