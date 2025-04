Okamura má v Konečné po letech silného soupeře v boji o radikální voliče. Jeho SPD má zatím navrch

V obou případech jde o spojenectví stran, které by chtěly referendum na členství v EU a NATO a uchází se o hlasy těch nejvíce nespokojených voličů. Byť si v lecčems rozumí a našly by shodu, SPD a Stačilo! jsou přirozenými soupeři s velkými voličskými překryvy. Data ukazují, že spolu soutěží o ty nejradikálnější voliče a že v tuto chvíli má zatím navrch SPD. Rozhodnout mohou lídři: zda bude přesvědčivější Tomio Okamura, nebo Kateřina Konečná. Praha 6:36 17. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Konečná a její Stačilo! se pere o podobné voliče s SPD Tomia Okamury | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„SPD se pohybuje v podobném poli, kde operuje i Stačilo! a částečně i hnutí ANO,“ popisuje rozvržení na mapě současné české opozice politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček.

ANO dál ztrácí, jeho náskok na Spolu se smrskává. SPD si díky posilám masivně polepšila, ukazuje model Číst článek

Že Okamurova partaj zabojuje přímo s Konečnou a jejím spojenectvím, zapříčinily velké posuny v posledních letech. Dříve se totiž komunisté voličsky nejvíce překrývali se silnou sociální demokracií, tyto časy už jsou ale dávno pryč. Dnes už pravolevé dělení není tím klíčovým.

„Jestli se Stačilo! s někým utkává, je to především SPD. Mezi nimi jde o boj o zklamané, radikální a nejvíce bojovně naladěné voliče, kteří nejsou spokojeni s tím, jak funguje celý současný systém. Stačilo! a SPD jsou jediní, kdo silně zvedá téma vystoupení z mezinárodních struktur,“ připomíná analytik STEM Martin Kratochvíl.

Obě formace usilují o přijetí zákona o referendu, který by se dle nich měl týkat i českého členství v EU a NATO. Okamura přitom o víkendu v Partii ohledně toho, jak by v takovém referendu sám volil, zaváhal. Konečná tak může říkat, že kdo chce vystoupit z NATO, má jedinou možnost: její Stačilo!

.@tomio_cz v Partii potvrdil, že SPD prosazuje referendum o vystoupení z NATO. Následně ale na dotaz @Jan_Skopecek, jak by hlasoval, uznal, že Česká republika nemá aktuálně jinou alternativu než setrvat, a on sám by váhal, jestli k referendu vůbec jít. pic.twitter.com/SZ3y3cX4md — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) April 13, 2025

Voličský potenciál SPD je dle březnových dat analytického ústavu STEM až 21 procent a nejvíce se překrývá s ANO. Dvě třetiny těch, kdo zvažují volbu Okamurovy partaje, zároveň přemýšlí i nad hnutím Andreje Babiše. Stačilo! je pak u potenciálních voličů SPD další možností, zvažuje jej více než polovina potenciálních voličů SPD.

„Chceme si ukrojit ze Stačilo!, stejně tak si chceme ukrojit z potenciálu ANO i třeba od Motoristů,“ vyhlásil Okamura v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Stačilo! má potenciál až 17 procent, dvě třetiny z tohoto maximálního možného zisku přitom sdílí jak s ANO, tak s SPD.

JAK ČÍST GRAFY Volební potenciál je maximální možný zisk dané strany, kdyby ji volili všichni, kdo ji zvažují. Pokud se volit rozhoduje např. mezi STAN a Spolu, připočte se do potenciálu obou subjektů. Grafy tak ukazují, kolik potenciálních voličů sdílí jednotlivé strany se svou nejbližší konkurencí. „Pro hlubší porozumění tomu, co se v politice odehrává, je vhodné posoudit relativní blízkost různých stran, tedy to, odkud jednotlivé strany mohou případně získat další podporu,“ uvádí výzkumníci STEM.

Podle dat agentury NMS Market Research se ANO, SPD a Stačilo! přetahují o voliče zařazené na škále jako levicově autoritativní.

„Dvě třetiny tohoto segmentu bere dominantní ANO, přestože není levicovou stranou. Zbývá tam jedna třetina, kterou na levicovějším konci bere Stačilo! a na autoritativnějším SPD. Například pro SOCDEM už tam není místo,“ popsala analytička NMS Tereza Friedrichová.

Analýzu jsme nedělali jen proto, abychom si rozřadili voliče, ale abychom přispěli do debaty o tom, zda je v Česku prostor pro novou (pravicovou) stranu. Dobře to jde vidět na následujícím grafu, data za strany (@ches_data) jsou ale z roku 2019, takže spíše orientační... (8/14) pic.twitter.com/n3JOSUqNc3 — Tereza Friedrichová (@t_friedrichova) February 12, 2025

A k podobným výsledkům dochází i další agentura Kantar CZ. „Mezi váhajícími voliči ANO je na druhém místě SPD. SPD pak jako druhou volbu zvažují hnutí ANO a pro příznivce Stačilo! může být alternativou ANO a SPD,“ popsali výzkumníci.

Realitou tábora českých opozičních voličů tak je, že provázaný elektorát nemají jen SPD a Stačilo! jakožto reprezentanti těch nejradikálnějších voličů, opoziční hegemon ANO totiž má nadpoloviční voličský překryv se všemi ostatními opozičními stranami.

Třetí souboj

Stačilo! a SPD už se spolu ve volbách utkaly dvakrát. V evropských volbách byli jednoznačně silnější první jmenovaní, v krajských volbách dopadly oba subjekty podobně. Zatímco ale SPD zasedlo ve čtyřech krajských radách, Stačilo! v žádné. Třetí a nejdůležitější souboj přijde v podzimních sněmovních volbách.

Obě družiny už na ně ve velkém zbrojí, dle dlouhodobých trendů ve volebních modelech je na tom SPD o něco lépe, po loňském propadu se pohybuje kolem desetiprocentní hranice, zatímco Stačilo! jen lehce nad pětiprocentní laťkou. I kvůli velkým voličským překryvům se výsledky u jednotlivých agentur mnohdy dost liší.

Klíčové bude, jak silné lídry a kde nasadí, jaká témata budou v kampani akcentovat, jak soudržní budou, a dost možná nejdůležitější bude, kdo z obou lídrů přednese voličům atraktivnější nabídku.

Voličské jádro máme pevné. Teď si chceme ukrojit od Stačilo!, ANO i Motoristů, vyhlašuje Okamura Číst článek

Kateřina Konečná versus Tomio Okamura je souboj dvou velmi zkušených politiků, byť hlavně komunistická předsedkyně sází na to, že je po letech v Bruselu méně okoukaná a že i po 23 letech v politice může možná trochu paradoxně na některé voliče působit nověji.

„Tomio Okamura už může působit vyčpěle a za zenitem. Naopak Kateřina Konečná je mladší, čerstvější a radikálnější, takže k ní může přejít dost voličů SPD, kteří mohou vnímat Stačilo! jako hnutí s novějším příběhem,“ popsal zkraje roku politolog Jakub Lysek z Univerzity Palackého.

Oba lídři se navíc mohou utkat v přímém souboji. Konečná jakožto rodačka z Nového Jičína bude jedničkou Stačilo! v Moravskoslezském kraji, Okamura zatím váhá, přestože ve volbách 2021 tam SPD vedl. Je ale pravděpodobnější, že Konečné a Babišovi vyklidí pole a zvolí Středočeský kraj.

lídři v Moravskoslezském a středočeském kraji Moravskoslezský kraj ANO: Andrej Babiš

Spolu: Zbyněk Stanjura

STAN: Michaela Šebelová

SPD: ?

Stačilo!: Kateřina Konečná

Piráti: Lukáš Černohorský

Motoristé sobě: Matěj Gregor Středočeský kraj ANO: Robert Plaga

Spolu: Martin Kupka

STAN: Vít Rakušan

SPD: ?

Stačilo!: Jana Bobošíková

Piráti: Ivan Bartoš

Motoristé sobě: ?

Oba subjekty mají také společné to, že si pro posílení vlastní pozice a částečnou eliminaci konkurence k sobě přibraly menší subjekty, s nimiž půjdou do voleb. Na straně SPD jsou to Trikolora, PRO Jindřicha Rajchla a Svobodní, proti nim se zformovala fronta KSČM, ČSNS, SD-SN a hnutí Stačilo!

ANO je čistě prozápadní a spojuje se s vládou. Tyto poměry chci změnit, říká šéfka KSČM Konečná Číst článek

„Udělali úplně to stejné, co kritizovali u jiných, byť je to čistě formálně možná méně férové než u koalice Spolu, protože předvolební trojkoalice musí získat 11 procent, zatímco SPD i Stačilo! takto stačí pět procent. Ale to je předvolební rétorika a je na voličích, aby si vyhodnotili, jak konzistentní v názorech jsou,“ říká politolog Lysek.

Stačilo! = béčko SPD?

Bývalý poslanec a místopředseda KSČM Jiří Dolejš do projektu Stačilo! kopal tak dlouho, až jej komunisté ze svých řad vyloučili. Kritizoval například to, že místo levicové platformy se SOCDEM dala KSČM přednost „nacionálním konzervativcům“ a „krajním pravičákům“, což dle něj z KSČM posunulo do úplně jiných vod.

„Stačilo! se posouvá od levicových hlasů spíše k protestním a volí metody, kdy se z něj stává béčko SPD, tedy strana spíše populisticky nacionální a ne levicová. To může ukrást voliče Okamurovi, ale na druhou stranu může ztrácet bytostně levicové hlasy, obyčejné lidi, které už předtím přetáhlo Babišovo ANO,“ popsal v Interview Plus.

Tomu se říká mířit na lišku a trefit Marysku. Značka levicove KSCM trendove slábne a nahradila ji znacka Konečné, která se svym populismem přesahuje o volice spis s SPD. Místo strašidla třídní nenavisti tu bobtna spis nenavist populisticka. https://t.co/IJIbELlEen — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) January 27, 2025

To částečně potvrzují i data výzkumných agentur. „Jedna část podpory Stačilo! je staré komunistické jádro, druhá je autoritativní a antisystémová, pro kterou jsou levicová témata spíše na druhé koleji. Komunistické Stačilo! teď směřuje do antisystémového a autoritářského segmentu, mohli bychom si je představit jako levicovější voliče SPD,“ popsala analytička NMS Friedrichová.

Dřívější voliči KSČM v průběhu let odešli právě k ANO či SPD. Konečná si je ale chce vzít zpátky. „V našem posledním sněmovním období KSČM nepostupovala dobře a nechala se hnutím ANO marketingově předstihnout. Stačilo! chce levicové voliče, kteří se nám rozutekli, zpět,“ popsala v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Současní podporovatelé Stačilo! jsou navíc i dle dat Kantar CZ těmi nejvíce nespokojenými s aktuální politickou situací v Česku. Všichni ji hodnotí jako spíše či velmi špatnou. Druzí v pořadí jsou voliči SPD následovaní podporovateli ANO a Motoristy.

Cíle spolku Svatopluk

Průnik mezi SPD a Stačilo! a jejich sbližování je vidět i na tom, jak si notují se spolkem Svatopluk. Ten vznikl s cílem dát intelektuální základ snahám o fúzi levice a národního konzervatismu ve společném tažení proti liberálům a progresivismu.

Zkraje dubna spolek uspořádal konferenci o „východiscích a vůli ke změně režimu“, kde vystoupili a souhlasili s návrhy Svatopluku jak politici SPD, tak i Stačilo! Na konci března byl přitom předseda spolku Petr Drulák na zahájení kampaně představen jako „patron“ Stačilo! a expert na zahraniční politiku.

Ještě pár myšlenek ke včerejší konferenci spolku Svatopluk, která svedla dohromady Švihlíkovou, Okamuru i Vidláka. Je jasná jedna věc: jedná se o organizaci těsně přimknutou primárně ke Stačilo!, kde spolupráce s ostatními slouží spíš jako zadostiučinění touze po spojování. pic.twitter.com/1dWY1meM1V — Aleš Michal (@ales_michal) April 6, 2025