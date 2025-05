Odsouzený manažer řídil jedno z provozních oddělení vojenské nemocnice. Jinde zpronevěřil půl milionu

Na správě budov Ústřední vojenské nemocnice se podle zjištění iROZHLAS.cz podílel vedoucí, který je čerstvě odsouzený. Ve spolku při pražské vysoké škole podle zatím nepravomocného rozsudku zpronevěřil téměř půl milionu korun. Přestože dotyčný podal proti verdiktu odvolání, na dotaz redakce připustil, že peníze hodlá v nejbližší době vrátit. Původní zpráva Praha 5:00 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústřední vojenská nemocnice, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Aby v Ústřední vojenské nemocnici šla elektřina, tekla voda a objekty zdravotnického zařízení, jež spadá pod ministerstvo obrany, byly v odpovídajícím stavu, má na starosti Oddělení provozu správy budov. Kontroluje také plnění smluv s dodavateli. Ještě v průběhu jara byl jeho vedoucím Josef F.

Jak nyní zjistil iROZHLAS.cz, dotyčný má problém. Dostal se do kolize s trestním zákonem. Obvodní soud pro Prahu 6 letos na konci ledna vynesl rozsudek, podle kterého se Josef F. dopustil zpronevěry. Ponechal si 475 tisíc korun, které spravoval, ale jež mu nepatřily.

„Uložil mu trest odnětí svobody ve výměře dvanáct měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou a půl let,“ potvrdila redakci mluvčí soudu Zuzana Barochová. Instance Josefu F. současně nařídila, aby zpronevěřené peníze vrátil. Předminulý týden se odvolal.

‚Získal si důvěru a zneužil ji‘

Trestní kauza Josefa F. má kořeny v jeho angažmá ve Spolku absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické-Elektra. Pan F. je jedním z absolventů fakulty, ve spolku několik let plnil funkci tajemníka. Než jeho kolegové přišli na to, že se jim ztrácí peníze. Právě tajemník má právo zadávat a autorizovat bankovní platby z účtu spolku.

„Provedl z bankovního účtu spolku neoprávněné převody finančních prostředků,“ stojí v obžalobě, kterou má iROZHLAS.cz k dispozici a jež před soudem obstála. Podle ní od srpna do prosince 2022 provedl takových plateb čtrnáct, na sobě spřízněné účty poslal 350 tisíc korun.

Spolek připravil i o hotovost, když z jeho pokladny v budově Českého vysokého učení technického v Praze sebral 125 tisíc korun. „Přisvojil (si) cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobil tak na cizím majetku větší škodu,“ stojí v Obvodním soudem pro Prahu 6 uznané obžalobě.

„Ze začátku fungoval skvěle, tím si získal důvěru. Ale pak ji zneužil. Přestal komunikovat, přestal fungovat. A pak jsme to zjistili. U soudu říkal, že se dostal do situace, kdy měl dluhy. Proto ho prý napadlo, že si to od nás v uvozovkách půjčí,“ řekl iROZHLAS.cz nástupce Josefa F. na postu tajemníka Zdeněk Mack. Spolek se kvůli tomu ocitl téměř bez peněz.

Skončil mu hlavní pracovní poměr

Josef F. ve vyjádření pro iROZHLAS.cz – redakce ho zastihla poslední týden v dubnu – uvedl, že s rozsudkem „ne plně“ souhlasí. Proto podal odvolání. Současně však dodal: „Podívejte se, já předpokládám, že zhruba do měsíce ty prostředky vrátím a pak nemám o čem hovořit“.

Na otázku, proč peníze vzal, neodpověděl. Řekl, že o tom nechce hovořit. „Nadřízené (v Ústřední vojenské nemocnici) jsem neinformoval, protože není zatím pravomocný rozsudek,“ odpověděl na dotaz, zda v nemocnici o jeho trestní kauze vědí.

Ústřední vojenská nemocnice po dotazech redakce na kauzu Josefa F. slovy její mluvčí Adély Davidové s odkazem na ochranu osobních údajů bez podrobností uplynulou středu uvedla, že „vámi zmiňované osobě v ÚVN skončil hlavní pracovní poměr“. Nesdělila však, že by v nemocnici skončil úplně.

Podle mluvčí platí, že zaměstnanci mají povinnost informovat nadřízené až ve chvíli, kdy jsou odsouzeni pravomocně. „V souladu se zásadou presumpce neviny se na obviněného až do nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku pohlíží jako na nevinného,“ podotkla mluvčí.