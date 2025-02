Odstřely tunelu Homole na D35 potrvají měsíc, pak přijdou vrtačky. Hotový by měl být na konci roku 2026

Odstřely tunelu Homole, který bude na Orlickoústecku součástí dálnice D35, potrvají ještě měsíc až měsíc a půl. Pak bude pokračovat mechanická ražba. Práce postupují podle harmonogramu, tunel je vyhloubený z více než jedné třetiny. Pardubice 18:48 18. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přípravy k odstřelu v budovaném tunelu Homole, který je součástí dálnice D35 | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Práce s trhavinou začaly 23. ledna a stavební firma pokračuje denně třemi až čtyřmi odstřely. Poprvé bylo potřeba zastavit dopravu na blízké silnici I/17. „Hornina v tunelu vykazuje parametry vysoké pevnosti, odstřely trhavinou jsou efektivní. Až dojdeme do horších měkčích celků, což ukázaly průzkumy, budou se používat pětitunová kladiva na bagrech, která kutají do horniny,“ vysvětlila správkyně stavby z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic Romana Šolcová.

Před ražením, které bude po odstřelech následovat, musí stavební firma provést jako ochranu takzvaný mikropilotážní deštník.

„Je to proto, aby nepadaly velké úlomky na pracovníky, je to pro bezpečnost a pro zpevnění celého tunelu. Levá část tunelu by měla být celá proražená v srpnu letošního roku a pravá strana v říjnu. Levý tubus tunelu má zatím délku 120 metrů a pravý 93 metrů. Odstřely pokračují po 1,5 až 1,75 metru. Střelmistři nejdříve horninu na mnoha místech navrtají a potom do otvorů umísťují plastickou a emulzní trhavinu, která odstřelí zhruba 100 metrů krychlových horniny,“ řekl hlavní stavbyvedoucí Andrej Korba.

„V levém tunelu nám zbývá odstřelit 80 metrů a v pravém 60 metrů. Koncem března začneme zase pracovat s vrtačkou,“ dodal Korba.

Tunel Homole se začal stavět loni v listopadu a bude stát 1,7 miliardy korun bez DPH. Bude na úseku Ostrov - Vysoké Mýto, řidiči by po něm mohli poprvé projet v prosinci 2026. Dálnice D35 spojí Liberec, Hradec Králové a Olomouc a bude severní alternativou přetížené dálnice D1 při cestě z Čech na Moravu.