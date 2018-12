Data k ohňostrojům: mrtví ptáci, těžké kovy ve vzduchu, výjezdy záchranky i náklady pro obce

Z nebe nad Vltavou padaly labutě

V Česku prolétla podobná událost médii na Nový rok 2013.

„Novoroční ohňostroj v Praze si vyžádal oběti mezi vodním ptactvem,“ psala tehdy agentura ČTK. „Na Mánesův most, nedaleko místa, kde se ohňostroj z Vltavy odpaloval, spadly mezi diváky tři zraněné labutě. Jedna zemřela na místě, jedna pravděpodobně utonula poté, co jí policista zraněnou hodil do vody. Třetí s těžkým zraněním skončila v záchranné stanici v Jinonicích.“

„Bylo absurdní, že se střílelo přímo od Střeleckého ostrova, kde každou noc přespávají stovky vodních ptáků,“ upozornil Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. „Mohlo se odpalovat třeba z Letné nebo Petřína, i když i tam by to zvířata rušilo.“

Letos se pražský ohňostroj odpaluje z Letenských sadů a ve smlouvě s firmou Makalu Fireworks, která ohňostroj za dva miliony korun Praze dodává, jsou výslovně zmíněna opatření pro ochranu zvířat a ptactva.

„Ne, s námi nikdo nespolupracuje,“ upozorňuje Stýblo před novoročním ohňostrojem. „Myslím, že s nikým. Neexistují opatření, která by dopad na zvířata mohla nějak mírnit.“

„Děláme takzvané anoncování,“ brání se Martin Peter z Makalu Fireworks. „To znamená, že se odpalují pyrotechnické výrobky, dělové rány, patnáct, deset, pět, tři a jednu minutu před samotným ohňostrojem. To je úplně dostačující.“

„Mimochodem, kdo tohle nedělá, opravdu ty ptáky vystavuje riziku,“ dodává Peter. „Například na brněnském festivalu Ignis Brunensis to chybí a je to neprofesionální.“

To nejde uhlídat

Novoroční oslavy se projeví také na obecních rozpočtech. Právě novoroční pražský ohňostroj bude v tomto ohledu mimořádný – město za něj zaplatí přes dva miliony korun. Je to téměř dvojnásobné navýšení proti minulému roku a pětinásobná částka proti nejdražšímu ohňostroji mimo Prahu.