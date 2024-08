Odvolací soud zrušil verdikt o propadnutí majetku miliardáře Divíška v kauze Mostecké uhelné

Pražský městský soud bude muset znovu rozhodovat o tom, zda uzná švýcarský verdikt, který v kauze Mostecké uhelné společnosti (MUS) uložil miliardáři Jiřímu Divišovi propadnutí části majetku ve prospěch Švýcarska. Rozhodl o tom ve čtvrtek odvolací soud, který vyhověl mužovu odvolání. Diviš by měl přijít o zhruba 915 milionů korun. Miliardář dostal ve Švýcarsku za podvod a praní špinavých peněz dvacetiměsíční podmíněný trest. Praha 11:16 15. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Divišova advokátka Agáta Jansová je spokojená s tím, že se případ vrací.(ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Divišovi by na českém území měla propadnout nemovitost na Chebsku a v centru Prahy, akcie a také peníze z bankovního účtu. Podle soudu na něm dříve bylo 1,6 miliardy korun, loni na podzim to bylo 933.000 korun. Po švýcarském verdiktu zastavil pražský městský soud počátkem loňského roku Divišovo stíhání v české větvi kauzy MUS.

„Soud bude muset zvážit zejména dvě okolnosti - návrh na obnovu řízení ve Švýcarsku a záměnu zajištěné věci,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Vladimír Král. Švýcarský soud se podle něj totiž bude zabývat návrhem na obnovu řízení v kauze Mostecké uhelné společnosti. Diviš zároveň požádal, aby mohl nemovitosti, které mu zajistil stát nahradit odpovídající finanční částkou. Podle Krále to umožňuje novela, která ale platí až od července a městský soud ji nemohl při původním rozhodování vzít v úvahu.

Divišova advokátka Agáta Jansová je spokojená s tím, že se případ vrací. „Vnímáme to pozitivně, ale na naše námitky nebylo reagováno,“ uvedla po skončení jednání právnička. U prvoinstančního i odvolacího soudu namítala zejména to, že Švýcarsko porušilo mužovo právo na spravedlivý proces - konkrétně právo na účinnou obhajobu, na bezplatnou pomoc tlumočníka a na účinný opravný prostředek. Poukázala mimo jiné na to, že švýcarský soud při vyhlášení rozsudku nesdělil podstatné části odůvodnění rozhodnutí, takže obžalovaní se s ním mohli seznámit až mnohem později z překladu doručené písemné podoby rozsudku. Žádala o doplnění dokazování zvukovými záznamy ze švýcarského procesu.

Uznaný švýcarský rozsudek se týkal kromě Diviše také miliardáře Marka Čmejly, kterému má propadnout zhruba 5,2 miliardy korun. Švýcarský soud ho potrestal také dvouletou podmínkou. Oba muži vinu ohledně MUS vždy odmítali. Proti uznání rozsudku pražským městským soudem se odvolali.

Šestapadesátiletý Čmejla, vystudovaný kybernetik a někdejší baskytarista skupiny Tichá dohoda, žije v Monaku. Kde se nyní nachází sedmašedesátiletý Diviš, soudci nevědí - jeho trvalý pobyt označili za neznámý a písemnosti mu doručovali prostřednictvím advokátů. Někdejší basketbalista dříve působil ve Švýcarsku, kde vystudoval práva.

Čmejla se s Divišem dělí o 57. až 58. příčku žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků, který loni sestavil deník e15. Hodnotu majetku vyčíslil u každého z nich na 9,4 miliardy korun, přičemž část těchto příjmů pochází z prodeje podílu ve Škodě Transportation skupině PPF.

V české větvi kauzy MUS uložil loni soud nepravomocně bývalému manažerovi těžební firmy Antoniu Koláčkovi 7,5 roku vězení a propadnutí několika set milionů korun z bankovních účtů. Bývalého generálního ředitele MUS Oldřicha Klimeckého potrestal šesti lety vězení a propadnutím peněz zajištěných policií. Oba muži také dostali pětiletý zákaz působení ve vedení firem.

Manažeři včetně Čmejly podle tohoto rozsudku v roce 1998 skrytě ovládli MUS, když z ní odčerpali peníze pod záminkou zhodnocení v zahraničí. Poté vyčkali, až cena akcií klesla, a od českého státu odkoupili jeho podíl za pomoci Diviše přes firmu Investenergy za výrazně nižší cenu. Škodu způsobenou Česku vyčíslil soud na 2,37 miliardy korun. Prodej státního podílu schválila jednomyslně v červenci 1999 vláda pozdějšího prezidenta Miloše Zemana.