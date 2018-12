Oettinger řekl, že zastavuje dotace jen pro Agrofert, tvrdí Babiš. Jeho slova potvrdila mluvčí eurokomisaře

Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek řekl, že jediná oficiální informace, kterou mají on a ministerstvo financí o zastavení dotací, je nepředkládání dotací pro Agrofert. Podle premiéra to dokazují slova eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera. Řekl to Radiožurnálu. Podle stenozáznamu z Evropského parlamentu Oettinger slovo Agrofert nepoužil. Babišovu interpretaci jeho výroku ale později potvrdila mluvčí eurokomisaře. Praha 12:53 13. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš (ANO) a eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger. (koláž) | Foto: koláž Český rozhlas

„Pan Oettinger řekl, že se zastavují dotace pro Agrofert do vyřešení toho problému,“ řekl Babiš Radiožurnálu před odletem do Bruselu. „Jediná informace, která je oficiální z Evropské komise, je o tom, že se nemají předkládat dotace pro Agrofert.“

Premiér se odvolával na informace českých serverů i agentury ČTK, která informovala o tom, že Oettinger použil přímo název firmy Agrofert. Na žádost o reakci Babiš řekl: „Moje reakce není žádná. Obraťte se na moji bývalou firmu, já s tou firmou nemám nic společného.“

Agentura ČTK ale středeční informaci ve čtvrtek opravila podle stenozáznamu z Evropského parlamentu. Tuto změnu už ale Babiš podle svých slov nezaznamenal.

Nejasnosti o tom, komu Oettinger navrhl zastavit dotace, panovaly i mezi politiky. Europoslanec Stanislav Polčák (STAN) ve čtvrtek na svém twitterovém účtu sdílel informaci, že podle kanceláře předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu Ingeborg Grässleové z klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) se zastavení plateb týká opravdu celé České republiky.

Následně ale zdroj z blízkosti eurokomisaře Günthera Oettingera uvedl informaci na pravou míru. „Už je to jasné a můžu potvrdit, že se jedná pouze o platby týkající se Agrofertu,“ ocitoval Deník N.

Žádné platby od 2. srpna

„Co je důležité: za dobu našich nových rozpočtových pravidel jsme členské zemi zatím nevyplatili žádné prostředky z evropských programů ani subvence projektů v daném státě. Což znamená, že od 2. srpna tu nemáme žádnou relevanci s naším letošním rozpočtem,“ řekl podle stenozáznamu Oettinger (překlad redaktora Radiožurnálu Václava Jabůrka, celý výrok v němčině si můžete přečíst v boxu).

Záznam Oettingerových slov na jednání europarlamentu Wichtig ist: In der Zeit der neuen Haushaltsordnung wurden bisher keinerlei Mittel aus europäischen Programmen an den betreffenden Mitgliedstaat und/oder an Projekte in dem betreffenden Mitgliedstaat ausgezahlt. Das heißt, seit 2. August haben wir keinerlei Haushaltsrelevanz im Haushaltsvollzug 2018 zu beobachten.​

Podle Babiše je celá kauza kolem jeho údajného střetu zájmů jen záležitostí českých europoslanců a evropští Zelení, kteří umístění bodu na program iniciovali, pracují pro Pirátskou stranu.

„Ti, kteří mě tady napadají u nás doma, tak to přenesli do Evropského parlamentu. Tam vystupují vesměs naši poslanci. Takže je mi líto, že politický boj se přenesl z naší sněmovny, když tady neuspěli s různými pseudoaférami, tak to přenesli do Evropského parlamentu. Myslím, že jsme to včera všichni viděli, kdo tam vystupoval, jak tam vystupoval a že si na tom dělají politickou kampaň,“ dodal Babiš.

Podle českého premiéra je celá diskuse okolo jeho údajného střetu zájmů „zase politická kauza, nic jiného“. „Jsem přesvědčen, že se ukáže, že žádný střet zájmu nemám. My jsme tady přijali lex Babiš, to všichni chtěli, postupoval jsem podle českých zákonů, projednali jsme to na vládě a samozřejmě teď se komunikuje s Evropskou komisí. Pan Oettinger poslal dopis, my jsme odepsali, připravuje se další odpověď a funguje to. Je to vztah mezi Evropskou komisí a jednotlivými ministerstvy. Takže Evropský parlament k tomu může navrhovat a vyzývat, ale ten vztah je mezi Evropskou komisí a českou vládou,“ řekl Babiš.