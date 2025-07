Odvolací soud v Londýně potvrdil miliardy od státu pro Josefa Šťávu v kauze Diag Human

Rekonstrukce Ústavu šlechtičen zahrne výměnu 210 000 střešních tašek. Navrátí se také zelenkavá omítka

Největší investiční akce v hradním areálu za posledních dvacet let má stát přes 180 milionů korun. Kompletní rekonstrukce by měla být hotová do konce roku 2026.