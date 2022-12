Rachejtle v kategorii F4 jsou jako malý ruční granát, upozorňuje pyrotechnik. Nabádá k opatrnosti

Rachejtle, světlice a ohňostroje jsou téma, které během oslav nového roku vzbuzuje rozporuplné emoce. Zatímco někdo si bez nich silvestr neumí představit, jiný argumentuje životním prostředím nebo zvířaty. Podrobnosti o silvestrovské zábavní pyrotechnice rozebral v Ranním Interview Radiožurnálu plukovník Pavel Smotlacha, vedoucí speciálních činností Pyrotechnické služby policie. Praha 11:12 31. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemůžu říct, že je i při správném používání zábavní pyrotechnika stoprocentně bezpečná, říká Smotlacha (ilustrační foto) | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

Pokud patřím do skupiny, která si neumí vůbec Silvestra představit bez rachejtlí, římských svící a světlic, kde mám v první řadě zábavní pyrotechniku koupit? Na co si při nákupu dát pozor?

Zábavní pyrotechniku bych určitě kupoval v kamenném obchodě a vybíral bych prodejce, který je pro mě spolehlivý. Tedy kde vím, že pyrotechnika nebude nějakým způsobem poškozená. Koukal bych i na obal, jestli je tam návod k obsluze. A určitě bych vybíral pyrotechniku, kterou zvládnu i zneškodnit. Když už mi selže, tak abych s ní dokázal manipulovat i potom.

Řada supermarketů letos zábavní pyrotechniku vůbec nenabízí. Je to taková novinka v jejich sortimentu. Dá se tedy čekat, že možná přibude podomácky vyrobené pyrotechniky? Jak velká nebezpečí u ní hrozí?

Hrozí velké nebezpečí. Shodou okolností jsme tento týden vyjížděli k velkému zranění v důsledku podomácku vyráběné pyrotechniky, dával bych si na to tedy velký pozor. Není to bezpečné – mnohdy stačí blbá jiskra ze statické elektřiny a může dojít k požáru a fatálním následkům na lidském zdraví.

Dá se říct o zábavní pyrotechnice, že je při správném používání stoprocentně bezpečná?

Stoprocentně to říct nemůžu. Musíte vždy počítat s tím, že se může něco stát. Přistupoval bych k tomu s velkým respektem, je třeba být opatrný. Nejen kvůli sobě, ale i kvůli okolí, se kterým to děláte. Často to lidé dělají pro své děti, pro rodinu, takže je třeba myslet i na to, že i jim se může něco stát.

‚Jako malý ruční granát‘

Přečíst si doprovodný text u zábavní pyrotechniky je předpokládám základ, ale často se mluví také o správné manipulaci. Co to znamená?

Určitě se zaměřit na to, v jakém prostředí to odpaluji, nestrkat to do nějakých nádob, kdy může vzniknout fragmentovaný efekt. Dělobuch zničí nádobu a střepiny se rozletí do okolí. A může to nejenom poškodit vaše zdraví, ale může to poškodit i zdraví rodiny.

Dále třeba neodpalovat v zalesněných oblastech, pod elektrickým vedením a podobně?

Určitě. Předpokládáme, že to lidé vědí.

Setkáváte se jako policejní pyrotechnici s nebezpečnějšími typy zábavní pyrotechniky než v minulosti, nebo se to naopak lepší?

Nelepší se to. Setkáváme se s tím častěji, a je to v důsledku toho, že mnohdy přichází na český trh produkty ze zahraničí. A mnohdy to jsou dělobuchy, které mezi lidmi nemají být. Jsou to ty nejvyšší třídy, které jsou nejvíc nebezpečné. Můžeme to přirovnat – třída F4 je prostě už malý ruční granát.

Jaké je nejtypičtější zranění v souvislosti se zábavní pyrotechnikou?

Nejvíc se setkáváme s utrženými prsty, potom s popáleninami – v obličeji i na těle, to zejména u dětí. Může to dopadnout i mnohem hůř. Člověk k tomu musí přistupovat s respektem.