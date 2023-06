Rektor VŠE: Chystám se odvolat děkana Ševčíka. Každý má právo na názor, on ale nerespektuje oponenty

Akademický senát Vysoké školy ekonomické potvrdil pravomoc rektora odvolat jednoho z děkanů školy, Miroslava Ševčíka. Poškozuje vystupování docenta Ševčíka, který se objevil na protivládní demonstraci, při níž byla stržena ukrajinská vlajka, dobré jméno celé vysoké školy? Proč se nemalý počet studentů a zaměstnanců školy kritizovaného děkana zastává? Vladimír Kroc se ptal rektora VŠE Petra Dvořáka. Praha 20:44 27. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rektor Vysoké školy ekonomické se chystá odvolat děkana Národohospodářské fakulty, Miroslava Ševčíka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Miroslav Ševčík podle vás poškozuje dobré jméno VŠE. Odvoláte ho z postu děkana Národohospodářské fakulty?

Včera jsem předložil akademickému senátu VŠE návrh, ve kterém je obsažen můj záměr odvolat děkana pana docenta Ševčíka z funkce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 K odvolání děkana Miroslava Ševčíka jsem se nerozhodl na základě jedné události, ale kvůli událostem, které se opakovaly přes mé četné výhrady i výhrady fakultních senátů, vysvětluje rektor VŠE Petr Dvořák

A samozřejmě souhlas velkého senátu je jednou z podmínek, na základě kterých se potom mohu rozhodnout o odvolání. Ještě čekám na vyjádření fakultního senátu. Až budu mít i toto vyjádření, budu rozhodovat o tom, jestli ano, nebo ne.

Co by musel fakultní senát uvést, aby vás zviklal v přesvědčení, že byste měl pana Ševčíka odvolat?

Nevím, skutečně nevím. Ani nechci dávat nějaký návod v tomto směru, ale na druhou stranu budu samozřejmě brát vyjádření s plnou vážností.

Co Miroslavu Ševčíkovi vyčítáte?

Co mu vyčítám? V krátkosti bych měl shrnout takový trochu delší příběh. Teď 1. července to bude rok, co jsem ho jmenoval do funkce. V souvislosti s jeho jmenováním se objevila řada výhrad k tomu, že by on neměl být děkanem.

Ty se vázaly na jeho určité skutky v minulosti a já jsem tehdy samozřejmě musel brát v úvahu všechny tyto okolnosti, které s tím byly spojeny a bylo to spojeno i s určitou negativní reakcí vůči škole.

Většina kauz pana Ševčíka končí u soudu, říká senátor Staněk, který hlasoval pro odvolání děkana Číst článek

Já jsem tehdy říkal, že budu respektovat rozhodnutí akademického senátu fakulty, vyhovím tomu návrhu a pana děkana jmenuji. Stojím si za tím, že to bylo správně. Ale současně jsem říkal, že očekávám, že výkon funkce bude takový, aby nezavdával příčinu k nějakým negativním reakcím vůči škole.

A tady bohužel se mé očekávání a přání ze strany pana děkana nenaplnilo.

Nepodložené a urážlivé výroky

Vy sám jste v minulosti hájil právo docenta Ševčíka zastávat vlastní názory. Co se změnilo?

Na tom se nezměnilo nic. Vždy jsem byl ten, kdo hájil právo, aby mohl každý akademický pracovník svobodně říkat svůj názor. Je jasné, že je tu požadavek, že to musí být názor podložený. Na akademické půdě skutečně vědecky podložený.

Ale co jsem vždy vyčítal, byla určitá forma a způsob, jakým některá svá sdělení říká. A zejména to, že nerespektuje protistranu. Jinými slovy, byly tam z jeho strany četné výroky, které dehonestují protistranu v nějaké diskusi, vyjadřování o osobách, které si myslím, že do úst akademického představitele nepatří.

„Ševčík v diskuzích svými výroky dehonestoval protistranu.“

A máte po ruce nějaký konkrétní výrok, který docentu Ševčíkovi vyčítáte?

V tom návrhu, který jsem předložil, byly popsány. Jsou to ty známé věci, kdy se na protivládních demonstracích vyjadřoval určitým způsobem. Nechci to tady opakovat. O panu premiérovi, napadal vládní představitele.

Byly to ovšem výroky i o studentech toho typu, že dnes naši uchazeči mají vymyté mozky, protože na základě určité studie, jak to podával, hovořil o tom, že se snižuje IQ. A to je právě to, co si myslím, že škodí.

Je potřeba to dát do souvislostí s tím, co chceme my po studentech. A my po nich chceme, aby se vyjadřovali kriticky, ale zcela korektně. To znamená, že jejich vyjadřování musí být respektující k oponentovi a nikoliv tak, že ho častují přívlastky.

„O našich uchazečích Ševčík pronesl, že mají vymyté mozky.“

Což byl problém, který jsem mu vyčítal, že používá označení, která jsou silně nevhodná a nepatří do úst vrcholného představitele veřejné vysoké školy.

Chybějící sebereflexe

Pondělnímu hlasování předcházela šestihodinová diskuse. Co jste si z ní vy osobně odnesl?

Odnesl jsem si z ní dvě věci, které bych zdůraznil. První věcí je, že jsem se přesvědčil o tom, že pan děkan Ševčík nemá reflexi v tom, že by uznával, že ta vystoupení a výroky nebyly správné a že poškozují školu.

Jinými slovy, on je víceméně všechny obhajoval. A to byl právě důvod, proč jsem sáhl k tomuto kroku. Nebylo to na základě jedné události, ony se opakovaly. Opakovalo se to přes mé četné výhrady, přes výhrady senátu, jiných fakultních senátů. On moc dobře věděl, co mi vadí, co vadí škole, v čem školu poškozuje.

„Přesvědčil jsem se o tom, že Ševčík nemá sebereflexi. Své výroky stále obhajuje.“

A přesto to opakoval a včera i obhajoval. To byla první věc. To mi ukázalo i na určité nebezpečí v tom, že on s tím asi nehodlá skončit. A druhá věc je to, že jsem žádal po akademickém senátu, aby vzali v úvahu všechny věci, které tam zazní a rozhodli se v tajném hlasování. Výsledkem bylo, že 20 z 26 přítomných senátorů souhlasilo s tím, abych mohl pana děkana odvolat.

To ukazuje, že to není můj subjektivní pohled na danou věc, ale je to pohled, který reprezentuje celou naši školu.

Jste v situaci, že musíte vyčkat, až nějakým způsobem zaujme stanovisko senát Národohospodářské fakulty. Do té doby nemůžete rozhodnout.

Pokud to stanovisko bude v době, která nebude znamenat, že se rozhodnutí odsouvá neúměrně dlouho, tak na něj budu a chci samozřejmě čekat, protože ho chci vzít v úvahu. Na druhé straně mám právníka i na to, že akademický senát rozhodnutí nemůže brzdit neúměrně dlouho.

Vyčítá rektor Petr Dvořák docentu Ševčíkovi i manažerská selhání? A jaký má rektor názor na demonstrace na podporu Miroslava Ševčíka?

Poslechněte si celý rozhovor.