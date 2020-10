Pro prodloužení nouzového stavu nejsou informace, říká Okamura. Chybí mu odpovědi vlády

Hnutí SPD aktuálně nevidí důvod pro prodloužení nouzového stavu. V pondělních Dvaceti minutách Radiožurnálu to řekl lídr hnutí Tomio Okamura. Také se ostře ohradil proti oficialní formulaci pomoci v České republice. „Ten návrh zní ‚souhlas s pobytem cizích vojsk na našem území‘. A SPD je principiálně proti pobytu cizích vojsk,“ opakoval v rozhovoru několikrát Okamura. Rozhovor Praha 7:59 27. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak se díváte na postup ministra zdravotnictví Romana Prymuly (ANO) v souvislosti s aférou Vyšehrad? Ačkoliv ho k tomu vyzval premiér Andrej Babiš (ANO), neodstoupil z funkce.

Myslím, že problém je v tom, že pan ministr v podstatě vyhlašuje opatření vůči deseti milionům občanů České republiky, kteří potom mají velké ekonomické, finanční, sociální potíže a pak se ukázalo, že sám pan ministr ta opatření, jichž měl být osobním garantem, nedodržuje.

Je to v podstatě ztráta důvěry, protože nejen v krizi, ale samozřejmě u jakéhokoliv ministra i politika platí, že nejhorší je ztráta důvěry občanů. A zvláště když je krize a občané přestanou věřit danému ministrovi, že to má smysl, v takovém případě bohužel nezbývá nic jiného, pakliže vláda chce u takto klíčového resortu, v současné době mimořádně klíčového resortu, důvěru obnovit.

Takže já si myslím, že teď je důležité, aby vláda, aby ministr zdravotnictví určitou důvěru měl, že rezignace je v tomto případě na místě. Nechci nijak situaci eskalovat, naopak hnutí SPD od začátku říká, že chceme dát občanům jistotu, pocit bezpečí, stability, chceme pracovat na těch finančních kompenzacích, to je teďka důležité.

Ano, ale jak to udělat třeba v otázce ministra? Protože co si myslíte o přístupu prezidenta Miloše Zemana, který zatím s odvoláním ministra na návrh předsedy vlády nijak nespěchá? Pokud jeho nástupce jmenuje, tak to bude ve čtvrtek.

No, tak nijak nespěchá. Musíme to vidět z jiného pohledu a jsem rád, že se mě na to ptáte. Stalo se to v pátek a je na to tím pádem několik dní. Ale přeci cílem pana prezidenta podle mého názoru je to, aby do konce volebního období, což je necelý rok, už se žádný ministr neměnil.

Tady se bohužel ukázalo, že ministr zdravotnictví, kterého má v gesci hnutí ANO, tak za poslední měsíc se v podstatě mění potřetí. A pan prezident bezesporu chce, aby už se měnil naposledy do konce volebního období. To znamená, že když to vidíte z tohoto pohledu, tak naopak, i kdyby to trvalo o jeden den navíc a byl vybrán už konečně ministr, který se nebude měnit a bude vlastně garantem zdravotnictví v ČR, a to nemluvím o covidu, ale všeobecně o zdravotnictví…

Čili týden vám nepřipadá jako dlouhá lhůta?

Vzhledem k tomu, že před sebou máme rok a je krize…

No právě, je krize, jak říkáte.

Tak si myslím, že je lepší, když bude nový ministr o den později, ale vydrží potom celý rok, než když bude o den dříve a pak se bude za měsíc měnit. To si myslím, že způsobí destabilizaci. A já doufám a předpokládám, že pan prezident tímto směrem uvažuje, aby už to byl opravdu nějaký člověk. Nicméně záleží to na návrhu pana premiéra.

Ano, ten návrh možná známe. Zatím to není oficiální, ale podle všeho by se měl novým ministrem zdravotnictví stát dětský hematolog Jan Blatný, náměstek brněnské Fakultní nemocnice. Máte k němu nějaký komentář?

Tak já pana Blatného osobně neznám, nicméně komentář mám. Protože důležité je z našeho pohledu, z pohledu SPD, aby to byl ministr, aby splňoval tyto podmínky, aby to byl schopný manažer, poctivý člověk, člověk, který začne hloubkovou analýzou stavu, který vyhodnotí nebezpečí a rizika ve všech rovinách současné situace a začne přijímat skutečně adresná opatření, nikoliv různá opatření ad hoc, že se to mění každý den, když zároveň říkají, že na vyhodnocení opatření je potřeba deset dní.

Takže samozřejmě, teď je potřeba a my se o to snažíme i z opozice, a už bych se opakoval, dát občanům pocit bezpečí, stability, táhnout za jeden provaz, protože občané se dostávají do obrovských finančních potíží a já znova chci tady říci, že vláda zcela zapomíná na ty finanční kompenzace občanům.

Protože krachují firmy, lidé přicházejí o zaměstnání. SPD podalo více než 40 legislativních návrhů a vláda jich většinu zamítla. Ne všechny, takže i díky nám už občané dostávají peníze, ale bohužel sama vláda adekvátní opatření neprosadila, takže teď se dostáváme do těch ekonomických problémů a já biju na poplach.

Když se ještě vrátíme k té aféře Prymula, zajímal jste se o obsah té utajované schůzky Jaroslava Faltýnka a Romana Prymuly na Vyšehradě?

No nijak blíž jsem se nezajímal, protože kdyby se jednalo o něco, co bychom mohli my z opozice ovlivnit nebo bylo to závažné, tak já bych se o tom zajisté dozvěděl.

Vy věříte tomu, že se vlastně sešli jen tak, aby si pohovořili o tom, jaká jsou opatření ohledně testování?

No jen tak se určitě nesešli, protože by určitě netrávil nikdo z časově exponovaných lidí, včetně mě, v půl jedenáctý večer nějakou…

Počkejte, včetně mě, vy jste tam byl nebo…?

Ne. Včetně mě, protože já mám narvaný pracovní program od rána do večera na minuty.

A jak si tedy vysvětlujete, že to bylo takto, řekněme, utajované?

No tak určitě tam řešili něco urgentního a důležitého, ale já nevím co, protože jsem na té schůzce nebyl.

A proč to neřešili třeba na ministerstvu zdravotnictví?

No tak tomu se právě divím, protože bez problémů v rámci dodržení pravidel se mohli sejít na ministerstvu zdravotnictví a určitě si tam mohli dát i občerstvení.

Proto se ptám, jestli jste se zajímal o obsah té schůzky. Mohlo jít třeba o obsazení postu šéfa Všeobecné zdravotní pojišťovny, jak o tom mluví Česká televize a píše třeba server iDnes.cz? Svědčí něco pro takovou spekulaci?

Pane redaktore, upřímně, mne by zajímal obsah té schůzky, ale sám víte, že i kdybych se obou aktérů zeptal, tak mi ten obsah stejně neřeknou. Takže já nerad ztrácím čas něčím, co se stejně v dané chvíli nedozvím, ale mohl by to být obsah.

Znáte jména dalších aktérů? To by leccos asi vysvětlilo.

Tak určitě. Byla to nějaká jejich soukromá schůzka. My jsme tam za SPD nebyli, nejsou to naše schůzky. Došlo tam k porušení těch vládních opatření, to si myslím, že už vyhodnotili premiér Babiš, i pan prezident, že navrhli tu rezignaci.

Jestli se tam jednalo o vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny, to je normálně možné, protože my máme své zástupce SPD i ve správní radě té pojišťovny a bylo to dneska (v pondělí) tématem na správní radě také. Padly tam dva návrhy, takže tomu bych se ani nedivil. Ale já na té schůzce nebyl. Já si myslím, že platformou, kde se o tom jedná, je správní rada a tam to probíhá, protože správní rada má možnost jmenovat nového ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Víme, že jsou dva adepti, když o tom mluvíme. Jeden je současný, stávající ředitel Zdeněk Kabátek, druhý jeho náměstek David Šmehlík. Vy se kloníte k jednomu, nebo druhému jako SPD?

Pravdou je, že jeden z našich zástupců ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny doporučil, aby jedním z kandidátů byl i současný náměstek, a to z toho důvodu, protože si myslíme, že je za prvé špatně vybírat z jednoho kandidáta. A za druhé, my bychom chtěli, aby následující ředitel VZP hlavně kladl důraz na to, aby byla proplácena občanům skutečně závažná péče u závažných zdravotních problémů, mám na mysli například rakovinu a onkologickou péči.

A tam byly právě dosud určité problémy, například v případě rakoviny, rakoviny prostaty a tak dále. Občané, kteří těžce onemocněli, tak se těžko domáhali té péče a my jako SPD chceme využít našich zástupců, které tam máme, my jsme v menšině, my tam máme tři a je jich 30 ve vedení pojišťovny, nebo dokonce s dozorčí radou 40 nebo přes 40, to znamená naši členové tlačí na to, aby ten nový ředitel, i kdyby to byl ten stávající, garantoval běžným občanům, ne boháčům, ale normálním pracujícím lidem, že když těžce onemocní, aby jim ta péče byla proplácena, protože na ní prostě sami peníze nemají.

A to je naše kritérium. Proto si myslím, že je lepší, když třeba ti kandidáti jsou dva. Jeden je teda dosavadní ředitel, toho navrhuje zástupce ČSSD, pan Běhounek ho navrhoval. Náš zástupce navrhoval teďka pana náměstka ještě, který tuším, že se jmenuje Šmehlík. Takže je dobré, aby si členové správní rady poslechli vize dvou třech, čtyřech, pěti kandidátů a my se jednoznačně přikloníme k tomu, my konkrétní personálie nerazíme, kdo bude garantovat co nejlepší péči občanům České republiky.

Máme za sebou nejhorší neděli od začátku epidemie, přes 7 300 nových nakažených, jak hodnotíte tu situaci?

Tak ta situace je velmi povážlivá. Já vám dám jeden příklad. Já myslím, že každý z posluchačů si udělá přehled sám. Ve 130milionovém Japonsku mají poslední dny v průměru 600 pozitivně testovaných. V samotném Tokiu 200. Tokio má 15 milionů obyvatel cca. No a v České republice, která má 13x méně obyvatel, tak máme těch pozitivně testovaných 10x až 20 x více. Co tím chci říci, v Japonsku běží ekonomika, jsou otevřené restaurace, přitom ta výchozí pozice na jaře byla v podstatě stejná jako v ČR. A rozdíl je v tom, že Japonská vláda skutečně ve spolupráci s odborníky, oni vůbec nevykřikovali, že jsou nejlepší na světě. Prostě jak je v Japonsku zvykem, trpělivě pracovali a byla tam ta mírná základní opatření, ale byla tam…

Počkejte, ale ta mírná základní opatření u nás byla taky a asi to nepomohlo evidentně.

No právě se přerušila v létě například. A to je možná ten rozdíl.

Takže kdyby to bylo kontinuální, tak myslíte, že bychom nebyli tam, kde jsme teď?

To je otázka na epidemiology. Já pouze říkám, jaký jsem viděl stav v Japonsku.

Ale shodujeme se na tom, že ta událost je u nás velmi vážná?

Tak. Ale problém je, že to bohužel způsobila právě, já mám srovnání s tím supervyspělým Japonskem, protože každý večer sleduji i japonské zprávy, hovořím samozřejmě plynně japonsky, takže si to porovnávám. A je vidět, že když se dělala ta průběžná opatření rozumně, tak normálně oni chodí do práce, běží ekonomika a ten stav je tam v podstatě ve srovnání s námi velmi dobrý.

Dobře, možná jsme pojmenovali chybu, ale co teď?

A teď právě bohužel doplácíme na tu zmatečnost, aniž bych chtěl nějak lacině kritizovat. Tak doplácíme na tu zmatečnost a bohužel lidi už na to tvrdě ekonomicky a sociálně doplácejí.

Ale vy jste třeba před čtrnácti dny zpochybňoval oficiální údaje Ústavu pro zdravotnické informace? Udělal byste to dnes znovu?

No počkejte, ale já jsem měl přece pravdu.

V čem?

Já jsem říkal, že počet pozitivně testovaných neznamená počet nemocných. A to je přeci pravda, vyzval jsem vládu…

Ne, vy jste tvrdil, že se do statistik započítávají třeba oběti úrazů, pokud se ukáže, že mají protilátky na covid.

Ano.

Ale šéf tohoto ústavu, Jaroslav Dušek, něco podobného vylučuje.

Tak, podívejte se na webové stránky toho státního ústavu a tam jedna lékařka, přímo na webových stránkách toho státního ústavu, dohledejte si to zpětně, tak tam jedna z lékařek upozorňuje na to, že se do statistiky zemřelých na covid dostal i člověk, který zemřel na úraz.

Dobře, ale co to znamená, jestli to byl jeden člověk, nějakým způsobem to posune tu statistiku?

To se zeptejte jich, proč to takto uvádí.

Vy to tvrdíte, teď nemám tu možnost si to zkontrolovat, ale věřím tomu, co říká Ladislav Dušek jako šéf Úřadu pro zdravotnické informace, nemám důvod mu nevěřit. Ale dobře, i kdyby to byla pravda, tak co to znamená? Jeden případ, mění to nějak statistiku?

Já nechci zpochybňovat žádné statistiky pane redaktore, ale já vám chci říci, že například i patoložky z nemocnice na Bulovce, přece to sám víte, ten rozhovor byl na Novinkách v srpnu, měly ve výkazu, že 27 úmrtí v nemocnici na Bulovce bylo v kolonce zemřelých na covid, z toho ony mohly pitvat jenom tři, z toho i z těch tří dva žádný covid neměli a u jednoho to bylo sporné.

Dobře, ale co tím chcete říct? Pokuste se mi to stručně vysvětlit.

Já vám to řeknu, když mě necháte. Já v žádném případě nechci bagatelizovat situaci. Situace je ekonomicky, sociálně i zdravotně vážná, ale to, co chci říci, že by bylo dobré, aby vláda skutečně dávala na stůl ty reálné, přesné statistiky, protože když se vyhlašuje zároveň nouzových stav, který ekonomicky a sociálně likviduje deset milionů lidí a lidi nemají peníze, dostávají se do dluhových pastí a podobně, tak my jako SPD žádáme tvrdá data a my se jenom ptáme vlády „prosímvás, z jakých čísel teda vycházíte, když děláte takto závažná rozhodnutí“. O nic jiného nejde. Žádná bagatelizace v tom není.

Dobře, ano, já vám rozumím. Ale máme 5 345 lidí s covidem-19, kteří vyžadují lékařskou péči? Co je na tom zpochybnitelného na takovém údaji?

Tak já vám na to odpovím, protože sám víte, že ředitel Motola pan Ludvík řekl, že v nemocnici v Motole až 40 procent lůžek jsou v podstatě, a to dokonce cituji pana ministra Prymulu, zdraví lidé, kteří už péči na těch covidových lůžkách nepotřebují, ale protože jsou to vlastně lidé ve velmi vysokém věku, které se domovy seniorů bojí vzít zpátky, tak oni nadále jsou na těch covidových lůžkách…

Dobře, ale kam tím míříte? Ta situace, rozumíte, neměli bychom ji bagatelizovat, měli bychom pro ty, kteří se mohou nakazit, zabránit tomu, že lůžka nakonec nebudou. Já se ptám i proto, že podle dnešních slov prezidenta České lékařské komory…

Proto já právě říkám, aby ta lůžka byla, tak právě by bylo dobré, a říká to i ředitel největší české nemocnice, by bylo dobré zajistit ta sociální lůžka, což pan ministr Prymula ani po třech týdnech bohužel nezajistil.

Jaká sociální lůžka?

No, jak se mluvilo o těch hotelích, rehabilitačních zařízeních.

A není lepší tomu předcházet, aby lidé neonemocněli? Aby nemuseli ty lůžka potřebovat?

Tak a teď jste to řekl výborně. Já už jsem to opakovaně říkal, že řada odborníků říká, že jednou z nejlepších prevencí, a to vláda zanedbává, je právě prevence, aby lidé posilovali svoji imunitu. A tady se o tom nemluví, upozorňuje na to řada odborníků a já s nimi souhlasím.

Promiňte, ale já si myslím, že se o tom mluví, ale spíš bychom neměli zpochybňovat to, co se teď děje a bagatelizovat. Protože nálada ve společnosti, alespoň u části společnosti je taková, že to není příliš vážné. Nebo nemáte ten pocit?

Já nevím, jestli jsme se slyšeli nebo proč se na to ptáte právě mě. Já jsem právě už v úvodu řekl, že ta situace je ekonomicky, finančně, sociálně i zdravotně závažná a musíme zabránit kolapsu zdravotního systému. To tady říkám od počátku. Naopak mi přijde, že tohle tady trochu bagatelizuje vláda, protože lidé opravdu nemají peníze, přicházejí o zaměstnání a finanční pomoc nepřichází.

Já vím, to už jste říkal. Praha vyzývá třeba svolavatele blížících se demonstrací a veřejných shromáždění, zejména 28. října, aby zvážili jejich konání. Přidal byste se k takovému apelu?

No tak já si myslím, přesto, že jsem opozice a můžu si o mnoho vládních návrzích myslet, co chci, tak jsme v právním státě a ta pravidla, která platí, by se měla dodržovat. To si myslím jednoznačně já, tím vám odpovídám na vše.

Momentálně je povoleno maximálně 100 účastníků na demonstraci. Na tom protestu na Staroměstském náměstí minulou neděli bylo několikanásobně více lidí. Většina nedodržovala rozestupy, neměla na sobě roušky. Jak by měly úřady podle vás v této situaci postupovat?

No, tak jsou tady dvě věci. Samozřejmě, v každém případě musím a vždycky odsuzuji jakékoliv násilí. Protože to prostě nepatří k tomu, abychom spořádaně vyjádřili svůj názor. Druhá věc, na kterou se trosku zapomnělo, je říci důvod, proč tam, já vůbec nechci hodnotit to násilí teďka, to už jsem odsoudil, když jsem viděl ty rozhovory, třeba tam byla nějaká paní servírka, která měla dítě, samoživitelka, přišla o práci.

Pak tam byl nějaký kuchař z Ostravy, jsem viděl rozhovor, taky zoufalý, přišel o práci a nikdo mu není schopen pomoct. Takže to, že vláda vydává právě ta zmatečná opatření, že se to mění každé tři dny nebo dva dny, i jeden den často. Že je řada lidí nespokojených a je v sociální nouzi, tak já s nimi plně soucítím s tím, že vláda by se k tomu měla postavit čelem. Zároveň říkám, že organizátor by to měl zorganizovat příště o něco lépe, aby ta pravidla byla dodržena.

Důležitá je také pomoc, která k nám přichází ze zahraničí. Německo souhlasí s pomocí českým zdravotníkům, Evropská unie i Severoatlantická aliance posílají materiální pomoc, zejména plicní ventilátory. Ze Spojených států mají dorazit lékaři. Vrací se na 25 českých lékařů pracujících v zahraničí. Dary posílají Rakušané, Maďaři. Asi bychom toto neměli přijímat jako samozřejmost.

No, tak k té Evropské unii byste měl říct taky to b. Protože Evropská unie ventilátory nemá, takže požádala Rumunsko, aby nám je přivezlo a rumunští hasiči nám přivezli ventilátory.

Ale znamená to něco? Je to dar, který nějakým způsobem ta Evropská unie ze svých rezervních fondů, pokud vím, zprostředkovala.

No ty rezervní fondy jsou, že každý stát má nějaké fondy a oni v podstatě zavolali do Rumunska.

Takže je to pomoc nebo není?

Každá pomoc je vítaná, zvlášť v krizi.

Takže patří se poděkovat?

Jenom chci říct, že bychom to měli uvádět na správnou míru, abychom tady neadorovali zbytečně Evropskou unii a měli bychom říci, aby to byla správná informace.

Možná ta moje otázka nevyzněla, ale patří se za to poděkovat nebo ne, když už mluvíme konkrétně o Evropské unii?

No jasně. Za jakoukoliv pomoc je třeba poděkovat. Já si myslím, že je i dobrý, když by třeba nějaký stát, třeba Rakousko se ocitlo v nouzi a my jsme měli tu možnost a naši občané v tu danou chvíli v nouzi nebyli, tak samozřejmě je třeba dobré tu pomoc vrátit. To si myslím, že je dobré. Kdybych šel po ulici a někomu se něco stalo, tak budu první, kdo mu zavolá pomoc, převedu babičku přes přechod. To je přece normální.

Proč se místopředseda vaší strany, Radim Fiala, ohradil proti tomu, že do Česka přijede speciální lékařský vojenský tým ze Spojených států?

No tak já s tím úplně souhlasím.

S čím? S Radimem Fialou nebo s tím, že přijedou?

Já vám to hned vysvětlím. Ona totiž vláda koncipovala tu žádost, o které se má v úterý hlasovat ve sněmovně, jako souhlas s pobytem cizích vojsk na našem území. Já myslím, že žádost je koncipovaná velmi nešťastně. A mimochodem nemají to být jenom vojáci z USA, má to být až 300 vojáků ze zemí NATO a EU.

Pokud vím, tak v první fází to má být asi 28 vojenských specialistů, myslím odněkud z Nebrasky a Texasu.

No a my jsme se právě ptali vlády, proč to koncipuje jako souhlas s pobytem cizích vojsk na našem území, s tím máme dost neblahé zkušenosti z minulosti.

Takže vám jde o tu formulaci, ne o to, že přijedu vojenští lékaři.

My jsme těch otázek v minulém týdnu položili více. Třeba proč se to neřeší standardní cestou třeba s USA.

Dostali jste nějakou odpověď?

Ještě ne právě, a to je ten problém, že jsme nedostali. Proč se to neřeší třeba formou civilních specialistů.

A jak byste sem chtěli dostat civilní, třeba americké lékaře? Na základě čeho?

No tak počkejte, tak je tady nějaká nabídka a samozřejmě je otázkou, jsou tady například mezivládní dohody. Jedna se jmenuje SOFA, druhá se jmenuje MOU, Memorandum of Understanding. My jsme se ptali, jestli ty dohody jsou uzavřeny, jaké mají přesně ti vojáci definované úkoly, komu budou ti cizí vojáci po velitelské stránce podléhat.

Ale pojďme se bavit o těch 28 vojenských lékařích. Jsou to vojenští lékaři. V čem je problém?

To jsem vám řekl přece před minutou. Vláda to koncipuje jako souhlas s pobytem cizích vojsk na našem území. Tak je přímo napsáno v té žádosti.

A není to tak, že v případě nouze, katastrofy vždycky přicházejí pomáhat v první řadě vojáci?

Proč to neřešilo ministerstvo zahraničí tím, že jim udělá víza, takzvaná krátkodobá víza, protože oni tady mají být do devadesáti dnů. Takže by to šlo řešit vízy a proč to řeší vláda?

A proč vám to vadí? My jsme se Spojenými státy spojenci v NATO. Jak by mohla taková pomoc vadit?

Nezlobte se na mě, já si myslím, že argument, že je někdo v uvozovkách spojenec...

Tak v uvozovkách, nebo spojenec?

Počkejte, tak tím pádem, já vám odpovím, ale musíte mě nechat domluvit.

My jsme členy Severoatlantické aliance…

Tím pádem je spojenec i Turecko, protože je v NATO. A to teda já v žádném případě Turecko, které okupuje severní Kypr a útočí na Řecko, já ho v žádném případě jako spojence nepovažuju, takže váš argument…

Zatím ale není řeč o tom, že by sem mířili turečtí specialisté. Já se ptám na americké lékaře.

Pane redaktore, vy mě nenecháte domluvit snad ani větičku. Můžu to říct? Chci odpovědět.

Vy se točíte na té úřední formulaci.

Já se netočím. Proto váš argument, že je někdo spojencem NATO, na příkladu Turecka jsem vám ukázal, že je lichý. To přece není pravda.

Čili, jsou Spojené státy našimi spojenci v NATO, nebo ne?

Já upřímně řečeno americké armádě, americkým vojákům v této zahraniční politice nevěřím.

Vy to neberete jako pomoc ze Spojených států, když sem přijdou američtí specialisté jako lékaři? Mají být v specializované, případně bude-li ta polní nemocnice?

Tak já to řeknu potřetí. Vláda to koncipuje jako souhlas s pobytem cizích vojsk.

Ano, to jste říkal, ale proč vám to vadí? Jak cizích vojsk? Jsou to spojenci Severoatlantické aliance.

Podívejte se, na stránkách i sněmovny to je. Ten návrh zní souhlas s pobytem cizích vojsk na našem území. A SPD je principiálně proti pobytu cizích vojsk. To znamená vláda by to měla formulovat jinak, měla by mít odpovědi na ty otázky. To znamená – pod čí vedení budou spadat, od kdy do kdy a kde budou a co vykonávat.

A až vám na to odpoví, tak se k tomu postavíte jak?

Tak se o tom poradíme opět v poslaneckém klubu. Ale dneska je tam pouze, vždyť se podívejte. Ten návrh, co dává vláda, má asi jenom čtyři věty. Posluchači se můžou podívat na internetu. A je to souhlas s pobytem cizích vojsk.

Tomu rozumím. My se na to podíváme rádi, ale pokud to zůstane tak, jak je to formulováno, tak budete proti?

Ano, protože souhlas s pobytem cizích vojsk na našem území tak, jak to formuluje vláda s tím, že vůbec nespecifikovala, co tady budou dělat až ty tři stovky dalších vojáků. To tam není dokonce specifikováno vůbec, tak pro to SPD hlasovat nebude. I kdyby to byli sovětští vojáci, ruští vojáci, i kdyby to byli američtí vojáci, i kdyby to byli jiní vojáci. Souhlas s pobytem cizích vojsk je problém.

Poslední otázka. Vláda požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Poslanci SPD tento návrh podpoří, nebo ne?

Rozhodně v tuto chvíli ty informace nejsou takové, abychom pro to mohli teď hlasovat. Proto jsme požádali vládu, protože chceme být samozřejmě konstruktivní a jsme konstruktivní, o to, co je ten důvod. Protože v tuto chvíli vládní opatření, která dělali v nouzovém stavu, tak situaci prokazatelně numericky zhoršila. To vidíme všichni.

Takže nouzový stav podle vás není potřeba zatím prodlužovat?

My jsme navrhovali novelu zákona o veřejném zdraví, aby nemusel být vyhlášen nouzový stav.

Ta se ale nestačí projednat. Prosím o odpověď ano, nebo ne. Prodloužení nouzového stavu?

Kdyby to bylo na jaře, tak by se to stačilo. Ještě máme týden na to, nezlobte se na mě.