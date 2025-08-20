Odvolání velvyslance po ztrátě trezoru během večírku v Buenos Aires platí. Ústavní soud odmítl jeho stížnost

Ústavní soud odmítl stížnost bývalého českého velvyslance v Argentině Štěpána Zajace, jenž se neúspěšnou žalobou bránil výpovědi z pracovního poměru. Ministerstvo zahraničních věcí jej odvolalo z funkce a propustilo poté, co se při večírku na ambasádě v Buenos Aires ztratil příruční trezor. Bylo v něm v přepočtu více než půl milionu korun. Usnesení, které vzešlo z neveřejného řízení, je dostupné v databázi Ústavního soudu.

Brno Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ústavní soud (ilustrační foto)

Ústavní soud (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Událost se odehrála v roce 2012. Na ambasádě se tehdy konal večírek na rozloučenou s končícím pracovníkem. Podle ministerstva velvyslanec závažně porušil své povinnosti, když nezajistil dodržování bezpečnostních pravidel. Alkohol na večírku navíc podle úřadu snížil ostražitost lidí a pomohl vytvořit podmínky pro odcizení pokladny.

Zájem Čechů o korespondenční volbu před koncem registrace roste. Na seznamech je přes 20 tisíc krajanů

Číst článek

Zajac podal žalobu na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru. Obvodní soud pro Prahu 1 se jí zabýval opakovaně, pokaždé ji zamítl, ale jeho rozhodnutí rušil buď Městský soud v Praze, nebo Nejvyšší soud. Obstálo až poslední zamítavé rozhodnutí z roku 2023.

Obvodní soud v něm uvedl, že intenzita porušení povinností byla velmi závažná, a výpověď je tedy platná. Verdikt potvrdil jak městský, tak Nejvyšší soud.

„Hodlám vyčerpat všechny možnosti, které mi právní systém poskytuje. Nadále jsem přesvědčen, že v předcházejících řízeních se soudy nevypořádaly s naprostou většinou důkazů, které jsem prostřednictvím právního zástupce předložil,“ řekl Zajac webu Aktuálně.cz poté, co podal ústavní stížnost. Je přesvědčený o tom, že pokladnu vzal jeden z místních zaměstnanců.

Ve stížnosti poukazoval na to, že soudy vycházely jen z tvrzení ministerstva, zatímco důkazy, které prospívaly jemu, ignorovaly. V hodnocení důkazů spatřoval nepřípustnou libovůli. Ústavní soudci ale nenašli důvod k zásahu.

„V posuzované věci obecné soudy náležitě vysvětlily, proč dospěly k závěru o platnosti výpovědi. Důkazy řádně provedly a hodnotily je ve svém souhrnu. Ústavní soud neshledal žádné pochybení, které by opodstatňovalo závěr o porušení základních práv stěžovatele," stojí v usnesení.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme