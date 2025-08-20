Odvolání velvyslance po ztrátě trezoru během večírku v Buenos Aires platí. Ústavní soud odmítl jeho stížnost
Ústavní soud odmítl stížnost bývalého českého velvyslance v Argentině Štěpána Zajace, jenž se neúspěšnou žalobou bránil výpovědi z pracovního poměru. Ministerstvo zahraničních věcí jej odvolalo z funkce a propustilo poté, co se při večírku na ambasádě v Buenos Aires ztratil příruční trezor. Bylo v něm v přepočtu více než půl milionu korun. Usnesení, které vzešlo z neveřejného řízení, je dostupné v databázi Ústavního soudu.
Událost se odehrála v roce 2012. Na ambasádě se tehdy konal večírek na rozloučenou s končícím pracovníkem. Podle ministerstva velvyslanec závažně porušil své povinnosti, když nezajistil dodržování bezpečnostních pravidel. Alkohol na večírku navíc podle úřadu snížil ostražitost lidí a pomohl vytvořit podmínky pro odcizení pokladny.
Zajac podal žalobu na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru. Obvodní soud pro Prahu 1 se jí zabýval opakovaně, pokaždé ji zamítl, ale jeho rozhodnutí rušil buď Městský soud v Praze, nebo Nejvyšší soud. Obstálo až poslední zamítavé rozhodnutí z roku 2023.
Obvodní soud v něm uvedl, že intenzita porušení povinností byla velmi závažná, a výpověď je tedy platná. Verdikt potvrdil jak městský, tak Nejvyšší soud.
„Hodlám vyčerpat všechny možnosti, které mi právní systém poskytuje. Nadále jsem přesvědčen, že v předcházejících řízeních se soudy nevypořádaly s naprostou většinou důkazů, které jsem prostřednictvím právního zástupce předložil,“ řekl Zajac webu Aktuálně.cz poté, co podal ústavní stížnost. Je přesvědčený o tom, že pokladnu vzal jeden z místních zaměstnanců.
Ve stížnosti poukazoval na to, že soudy vycházely jen z tvrzení ministerstva, zatímco důkazy, které prospívaly jemu, ignorovaly. V hodnocení důkazů spatřoval nepřípustnou libovůli. Ústavní soudci ale nenašli důvod k zásahu.
„V posuzované věci obecné soudy náležitě vysvětlily, proč dospěly k závěru o platnosti výpovědi. Důkazy řádně provedly a hodnotily je ve svém souhrnu. Ústavní soud neshledal žádné pochybení, které by opodstatňovalo závěr o porušení základních práv stěžovatele," stojí v usnesení.