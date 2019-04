Václav Klaus mladší končí ve školském výboru. Sněmovna ho odvolala na návrh ODS

Občanští demokraté již před časem neprosadili výměnu Klause mladšího v čele školského výboru za stranického místopředsedu Martina Baxu.

Petr Fiala

@P_Fiala V.Klause ml. jsem přivedl k ODS já, i přes výhrady některých mých kolegů. To, že poté nebyl loajální ke mně, bych bez problému přešel. Že však není loajální k ODS, k jejímu programu, hodnotám a principům však nadále přecházet nelze. I proto mu dnes VR ODS zrušila členství v ODS. 189 3481

Vedení ODS vyloučilo Klause ze strany v polovině března, protože podle výkonné rady občanských demokratů „svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozoval dobré jméno ODS“.

Václav Klaus mladší Datum a místo narození: 10. září 1969 v Praze Vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor matematika - geografie (1993) Současná pozice: poslanec ve sněmovně (od října 2017) Kariéra: ředitel soukromého pražského gymnázia PORG (1998 až 2014) a poté sítě škol PORG v Praze a Ostravě Stranická příslušnost: Členem ODS se stal v roce 2002, stranu ale opustil v roce 2009 na protest proti tehdejšímu předsedovi Mirku Topolánkovi. V roce 2016 se do strany vrátil a o rok později byl za ODS zvolen do sněmovny, ve které ho strana prosadila do pozice předsedy výboru pro vzdělání. Rodina: Je synem bývalého českého premiéra a prezidenta Václava Klause a bývalé velvyslankyně na Slovensku Livie Klausové; je podruhé rozvedený a má čtyři děti.