Okamura: Nouzový stav musí být na dobu nezbytně nutnou. Podpůrná opatření vlády jsou nedostatečná

Poslanci budou v úterý rozhodovat o tom, zda vyhoví vládě a prodlouží nouzový stav kvůli šíření koronaviru. Pokud ho sněmovna neprodlouží, nouzový stav a s ním i krizová opatření skončí už tento čtvrtek. Jak budou hlasovat zákonodárci SPD? „Předložíme vlastní návrh, aby byl nouzový stav prodloužen o sedm dní. Nevidíme jediný důvod, aby se prodlužoval do 25. května," uvedl předseda hnutí a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:28 27. dubna 2020

„Příští týden zasedá Poslanecká sněmovna a dokonce od úterý do pátku. Budeme mít čas na vyhodnocení situace. Navíc budou k dispozici výsledky plošných testů a další aktualizace situace v zahraničí. Prodloužení nouzového stavu trvá několik minut, takže proč dávat vládě bianko šek na 25 dní,“ vysvětluje Okamura ve vysílání Radiožurnálu.

Bezpečnostní opatření by se podle něj ale rušit neměla. „Kritérium musí být zabezpečení zdraví a životů občanů České republiky. Zároveň to musíme brát z odborného a sociálně-ekonomického hlediska. Proto je potřeba informace aktualizovat v co nejkratších termínech, aby to způsobilo co nejmenší škody a nejvíce užitku.“

Změny kvůli rozhodnutí soudu

Ještě minulé úterý premiér Babiš (ANO) po konzultacích s ministry říkal, že prodloužení nouzového stavu nebude potřeba. Po čtvrtečním rozhodnutí Městského soudu v Praze, který k pondělí zrušil mimořádná opatření vydaná ministrem zdravotnictví, změnil názor.

Poslanci hnutí SPD by ale podle Tomia Okamury hlasovali stejně i bez rozhodnutí soudu. „Pro nás není důležité politické hledisko, ale to odborné. Je důležité, aby epidemiologové řekli, jestli nákaza skutečně hrozí, nebo ne. To, co u nás vzbuzuje otazníky, je rozvolňování cestování do zahraničí a ze zahraničí sem. Vláda nepodala jasné informace. Pravidla nejsou vůbec zřejmá a byl bych rád, kdyby vláda dala občanům stanovisko, aby nedošlo k případnému zavlečení nakažení do České republiky.“

„My jsme vládní opatření od počátku podporovali. Ten rozsudek soudu nenapadal obsah, ale jejich formu. Hierarchie je jasně daná. Za ministerstvo je odpovědný ministr a za ministry zodpovídá premiér, takže politická odpovědnost je na nich,“ říká předseda hnutí SPD, který koncem minulého týdne na Twitter napsal, že místo vlády odborníků máme vládu politiků, kteří nedokáží zprocesovat a vydat rozhodnutí tak, aby nemělo právní vady.

Další pokus o vystoupení z EU

Na minulé schůzi Poslanecké sněmovny navrhl Tomio Okamura do programu bod, aby bylo vypsáno referendum o vystoupení z Evropské unie. Pro zařazení toho bodu nakonec byly pouze necelé tři desítky poslanců, takže neuspěl. Přitom návrh vznesl už počtrnácté. „To hlasování bylo pozoruhodné v tom, že poprvé v historii většina poslanců nebyla proti tomu návrhu,“ říká.

Přes 60 poslanců, včetně premiéra Andreje Babiše a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), se ale v hlasování zdrželo. „Už si přestali být jistí a zjistili, že návrh SPD má hlavu a patu. Já nevím proč se zdržel zrovna pan Babiš a pan Hamáček, ale z toho množství je přece jasné, že si nejsou tak jistí, aby hlasovali proti a to je dobrá zpráva,“ myslí si Okamura.