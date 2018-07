Odškodnění za kanalizaci na pozemku jen do konce roku, pak zbude jen možnost žaloby

Majitelé pozemků, přes které vede kanalizace nebo na nich stojí třeba protipovodňová hráz, mají nárok na finanční kompenzaci. Upozorňují na to středeční Hospodářské noviny. O odškodnění ale můžou lidé požádat jen v případě, že vodní dílo bylo postavené před rokem 2002 a nedostali za něj adekvátní náhradu. Čas na to mají ale jen do konce letošního roku.

