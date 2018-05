Byl skaut, ale jeho současné jednání je v rozporu se našimi hodnotami, reagují zástupci Junáka na Okamuru

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v neděli na svých sociálních sítích zveřejnil snímek z Olomoucka, na které je vyfotografovaný se skauty. V připojeném textu se přihlásil ke skautům. Toho si všimla i česká organizace Junák - český skaut, která uvedla, že by byla raději, kdyby se Okamura „svým jednáním hlásil i k úctě, pravdě a respektu k odlišnostem mezi lidmi“. Server iROZHLAS.cz požádal o rozhovor obě strany.

Tomio Okamura na svém twitterovém profilu k fotografii napsal: „Vzpomínám na dobu, kdy jsem byl aktivním skautem, takže je rád kdekoli vidím a rád je potkávám. Dnes jsme společně uctili památku obětí v obci Zákřov na Olomoucku, kde došlo na konci 2. světové války 20. dubna 1945 k masakru místních obyvatel německými nacisty.“

Skauti ve své „ odpovědi “ Okamurovi nepřímo vzkázali: „ Všimli jsme si, že se Tomio Okamura přihlásil k době, kterou jako dítě strávil ve skautském oddíle. Raději bychom viděli, kdyby se svým jednáním hlásil i k úctě, pravdě a respektu k odlišnostem mezi lidmi.“

Server iROZHLAS.cz se zeptal na důvody reakce mluvčí Junáka - českého skauta Barbory Trojak.

Je to oficiální stanovisko Junáka - českého skauta?

Ano, je to oficiální stanovisko Junáka - českého skauta. Jako skautská organizace jednání politiků či politických stran standardně nekomentujeme, nepřísluší nám to. Ale pokud se Tomio Okamura ke skautingu veřejně přihlásil, pokládáme za potřebné sdělit, že jeho jednání je v rozporu se skautskými hodnotami.

V čem konkrétně jde o rozpor?

Vzhledem k historické zkušenosti našeho hnutí nám jeho jednání v mnoha případech rozsvěcuje kontrolku, kterou mají skauti nastavenou citlivě. Paušální odsuzování skupin obyvatel, podněcování k netoleranci, neúcta k pravdě, to vše jsou věci, které v minulosti využívaly totalitní režimy. Nespočet skautů a skautek v minulosti velmi tvrdě pocítil, co to je být nepohodlnou skupinou, „nepřítelem“ státu. Jako skauti slibujeme věrnost pravdě, proto se nemůžeme smířit s tím, že se Tomio Okamura například veřejně lživě vyjadřuje o utrpení Romů v koncentračním táboře v Letech během druhé světové války nebo posuzuje lidi podle jejich původu či náboženství.

Skauting je celosvětové hnutí, přítomné v bezmála dvou stovkách zemí světa, a stojí na myšlence, že je možné sdílet stejné hodnoty a vzájemně se respektovat, a to i přesto, že se například hlásíme k jinému náboženství nebo pocházíme z odlišných kultur. Jednání Tomia Okamury dlouhodobě není v souladu s těmito principy.

Vadí vám, že se hlásí ke skautingu a k jeho myšlence?

Tomio Okamura šíří mezi lidmi v Česku strach, nejistotu a nenávist k jinakosti. Skauting naopak vede děti a mladé lidi k optimismu a sebedůvěře, ke spolupráci a k přesvědčení, že i náročný úkol se dá zvládnout a i složité situace mají řešení. Byli bychom raději, kdyby si skautskou zkušenost z dětství připomněl a oživil si znění skautského zákona a slibu.

Byl pan Okamura skutečně skautem?

Ano, Tomio Okamura byl spolu se svými bratry členem jednoho z ilegálních skautských oddílů, tajně fungujících v době zákazu skautingu komunistickým režimem.

Redakce iROZHLAS.cz žádala Tomia Okamuru od pondělí opakovaně o reakci. Jeho mluvčí Barbora Zeťová ve středu dopoledne odpovědi přislíbila, přesto dosud nedorazily.