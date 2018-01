Odvolací soud osvobodil dva vojenské policisty obžalované ze zmanipulování zakázek

Městský soud v Praze osvobodil bývalého šéfa elitní jednotky vojenské policie Petra Krčmáře a logistika Luboše Klimeše. Zamítl tak odvolání vrchního státního zastupitelství, které muže vinilo ze zmanipulování zakázek skoro za 4 miliony korun. Při zadávání podmínek tendru na maskáčové oděvy údajně zvýhodnili jednoho z dodavatelů, který nenabídl nejnižší cenu. 12:59 15. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Nebylo vyvráceno, že obžalovaní byli vedeni tím motivem, aby zajistili dodávku od společnosti, která jim garantovala podmínky, aby ten materiál skutečně byl využitelný. Sice nabídla tu zakázku zhruba o 650 000 dráž než ty ostatní,“ uvedla soudkyně Eva Brázdová na přelíčení, které sledoval Radiožurnál.

Obžaloba tvrdila, že Krčmář s Klimešem postupovali v roce 2008 při zadání zakázky s úmyslem opatřit neoprávněný prospěch firmě HQH System. Nadlimitní zakázku totiž rozdělili na dvě menší: v elektronickém tržišti ministerstva obrany poptávali zvlášť maskovací oděv MultiCam a maskovací oděv MultiCam H20, ačkoliv podle obžaloby mělo zboží totožný charakter. HQH System pak získala obě zakázky v hodnotě 2,2 a 1,7 milionu korun, ačkoliv jiní dodavatelé mohli podle kriminalistů zboží dodat o 663 000 korun levněji.

Podle obhájce Martina Hádka bylo devítileté trestní řízení účelové a souviselo se zrušením jednotky SOG v roce 2009. „Nemám proto žádné důkazy, ale řekněme, že tam asi byla nějaká rivalita mezi útvary či jednotlivými služebními funkcionáři.“

Odvolací senát ale potvrdil dřívější názor obvodního soudu, podle nějž muži neměli v úmyslu zneužít své tehdejší postavení.

Soudkyně se přiklonila k názoru, že SOG poptával dvě různá zboží. Upozornila mimo jiné na to, že pokud by muži zadali zakázku jako jedinou, zaplatila by armáda dvojnásobek. „Pánové od tohoto odstoupili, protože neakceptovali nabídnutou cenu. Pak řízení proběhlo decentrálním způsobem a za nižší cenu byl nakoupen v podstatě dvojnásobek materiálu," podotkla.

Krčmářovi i Klimešovi hrozilo za zneužití pravomoci a za pletichy při veřejné soutěži tři až deset let vězení. U armády už ani jeden nepracuje.

Elitní jednotka SOG vznikla v roce 2002, o sedm let později byla ale zrušena. Tisk psal v roce 2009 o útvaru v souvislosti s údajným dřívějším odmítnutím jeho členů bojovat po boku spojeneckých vojáků v Afghánistánu. Kvůli situaci u jednotky tehdy rezignoval dlouholetý šéf Vojenské policie Oldřich Kubát.

Vojáci SOG tehdy články o své zbabělosti těžce nesli a poskytli ČTK prohlášení, v němž zprávy označili za součást kampaně, která má umožnit likvidaci jednotky. Připomněli také údajnou nevraživost vůči SOG ze strany tehdejšího velitele Vojenského zpravodajství Ondreje Páleníka, který původně velel 601. skupině speciálních sil - elitní jednotce spadající právě pod Vojenské zpravodajství.