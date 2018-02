Lidovci neuspěli s odvoláním Okamury z čela sněmovny, poslanci ho odmítli projednávat

Návrh na odvolání šéfa SPD Tomia Okamury z vedení sněmovny nakonec podepsal dostatek poslanců. Lidovci sehnali 86 podpisů, potřeba jich bylo 80, tedy dvou pětin z celkového počtu poslanců.

'Okamura holt někdy plácá nesmysly.' Co soudí někteří poslanci ANO o výrocích šéfa SPD k táboru v Letech? Číst článek

Poslanci tak mohli hlasovat o zařazení tohoto bodu na úterní program, což se lidovcům nakonec nepodařilo. Zařazení návrhu do programu podpořilo 70 ze 169 přítomných poslanců, stejný počet pak byl proti, a to z řad SPD, ANO a KSČM. Podívejte se, kdo jak hlasoval.

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek vyčetl po neúspěšném hlasování poslancům ANO, že se chovají v mnoha ohledech stejně jako komunisté v minulosti a svým chováním přispívají k destrukci politické kultury.

Někteří poslanci tím, že hlasovali proti nebo se zdrželi, se podle něj přiznali ke zpochybňování utrpení lidí v koncentračním táboře v Letech. „Pro mě osobně je to znevážení utrpení lidí, kteří zemřeli v holokaustu," řekl.

Místopředseda klubu Starostů a nezávislých Vít Rakušan na podporu Bartoškova návrhu přečetl ještě před hlasováním seznam více než tří stovek lidí, kteří v táboře v Letech za protektorátu zemřeli. „337 důvodů pro odvolání pana místopředsedy sněmovny," prohlásil na závěr svého projevu.

Sněmovna neschválila navrh na zařazeni bodu s názvem odvolání T. Okamury z postu místopředsedy Poslanecké sněmovny... pic.twitter.com/WqEV8vnePP — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) 27. února 2018

Okamura se už omluvil, zní z ANO

Ještě než lidovci předstoupili před sněmovnu s návrhem odvolat šéfa SPD Tomia Okamuru - kvůli výrokům o táboře v Letech - bylo jasné, že podporu pro svou snahu seženou težko.

Poslanci ANO totiž avizovali, že snahu o odvolání Okamury nepodpoří. Krátce před začátkem úterní schůze Poslanecké sněmovny to novinářům řekl předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Skupina pozůstalých po obětech tábora v Letech podala trestní oznámení na Okamuru a Roznera Číst článek

Klub se na tom podle něj shodl „drtivou většinou" poté, co se Okamura na jednání frakce ANO za výroky ohledně protektorátního koncentračního tábora pro Romy v Letech u Písku omluvil.

Předseda poslanců SPD Radim Fiala uvedl, že tuto hrozbu označil za politický boj ze strany KDU-ČSL, jehož smyslem je oslabit případnou podporu SPD a KSČM menšinové vládě ANO v čele s Andrejem Babišem.

S Okamurou na jednání klubu ANO pobyli jen krátce a nechali na poslancích nejsilnější parlamentní frakce, aby vše sami zvážili. Okamura uvedl, že řekl poslancům ANO jen tři věty.

„Řekl jsem, že za nepřesné výroky jsem se omluvil, a vysvětlil jsem, že jsme nezpochybňovali hrůzy holokaustu," řekl.

Fiala poukázal na předchozí vyjádření SPD. „Chtěli jsme říct, co si myslíme, a mít jistotu, že naše zprávy budou interpretovány správně. Řekl jsem, že je to politický boj vyvolaný KDU-ČSL, že se snaží oslabit SPD, ANO i Babiše," uvedl Fiala.

Okamurovy výroky o táboře v Letech

Pokud by dolní komora o Okamurově odvolání hlasovala, bylo by to podle dostupných informací poprvé, kdy by se rozhodovalo o odvolání místopředsedy sněmovny.

Špiníte nepohodlné politiky, nařkl na videu Okamura Český rozhlas. 'Kategoricky to odmítáme,' říká ředitel Číst článek

Lidovcům vadí Okamurovy výroky o koncentračním táboře v Letech u Písku, považují je za zpochybnění holokaustu. Poukazují i na slova dalších zástupců SPD v těchto záležitostech.

Okamura se proti vyjádřením, že zpochybňuje holokaust, ohradil. Už dříve řekl, že SPD nezpochybňuje utrpení lidí v táboře v Letech za protektorátu, má ale výhrady k tomu, jak se řeší pietní místo, a zejména ke způsobu, jakým stát odkoupil vepřín v jeho blízkosti.

Šéf SPD v lednu řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat.