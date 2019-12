Čím jsou lidé starší, tím kupují dražší pyrotechniku. ‚U odpalování má být někdo střízlivý,‘ říká prodejce

Pulty obchodů plní v těchto dnech velké množství zábavní pyrotechniky. Pár dní před Silvestrem se prodávají asi nejvíc.

„Dva, tři dny před silvestrem na to lidi opravdu najíždí a vyprodáme všechno, co máme. Mladší lidé kupují ty levnější, lidé kolem třiceti let, kteří už mají rodiny, kupují dražší kompakty a mixy, které dělají pěkné efekty,“ řekl pro Český rozhlas Olomouc vedoucí jednoho z jesenických marketů Tomáš Pírek, který má na skladě různé barevné krabice.

I když je na každém výrobku návod k bezpečnému odpalu, každý rok dochází kvůli špatné manipulaci s pyrotechnikou k nehodám. Často je podle ohňostrůjce Josefa Vašiny na vině alkohol.

Cihly, ne sníh

„Každý člověk, který to chce odpalovat, má na silvestra dvojku v krvi. A každý, kdo to chce odpalovat, nedbá příslušných opatření a ohrožuje nejen sebe, ale i publikum, které se na to dívá. Vždycky by tam měl zůstat někdo střízlivý,“ popsal Vašina.

„Kolikrát se tady v Jeseníku stalo, že teenageři tím stříleli proti sobě a strašně se tomu smáli, jak to lítá. Když to trefí do oblečení, tak to může oděv propálit, ale když to trefí do odkrytého těla nebo obličeje, tak to udělá strašný masakr,“ doplnil.

Velmi důležité je, kam lidé výbušné předměty umístí. Například oblíbené kompakty je dobré důkladně zajistit. Doporučení podle zkušeného ohňostrůjce zní - nejlépe krabici položit na pevnou podložku a ze stran dát cihly.

„Nesmí se to dávat na sníh, protože jakmile kompakt začne střílet, tak na straně, kde střílí se zpětnými rázy, se zabořuje hlouběji do sněhu a střílí v jiném úhlu,“ uzavřel ohňostrůjce. Za každou nehodou vidí Josef Vašina lidské selhání.

Lidé by měli být při každé detonaci v dostatečně bezpečné vzdálenosti.

