Oficiálně na druhé straně barikády. Bývalý šéf žalobců Stříž je advokátem, nastoupil do kanceláře svého syna

Celou profesní kariéru zasvětil žalobě, teď přešel „na druhou stranu barikády". Bývalý nejvyšší státní zástupce Igor Stříž poprvé oblékne modrý talár obhájců, od dubna je totiž advokátem. Informaci, která vyplývá z advokátní databáze, Stříž serveru iROZHLAS.cz také sám potvrdil. Že by hrozil střet zájmů, odmítá. „Viděl bych ho v případě, že bych pracoval na kauzách, na kterých jsem byl činný jako státní zástupce, což vylučuju," upozorňuje. Původní zpráva Praha 15:03 7. dubna 2025

„K 1. 4. jsem poprvé v životě zapsán advokátem, od 3. 4. jsem pak součástí advokátní kanceláře mého syna a jeho kolegy,“ potvrzuje serveru iROZHLAS.cz bývalý nejvyšší státní zástupce Igor Stříž informaci, která vyplývá z databáze České advokátní komory.

Že by se chtěl stát advokátem, avizoval krátce poté, co svou rezignaci na post šéfžalobce v lednu oznámil. Jak vysvětlil redakci, jeho specializací v advokátní kanceláři Švára & Stříž bude výhradně trestní právo. „Je to dáno mou celoživotní zkušeností a specializací. Do jiných právních oborů fušovat nehodlám,“ doplňuje.

Ohlasy na své rozhodnutí přejít takzvaně „na druhý břeh“ do řad advokátů, údajně zatím od žalobců příliš neregistruje. „Většina kolegů i spolupracovníků znala moje záměry, nijak jsem se tím netajil. Někteří státní zástupci s tím nemají problém. Jiní by si zase nedokázali představit, že by se stali advokáty. Ale dokud si to někdo přímo nevyzkouší, tak to beru jenom jako komentáře,“ vysvětlil s tím, že mu nepřipadá, že by šlo o něco neslušeného či neetického.

„Střet zájmů bych viděl v případě, že bych pracoval na kauzách, na kterých jsem byl činný jako státní zástupce nebo nejvyšší státní zástupce, což vylučuju.“ Igor Stříž (advokát, bývalý šéfžalobce)

„Advokacie se dá dělat velmi slušně, velmi odborně, erudovaně. Podle mě je to právní profese jako každá jiná,“ upozorňuje.

I proto odmítá, že by podobný přechod mohl hrozit nějakým střetem zájmů. A vyloučil, že by jako advokát působil v kauzách, které řešil v době svého působení na státních zastupitelstvích. „Dokonce nechci působit na kauzách, které byly evidovány u Nejvyššího státního zastupitelství v době, kdy jsem byl ve funkci, aniž bych se s nimi vůbec třeba i potkal,“ doplnil s tím, že konkrétní případy, které by mohl řešit, uvést nemůže.

„Tohle advokáti říkat nemají. Ale já nikam nespěchám. Seznamuji se s chodem kanceláře, debatujeme s kolegy různé směry našeho působení. Zatím nemám žádnou konkrétní kauzu,“ dodal.

Bývalý šéfžalobce Igor Stříž skončil ve funkci na svou vlastní žádost k 31. březnu. Na jeho místo nastoupila od dubna bývalá šéfka žalobců v Praze Lenka Bradáčová. Stříž působil ve veřejné žalobě téměř 40 let. Nejprve jako právní čekatel, později vyšetřovatel a prokurátor vojenské prokuratury. Proto byl také před nástupem do funkce nejvyššího státního zástupce významně kritizován.

Stříž na sebe v minulosti upozornil kauzou stíhání někdejšího lidoveckého vicepremiéra Jiřího Čunka, když nesouhlasil s jejím zastavením. Jako náměstek olomouckého vrchního žalobce Iva Ištvana podal v roce 2007 demisi, když ho tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (tehdy ODS, dnes TOP 09) kvůli Čunkově kauze odvolal.

Po nástupu Pavla Zemana na post nejvyššího žalobce se stal jeho náměstkem. Nejvyšším státním zástupcem byl Stříž od července 2021 do konce března 2025.