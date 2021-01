Penzista v hongkongském vězení čeká třetí rok na vydání do Česka. Sám se považuje za oběť kartelu

Tři roky čeká v hongkongském vězení český důchodce Vladimír Švec na předání do České republiky. V lednu 2018 byl odsouzený na 27 let za pašování kokainu z Jižní Ameriky do Hongkongu. S touto čínskou správní oblastí má Česko podepsanou smlouvu o předávání odsouzených, zatím ale nebyla využita. Průtahy jsou podle českých úřadů na straně Hongkongu a vliv na to má i pandemie koronaviru. Hongkong/Praha 6:14 23. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odsouzený Švec je v hongkongské věznici již tři roky. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Pixabay | CC0 1.0,©

„Několikrát mi zkoušel telefonovat, ale protože to bylo tolik neznámých čísel, tak jsem se bála to zvednout. Jinak si píšeme emaily přes konzulát v Hongkongu, ale co se kolem jeho případu odehrává, to vůbec nevím, ani nevím, jak to zjistit,“ říká Věra, sestra odsouzeného Vladimíra, kterému bude na jaře 73 a za mřížemi oslaví narozeniny už počtvrté.

Na rozsudek čekal ve vazbě přes rok. Vinu nikdy nepřiznal a považuje se za oběť kartelu, který mu podstrčil drogy do darovaného kufru. „Píše mi pořád dokola, že je nevinný, tak jsem mu jednou napsala, že je jenom ‚hloupej‘,“ podotýká sestra, která mu jako silně věřící poskytuje v dopisech především duchovní útěchu.

Vladimír Švec nebyl v Česku nikdy souzený, ani stíhaný, neměl problémy s alkoholem, s drogami podle příbuzných nepřišel do styku, žil na Šumavě, silně nedoslýchá a v době zatčení neuměl ani slovo anglicky. Při penězích ale nebyl a dlužil i za nájem.

Souhlas s konečnou platností?

„Po odsouzení české úřady zahájily jednání s Hongkongem a vloni vyslovily souhlas s přijetím odsouzeného,“ říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Podle něj úřad souhlasil s převzetím odsouzeného v říjnu minulého roku a doručil ho diplomatickou cestou v listopadu. „I přes následující urgence jsme nebyli doposud informováni, zda hongkongské orgány s předáním odsouzeného s konečnou platností souhlasí.“

Čas běží a Vladimír Švec zůstává ve vězení. Své příbuzné neviděl od zatčení, osobně ho navštěvují pouze zástupci českého konzulátu v Hongkongu. Ti se podle mluvčí ministerstva zahraničí Zuzany Štíchové o jeho případ intenzivně zajímají. „Minimálně jednou měsíčně s ním kolegové mluví telefonicky. Ve vězení ho kvůli přísným protiepidemickým opatřením navštěvují zhruba jednou za čtvrt roku. Do věznice mu nosí třeba české noviny a zařizují mu nákup nejdůležitějších zdravotnických a hygienických pomůcek.“

‚Sám mezi Číňany‘

V posledním dopise sestře Vladimír Švec píše, že sedí sám mezi Číňany, což jsou prý většinou vrazi a drogoví dealeři. „Jediné jeho přání je vrátit se do Česka,“ říká sestra Věra, podle které se Vladimír domnívá, že po převozu do Česka půjde automaticky na svobodu. „Já mu nechci lámat srdce, tak se tomu tématu trochu vyhýbám.“

V Česku si Vladimír Švec na základě mezistátní dohody o předávání odsouzených musí odsedět stejný trest, jaký dostal v Hongkongu. Průtahy ve vydání ale mohou být fatální. Vloni v září zemřel ve stejném vězení jiný český penzista Luděk H., také odsouzený za pašování kokainu.

V jeho případě úřady domluvily předání už na jaře, kvůli zastaveným letům se ale transport stále posunoval a důchodce z Kolínska se návratů domů nedožil. Jeho ostatky zůstaly po kremaci v nemocnici, kde zemřel. Kvůli epidemii, složitým právním úkonům a vysokým nákladům jeho příbuzní urnu nepřevzali.