Proti homosexuálům vůbec nic nemám. Klasickou rodinu ale tvoří žena a muž, myslí si Okamura

Proč hnutí Svoboda a přímá demokracie odmítá sňatky stejnopohlavních párů? Měla by sněmovna vyslovit vládě nedůvěru? Jak řešit střet zájmů premiéra Babiše (hnutí ANO) a neoprávněně vyplácené evropské dotace? A jak by měla vypadat česká diplomacie vůči Rusku? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl předseda hnutí SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Praha 20:00 30. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Kdybych si představil, že by mě měl adoptovat stejnopohlavní pár, tak by to pro mě bylo nepřijatelné, protože jsem vždycky chtěl mít maminku a tatínka,“ říká Tomio Okamura (SPD) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

V debatě o uzákonění manželství stejnopohlavních párů jste ve sněmovně prohlásil, že kdyby vás jako dítě chtěl adoptovat homosexuální pár, raději byste skočil z okna. Víte, že ta novela s možností adopce tak úplně nesouvisí?

To, co jsem řekl, vyplývá z mých osobních zkušeností, protože jsem část dětství vyrůstal v dětském domově. Když jsem se ptal, tak mám jako jediný poslanec tuto osobní zkušenost.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s místopředsedou Poslanecké sněmovny a předsedou hnutí SPD Tomiem Okamurou

Bylo to v Mašťově u Podbořan v Ústeckém kraji a ten dětský domov je tam dodnes. Bylo to ještě na konci 70. let minulého století, takže nás bylo na pokoji 15 a podmínky byly o dost horší, než jsou teď. Kdybych si představil, že by mě měl adoptovat stejnopohlavní pár, tak by to pro mě bylo nepřijatelné, protože jsem vždycky chtěl mít maminku a tatínka. Nic víc v tom není. Překvapila mě neuvěřitelná agrese různých aktivistů, kteří mi potom psali. Pouze jsem řekl, že bych chtěl mít maminku a tatínka a za tím si stojím.

Myslím si, že proti tomu nemůže nikdo nic namítat, ale to vyjádření, že byste radši skočil z okna, taky není úplně smířlivé.

Tady nejde o nějakou smířlivost a nesmířlivost. Je to můj osobní názor. Vžijte se do toho, když je to dítě malé, nikdo se neptá na jeho názor a volbu nemůže ovlivnit. Malé dítě, kterému by bylo 6 let, se dostane do rodiny a má dva tatínky, i když chcete mít maminku a tatínka. Nemůže se nijak bránit, přijdete po pár letech a nikdo ho stejně nevyslechne. To je hororový příběh. Proto chci dbát na zájmy toho dítěte a beru to jako argument, který slyšíme často, že by bylo všem dětem lépe než v dětském domově třeba ve stejnopohlavní rodině.

Vy jste 6. října 2013 na svůj oficiální účet na facebooku napsal: „Uznávám, že mít dva milující táty, je pro dítě lepší, než být sám v padesátihlavé smečce bez člověka, který vás přitulí a pohladí. To je pak strašné. Vím o čem mluvím, sám jsem v dětském domově vyrůstal.“ To je ale v přímém rozporu, nebo není?

Zaráží mě, že jste v Českém rozhlase vytrhli moje vyjádření z kontextu. Doplním tu informaci. V úvodu tam říkám, že děti patří do rodiny, kde je táta i máma a naše směřování musí cílit sem – k podpoře normálních heterosexuálních rodin. Říkám tam ještě, že děti patří do normální rodiny a bez servítek si řekněme, že biologický normál je muž, žena a dítě.

A ta věta, která začíná slovy: „Mít dva milující táty...“?

To vám vysvětlím. Já jsem hned zavolal svému tehdejšímu mediálnímu poradci Jaroslavu Novákovi, který už je dnes mým poradcem pro legislativu, protože on to měl na starosti. Ukázalo se, že to bylo jeho doplnění, které bylo bez mého vědomí, takže jsem to s ním okamžitě řešil. Já mám názor stále konzistentní. Proti homosexuálům nemám vůbec nic, protože i můj mladší bratr je gay. Myslím si ale, že klasická rodina je žena a muž. Ti můžou zplodit děti. To beru jako fakt. Mě je 48 let, v takovém prostředí jsem vyrostl a beru to jako normální.