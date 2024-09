Odvolací soud pravomocně zamítl žalobu Rittiga o odškodnění kvůli jízdenkové kauze

Pražský městský soud s konečnou platností zamítl žalobu lobbisty Ivo Rittiga, kterou se domáhal téměř pěti milionů korun jako odškodnění za stíhání v kauze jízdenek pražského dopravního podniku. Rittig se tak musí spokojit s již přiznanými 150 000 korunami za nemajetkovou újmu a více než 800 000 korunami za obhajobu. Praha 12:59 12. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lobbistu soudy pravomocně zprostily viny třikrát. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ivo Rittig byl v kauze spolu s bývalým šéfem pražského dopravního podniku (DPP) Martinem Dvořákem a dalšími lidmi v roce 2021 pravomocně osvobozen.

Odvolací senát považoval podle své předsedkyně Ireny Saralievové 150 000 korun, které lobbista dostal od ministerstva spravedlnosti za zásah do soukromého života, za dostatečné. „Z výpovědi manželky a dalších důkazů neplyne žádný konkrétní závažný následek, který by v důsledku stíhání nastal,“ prohlásila soudkyně.

Neuznala ani tvrzení, že medializace celého případu měla negativní vliv na jeho obchodování a podnikání. Uvedla, že média sledovala Rittiga již před stíháním a označovala ho za kontroverzního. Soud tak zamítl jeho odvolání.

Podle lobbistova právního zástupce Vlastimila Rampuly je státem přiznané odškodnění pouze symbolické. Podle advokáta je u více než sedm let dlouhého stíhání velmi složité prokazovat, jaký mělo na člověka dopad. „Nemusí být každý obviněný dotčen nějakou psychickou poruchou, která je mu způsobena, nemusí u každého obviněného docházet k rozpadu rodiny a odvrácení příbuzných. To v tomto případě skutečně nenastalo,“ uvedl Rampula. Odškodnění by však měl Rittig podle něj dostat i přesto vyšší.

Dovolávat proti rozhodnutí se však s největší pravděpodobností nebude. „Já si nemyslím, že klient bude chtít ve věci dále postupovat. Udělal za celou věcí tlustou čáru,“ řekl Rampula po skončení jednání novinářům.

Lobbistu soudy pravomocně zprostily viny třikrát – obžalován byl ještě v případu tunelování petrochemické firmy Oleo Chemical a v kauze údajného vyzrazení utajované informace BIS. Za stíhání v kauze Oleo Chemical vysoudil Rittig odškodnění 649 000 korun.

Obžaloba v jízdenkové kauze tvrdila, že 17 haléřů z každé jízdenky vyrobené pro DPP končilo přes zahraniční firmy u Rittiga a Dvořáka – a že z podniku bylo vyvedeno přes 450 milionů korun. Rittigovi právníci včetně Karolíny Babákové a Davida Michala mu podle státního zástupce pomáhali tyto peníze legalizovat. Advokátům soud již přiřkl odškodné, každému 200 000 korun.