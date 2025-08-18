Odvolaný bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta. Chce upozornit na nedostatky v legislativě, uvedl

Bývalý rektor Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) podal správní žalobu na prezidenta Petra Pavla kvůli svému odvolání z funkce. Cílem je upozornit na nedostatky v současné legislativě, uvedl v pondělním prohlášení. Krok považuje za pokračování snahy o hledání funkčního modelu, jak by měla ideálně fungovat rovnováha mezi vedením škol a jejich nezávislých akademických senátů, uvedl. Na žalobu v pondělí upozornil server Novinky.cz.

Rektor ČVUT Vojtěch Petráček

Akademici navrhli Petráčkovo odvolání kvůli ztrátě důvěry a špatnému ekonomickému řízení školy (archivní foto) | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: Profimedia

Pavel odvolal Petráčka na návrh akademického senátu školy letos v květnu.

„Cílem podání věci soudu je upozornit na systémové nedostatky v současné legislativě, které umožňují akademickému senátu zcela bez kontroly a možnosti přezkoumání jeho aktivit zásadním způsobem zasahovat bez uvedení jasných důvodů do chodu školy. Z těchto nedostatků pak vyplývá chaos při správě a řízení školy,“ napsal Petráček. Je podle něj nutné zahájit debatu o změně legislativy při odvolávání akademických funkcionářů.

Snaha přezkoumat rozhodnutí o odvolání soudně podle něj nemá osobní charakter. Současná legislativa podle Petráčka neumožňuje napadnout rozhodnutí akademického senátu jinou cestou.

„Věřím, že příslušný soudní senát pečlivě zváží mé námitky a posoudí míru porušení správných postupů, vnitřních předpisů i zákona ze strany Akademického senátu ČVUT, které ve svých důsledcích poškodily mou dobrou pověst, a především dobré jméno ČVUT,“ uvedl Petráček.

„Kancelář prezidenta republiky ji (správní žalobu) obdržela minulý týden a vyjádří se k ní v soudem určené třicetidenní lhůtě,“ řekl serveru Novinky.cz mluvčí Hradu Filip Platoš.

Důvody k odvolání

„Vzhledem k tomu, že nynější vedení ČVUT nemá informace o obsahu žaloby a univerzita není stranou, která by se daného sporu účastnila, nebudeme se ke kroku odvolaného rektora Vojtěcha Petráčka vyjadřovat,“ uvedla Kateřina Veselá z odboru PR a marketingu rektorátu ČVUT.

Akademici navrhli Petráčkovo odvolání kvůli ztrátě důvěry a špatnému ekonomickému řízení školy. Mezi důvody v návrhu k odvolání Petráčka bylo například i to, že opakovaně nereflektoval závažná doporučení Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT.

Rektor podle návrhu nebyl ochotný a schopný vysvětlit vysoké výdaje na právní a poradenské služby a bránil akademickému senátu vykonávat jeho kontrolní činnost. Dalším důvodem pro jeho odvolání podle návrhu bylo to, že Petráček opakovaně a často předkládal akademickému senátu nedostatečně připravené dokumenty.

Rektor podle návrhu také nevěnoval pozornost pracovněprávním vztahům na ČVUT, nevyjednal déle než rok kolektivní smlouvu a nebyl schopný řídit hospodaření školy.

Petráček vedl školu od roku 2018, jeho druhé funkční období mělo skončit v lednu 2026. Akademický senát ČVUT proto již loni v prosinci vyhlásil volby nového rektora pro funkční období od února 2026. Uskutečnit by se měly v říjnu.

