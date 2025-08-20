Ohledně vědy mi brzy škola přestala dostačovat. Jede se tam v zaběhnutých kolejích, říká gymnazista
Od útlého věku ho fascinuje vesmír. Není tak divu, že několikrát opanoval celostátní kolo Astronomické olympiády a že se tento obor postupně stal jeho vášní. Jan Herzig se navíc snaží k vědě přivést i další mladé nadšence. Jeho popularizační činnost zahrnuje i redaktorskou práci pro média zabývající se právě kosmickým prostorem. „Když tomu člověk rozumí, tak to chce předávat dál, chce ostatním pomoct,“ říká finalista ankety Středoškolák roku.
Co pro vás znamená, že jste skončil mezi 25 nejlepšími středoškoláky v Česku?
Pro mě to byla ohromná čest. Člověk dělá dlouhou dobu různé mimoškolní aktivity, ale jak jsou rozmanité a je jich v Česku tolik, tak nemůže úplně tušit, na jaké úrovni se v tom daném oboru v porovnání se svými vrstevníky pohybuje.
To, že mě soutěž Středoškolák roku ocenila natolik, že jsem se ve finále umístil na šestém místě, pro mě bylo ohromnou ctí a velkým zadostiučiněním za všechny aktivity, které dělám.
Proč děláte to, co děláte? Proč jste se rozhodl pro tuto cestu a děláte různé aktivity navíc?
Už odmala jsem byl takový, že mě vždycky zajímalo něco navíc a vždycky jsem si kladl otázky, to mě přivedlo až k vědě. Ohledně vědy mi brzy škola přestala dostačovat, jelikož se tam jede v nějakých zaběhnutých kolejích, které mají vyhovovat každému, aby každý zvládl ten základ.
Já jsem chtěl ale něco víc, proto jsem přičichl k těm mimoškolním aktivitám, nejdříve pouze z pozice účastníka. Potom jsem zjistil, že i ve svém poměrně nízkém věku už mám možnost pomoct podobně zaměřeným vrstevníkům, třeba jen o pár let mladším.
Můžu pro ně některé aktivity začít sám vytvářet. Tyhle aktivity mi pak přináší hromadu času stráveného s úžasnými lidmi. Můžu poznávat nové lidi, ať už na akcích, které vytvářím sám, nebo na takových, jako je Středoškolák roku. Takové akce mi otvírají opravdu mnoho příležitostí a to mě neskutečně baví.
Nadšený do všeho
Vy se zajímáte především o astronomii, účastnil jste se i několika olympiád. Proč jste si zvolil zrovna tento obor?
Jak říkám, už odmala jsem byl takový zvídavý. Na základní škole mě zajímala třeba historie a trochu i biologie. Když jsem potom přišel na osmileté gymnázium, tak úplně na začátku v primě se probíral vesmír, a to hned v několika předmětech. Tehdy jsem byl takový nadšený do všeho a vesmír se ke mně dostal jako úplně první.
Následně přišla doba covidu a já jsem začal hltat různé dokumenty v televizi a různé knížky. Začal jsem si o tom studovat stále více informací. To mě asi definitivně přesvědčilo o tom, že vesmír je tou správnou cestou pro mě.
Co vás na vesmíru zaujalo?
Neskutečně mě fascinuje to, jak dokážeme s pomocí skvělých nástrojů matematiky a fyziky zkoumat neskutečně vzdálená a velká kosmická tělesa. Taky mě na tom baví to, že když čtu nějaké sci-fi, tak to pro mě není tak neobvyklé.
I když to autoři sci-fi ženou do úplně jiných mezí, tak ty základy jsou to, s čím se člověk potkává v tom oboru každý den. To mi připadá hrozně hustý.
Kromě toho se taky zajímáte o vzdělávání, pedagogickou činnost a popularizaci vědy. Co vás motivuje v tomto směru? Proč se nevěnujete pouze vědecké činnosti?
Vědecká činnost sama o sobě je sice hrozně fascinující, ale kdybych se opravdu soustředil jen na sebe a na vesmír, tak bych tady na to byl tak trochu sám. Proto jsem se rozhodl, že se budu věnovat i vzdělávání. Nazval bych to spíš tou popularizací.
Když tomu člověk rozumí, tak to chce předávat dál. Chce pomoct lidem, kteří se o to teprve začínají zajímat, trochu je nasměrovat. V dnešní době se totiž může řada středoškoláků cítit úplně přehlcena množstvím informací a možností, které tady jsou. Proto vytváříme akci Zvaž Vědu!
Jak tato akce probíhá?
Studenti na ní studentům představují různé vědecké obory. Ty, kteří na akci přijdou a ještě neví, kam chtějí směřovat, může některá z těchto přednášek nakopnout určitým směrem, kterým se pak vydají třeba při svých studiích na vysoké škole.
Jak už jsem říkal, mně to přináší to, že poznám hromadu nových a zajímavých lidí a ještě k tomu můžu mít dobrý pocit z toho, že jsem malým dílem někoho posunul dál a že to někdo pak bude mít s tím studiem jednodušší. To je pocit, který za to stojí.
‚Věda a popularizace musí být provázané‘
Čemu byste se chtěl ve svém životě věnovat v budoucnu a čeho byste chtěl dosáhnout?
Já bych si i do budoucna chtěl zachovat, že to budu hrát na obě strany. Rozhodně chci být součástí opravdové vědy, protože si myslím, že kdybych se od ní úplně oddělil, tak by ze mě nemohl být dobrý popularizátor Jsou to prostě dvě věci, které musí být provázané.
V ideálním případě bych se tedy chtěl rozvíjet v obou oblastech. Jednou z nich je ta oblast astronomie a astrofyziky, v níž je mým cílem udělat si doktorát a případně se zapojit do výzkumu některého z největších světových pracovišť, jako je Evropská jižní observatoř v Chile.
Zároveň bych si vedle té tvrdé vědy chtěl zachovat i formu kontaktu s lidmi prostřednictvím popularizace.
Jakým způsobem se popularizaci chcete věnovat?
Momentálně nejrozsáhlejší aktivitou, které se v tomto ohledu věnuju, je již zmiňovaná iniciativa Zvaž Vědu!, v níž bych chtěl rozhodně pokračovat i po konci svého studia na střední škole. Stále tam chci být přítomen a mentorovat další generace organizátorů.
Chci také nadále o vědě mluvit v médiích a chci popularizovat vědu zejména mezi mladými lidmi. Myslím, že s většími zkušenostmi pak budu mít i víc příležitostí věnovat se této oblasti efektivněji.
Mluvil jste o tom, že si chcete udělat doktorát. Už víte, v jaké oblasti?
Pravděpodobně si vyberu nějaký obor s fyzikálním zaměřením. Zatím jsem teprve dokončil třetí ročník gymnázia, takže nevím, jestli to bude v Česku nebo v zahraničí. Určitě si ale vyberu nějaký obor zaměřený tím směrem, o němž jsem mluvil.
Soutěž Středoškolák roku
Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.
Vystoupit z komfortní zóny
Co byste chtěl na závěr vzkázat mladým lidem a vašim vrstevníkům? Jak byste je motivoval?
Nebojte se vybočit z davu, nebojte se vyjít z toho standardu. I když se to může zdát na první pohled náročné a budete se nejdřív setkávat s nesouhlasem vrstevníků, typicky třídního kolektivu, ve finále si takového vystoupení z komfortní zóny, třeba během středoškolského studia, budete vážit do konce života.
Česko je v tomto ohledu pro studenty a pro středoškoláky naprosto úžasná země. Přestože si můžeme stěžovat na cokoliv, tak těch možností, které v Česku jsou a které tady máme, je opravdu nespočet. Tak neseďte jenom ve škole a nebojte se toho využít.
Ani u té vědy, která bývá ve škole strašákem ve formě matiky, fyziky, chemie, biologie a dalších předmětů, už dávno neplatí, že by to byla záležitost pouze univerzitních profesorů. Je to obor opravdu pro každého a i na vědeckých ústavech jsou středoškoláci vítáni s otevřenou náručí. Takže zkrátka jděte do toho.